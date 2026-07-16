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हिंदी न्यूज़ऑटोCar66 लाख रुपये में कितनी लग्जरी? नई Lexus ES 350h के फीचर्स जानकर चौंक जाएंगे

66 लाख रुपये में कितनी लग्जरी? नई Lexus ES 350h के फीचर्स जानकर चौंक जाएंगे

New Lexus es 350h: लेक्सस ने भारत में नई ES 350h हाइब्रिड सेडान 66.10 लाख रुपये में लॉन्च की है. शानदार 14-इंच स्क्रीन, 10 एयरबैग्स और दमदार माइलेज वाले इसके फीचर्स आपको दीवाना बना देंगे.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Jul 2026 01:28 PM (IST)
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New Lexus es 350h: भारत में अब महंगी और लग्जरी कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. जिसके चलते ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इंडिया में अपनी एक से बढ़कर एक नई लग्जरी कार लॉन्च कर रही हैं. अगर आप भी कोई नई लग्जरी खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी हाल ही में भारत में लॉन्च हुई लेक्सस की लग्जरी कार पर दांव लगा सकते हैं. जापानी लग्जरी कार मेकर लेक्सस ने भारत में अपनी नई 8th जनरेशन Lexus ES 350h हाइब्रिड सेडान लॉन्च कर दी है. 

इसकी शुरुआती कीमत 66.10 लाख रुपये रखी गई है. यह कार न सिर्फ दिखने में बेहद मस्कुलर और स्टाइलिश है बल्कि इसके अंदर मिलने वाले फीचर्स और टेक्नोलॉजी किसी को भी हैरान कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कि इस कार में आपको क्या-क्या खास मिलने वाला है.

लुक और डिज़ाइन है एकदम शानदार 

आपको बता दें कि, नई लेक्सस ES 350h को कंपनी ने क्लीन टेक X एलिगेंस थीम पर डिजाइन किया है. पुरानी कार के मुकाबले यह लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस में काफी बड़ी है. जिससे सड़क पर इसकी मौजूदगी बेहद दमदार लगती है. 

जबकि इसके फ्रंट में नई बोल्ड ग्रिल, Z-शेप वाली एलईडी हेडलाइट्स और पीछे की तरफ पूरी चौड़ाई में फैली एलईडी लाइट बार दी गई है जो रात में गज़ब की दिखती है. इसके दरवाजों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक फ्लश हैंडल्स और कूपे जैसी ढलान वाली छत इसे एक मॉडर्न और स्पोर्टी लुक देते हैं. कुल मिलकर इसका डिजाइन और लुक आपका दिल जीत लेगा.

यह भी पढ़ें: 125cc से 350cc तक... कौन-सी बाइक देगी सबसे ज्यादा वैल्यू? खरीदने से पहले जान लें पूरा गणित

केबिन में मिलेंगे कमाल के फीचर्स 

इस नई कार के अंदर जैसे ही आप बैठेंगे आपको किसी प्रीमियम लाउंज जैसा अहसास होगा. इसके डैशबोर्ड को काफी सिंपल और क्लासी रखा गया है. जिसमें सबसे बड़ा आकर्षण है 14-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम. इसके अलावा 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और म्यूजिक लवर्स के लिए मार्क लेविंसन का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम दिया गया है. 

कार में 3-जॉन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स हैं. सेफ्टी के लिए इसमें 10 एयरबैग्स और राडार-बेस्ड ADAS जैसे हाई-टेक फीचर्स दिए गए हैं जो आपकी ड्राइविंग को बेहद सुरक्षित बनाते हैं. 

इंजन है पावरफुल 

जब बात परफॉर्मेंस की आती है तो नई ES 350h में 2.5-लीटर का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है. जो एक दमदार इलेक्ट्रिक मोटर और लिथियम-आयन बैटरी के साथ आता है. यह हाइब्रिड सेटअप मिलकर 244 हॉर्सपावर की ताकत जेनरेट करता है. कार में ई-सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. जिससे यह महज 7.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. 

इस गाड़ी में सबसे अच्छी बात यह है कि दमदार पावर के साथ-साथ यह बेहतरीन माइलेज भी देती है. कंपनी इस कार और इसकी हाइब्रिड बैटरी पर 8 साल या 2 लाख किलोमीटर की वारंटी भी दे रही है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 16 Jul 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
Luxury Hybrid Sedan Lexus Es 350h India New Lexus Es 350h Price Lexus Es 2026 Features
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