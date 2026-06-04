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हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ चार्जिंग ही नहीं, अब ये बड़ी वजह भी लोगों को कर रही EV खरीदने पर मजबूर

सिर्फ चार्जिंग ही नहीं, अब ये बड़ी वजह भी लोगों को कर रही EV खरीदने पर मजबूर

EV Demand: चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कम रनिंग कॉस्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस जैसी वजहें लोगों को तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए आकर्षित कर रही हैं।

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 04 Jun 2026 12:27 PM (IST)
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EV Demand: सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कुछ साल पहले तक EV खरीदने से पहले लोग सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता को लेकर चिंतित रहते थे. हालांकि अब तस्वीर तेजी से बदल रही है. चार्जिंग नेटवर्क पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन केवल यही वजह नहीं है जो ग्राहकों को EV की ओर खींच रही है. आज के खरीदार कम खर्च, स्मार्ट फीचर्स और बेहतर ड्राइविंग अनुभव को भी उतनी ही अहमियत दे रहे हैं. 

खास बात यह है कि नई पीढ़ी के ग्राहक भविष्य की तकनीक को अपनाने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं. यही कारण है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है और ऑटो सेक्टर में EV एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहे हैं. आने वाले वर्षों में यह बदलाव और तेज होने की उम्मीद है.

कम खर्च बना सबसे बड़ा आकर्षण

EV खरीदने के पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक इसकी कम रनिंग कॉस्ट है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक वाहन चलाना सस्ता पड़ता है. इसके अलावा इनमें पारंपरिक इंजन वाले वाहनों की तुलना में कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिससे मेंटेनेंस का खर्च भी कम हो सकता है. कई ग्राहक लंबे समय की बचत को ध्यान में रखते हुए EV को बेहतर निवेश मान रहे हैं. 

शहरों में रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए यह फायदा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. यही वजह है कि अब ग्राहक केवल शुरुआती कीमत नहीं, बल्कि पूरे वाहन की लागत को भी ध्यान में रखकर फैसला ले रहे हैं.

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स्मार्ट फीचर्स और भविष्य की तकनीक का बढ़ता क्रेज

आज की नई इलेक्ट्रिक कारें केवल बैटरी से चलने वाले वाहन नहीं रह गई हैं. इनमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, बड़ी टचस्क्रीन, ओवर-द-एयर अपडेट, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और स्मार्ट ड्राइविंग सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर्स दिए जा रहे हैं. युवा खरीदार खासतौर पर इन तकनीकों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. इसके साथ ही पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता भी लोगों के फैसले को प्रभावित कर रही है. 

कई ग्राहक ऐसे वाहन चुनना चाहते हैं जो प्रदूषण कम करने में मदद करें. यही कारण है कि EV अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि भविष्य की मोबिलिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं. ऑटो उद्योग में हो रहे बदलावों को देखते हुए आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता और बढ़ सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 04 Jun 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Electric Vehicle Electric Mobility Ev Cars EV Demand
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