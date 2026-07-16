66 लाख रुपये में कितनी लग्जरी? नई Lexus ES 350h के फीचर्स जानकर चौंक जाएंगे

New Lexus es 350h: भारत में अब महंगी और लग्जरी कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. जिसके चलते ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इंडिया में अपनी एक से बढ़कर एक नई लग्जरी कार लॉन्च कर रही हैं. अगर आप भी कोई नई लग्जरी खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी हाल ही में भारत में लॉन्च हुई लेक्सस की लग्जरी कार पर दांव लगा सकते हैं. जापानी लग्जरी कार मेकर लेक्सस ने भारत में अपनी नई 8th जनरेशन Lexus ES 350h हाइब्रिड सेडान लॉन्च कर दी है.

इसकी शुरुआती कीमत 66.10 लाख रुपये रखी गई है. यह कार न सिर्फ दिखने में बेहद मस्कुलर और स्टाइलिश है बल्कि इसके अंदर मिलने वाले फीचर्स और टेक्नोलॉजी किसी को भी हैरान कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कि इस कार में आपको क्या-क्या खास मिलने वाला है.

लुक और डिज़ाइन है एकदम शानदार

आपको बता दें कि, नई लेक्सस ES 350h को कंपनी ने क्लीन टेक X एलिगेंस थीम पर डिजाइन किया है. पुरानी कार के मुकाबले यह लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस में काफी बड़ी है. जिससे सड़क पर इसकी मौजूदगी बेहद दमदार लगती है.

जबकि इसके फ्रंट में नई बोल्ड ग्रिल, Z-शेप वाली एलईडी हेडलाइट्स और पीछे की तरफ पूरी चौड़ाई में फैली एलईडी लाइट बार दी गई है जो रात में गज़ब की दिखती है. इसके दरवाजों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक फ्लश हैंडल्स और कूपे जैसी ढलान वाली छत इसे एक मॉडर्न और स्पोर्टी लुक देते हैं. कुल मिलकर इसका डिजाइन और लुक आपका दिल जीत लेगा.

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केबिन में मिलेंगे कमाल के फीचर्स

इस नई कार के अंदर जैसे ही आप बैठेंगे आपको किसी प्रीमियम लाउंज जैसा अहसास होगा. इसके डैशबोर्ड को काफी सिंपल और क्लासी रखा गया है. जिसमें सबसे बड़ा आकर्षण है 14-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम. इसके अलावा 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और म्यूजिक लवर्स के लिए मार्क लेविंसन का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम दिया गया है.

कार में 3-जॉन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स हैं. सेफ्टी के लिए इसमें 10 एयरबैग्स और राडार-बेस्ड ADAS जैसे हाई-टेक फीचर्स दिए गए हैं जो आपकी ड्राइविंग को बेहद सुरक्षित बनाते हैं.

इंजन है पावरफुल

जब बात परफॉर्मेंस की आती है तो नई ES 350h में 2.5-लीटर का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है. जो एक दमदार इलेक्ट्रिक मोटर और लिथियम-आयन बैटरी के साथ आता है. यह हाइब्रिड सेटअप मिलकर 244 हॉर्सपावर की ताकत जेनरेट करता है. कार में ई-सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. जिससे यह महज 7.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है.

इस गाड़ी में सबसे अच्छी बात यह है कि दमदार पावर के साथ-साथ यह बेहतरीन माइलेज भी देती है. कंपनी इस कार और इसकी हाइब्रिड बैटरी पर 8 साल या 2 लाख किलोमीटर की वारंटी भी दे रही है.

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