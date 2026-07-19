Car Mileage Drop: अचानक कम होने लगा कार का माइलेज, तुरंत चेक करें ये 5 चीजें
Car Mileage Drop: चलती कार में अचानक से कार माइलेज कम हो जाना बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है, ऐसे में आप घबराने के बजाय तुरंत कार में इन 5 चीजों को चेक करें.
Car Mileage Drop: आज के समय में देश के हर कोने से एक ही समस्या सुनने को मिल रही है कि अचानक से कार कम माइलेज बिगड़ गया है. ऐसे में लोगों का शक सबसे पहले एथेनॉल की और जाता है. क्योंकि आज के समय में एथेनॉल की बहुत चर्चा हो रही है और यह सही भी है. क्योंकि एथेनॉल के कारण कई लोगों की कार का माइलेज बिगड़ रहा हैं. हालांकि, जरूरी नहीं कि हर बार माइलेज बिगड़ने का कारण एथेनॉल ही हो. इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हां. आइए जानते हैं अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना होगा....
टायरों का प्रेशर चेक करें
ऐसे में सबसे पहले कार के चारों टायरों में प्रेशर चेक करें. कम हवा वाले टायर सड़क पर ज्यादा घर्षण पैदा करते हैं, जिससे इंजन को गाड़ी खींचने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है. यदि कार के टायरों में हवा कम हैं, तो तुरंत टायरों में पर्याप्त हवा भरें.
एयर फिल्टर
कार में एयर फिल्टर फेफड़ों की तरह काम करता है. इंजन को चलने के लिए हवा और ईंधन का सही मिश्रण चाहिए होता है. यदि कार का एयर फिल्टर धूल-मिट्टी से चोक हो जाए तो ऐसे में इंजन को पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिलेगी और गाड़ी ज्यादा तेल पीने लगेगी.
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स्पार्क प्लग
कई बार गंदे या पुराने स्पार्क प्लग ईधन को ठीक तरीके से जला नहीं पाते. इससे गाड़ी ठीक तरीके से पिकअप नहीं ले पाती. ऐसे में आप मैकेनिक के पास जाकर कार का स्पार्क प्लग साफ या बदलवा सकते हैं.
भारी वजन और AC
कई लोग डिक्की में जरूरत से ज्यादा सामान भर देते हैं. ऐसा करना सीधा कार के माइलेज के साथ छेड़खानी करना होता है. क्योंकि जितना अधिक वजन होगा कार उतना ही ज्यादा तेल पिएगी. साथ ही कार में लगातार लम्बे समय तक AC चलाना भी कार के माइलेज को प्रभावित करता है. ऐसे में जरूरत के वक्त ही AC इस्तेमाल करें.
इंजन ऑयल
यदि आपने लम्बे समय से कार का इंजन ऑयल नहीं बदलवाया है या आपने सस्ते के चक्कर में डुप्लीकेट इंजन ऑयल डलवा लिया है तो ऐसे में कार चलते समय इंजन में ज्यादा घर्षण उत्पन्न होगा. इससे इंजन पर दबाव बढ़ेगा और ऐसे में कार का माइलेज कम हो जाएगा.
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