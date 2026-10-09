लगातर सबसे ज्यादा जीत... रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब हैं श्रेयस अय्यर

भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में 1-0 से आगे है, आज दूसरा मैच रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं. अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार 10 मैच जीत चुकी है.

भारतीय क्रिकेट टीम में बतौर टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर की शुरुआत बहुत खराब हुई थी, टीम आयरलैंड जैसी टीम से 0-2 से सीरीज हार गई थी. इसके बाद इंग्लैंड ने हराया, लेकिन अब टीम इंडिया एक बार फिर जीत के रथ पर सवाल हो चुकी है. अय्यर की कप्तानी में भारत लगातर 10 मैच जीत चुका है, जिसकी शुरुआत जिम्बाब्वे दौरे से हुई थी.

जिम्बाब्वे को 3-0 से हराने के बाद भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज 3-0 से जीती. जापान के खिलाफ हुए मैच में जीतने के बाद टीम ने एशियन गेम्स ने श्रीलंका को सेमीफाइनल और पाकिस्तान को फाइनल में हराया. इस तरह भारत अय्यर की कप्तानी में लगातर 10 टी20 मैच जीत चुका है.

रोहित के नाम है लगातार सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड

बतौर कप्तान भारत के लिए लगातार सबसे ज्यादा टी20 मैच जीतने का रिकॉर्ड अभी रोहित शर्मा के नाम है, लेकिन श्रेयस अय्यर उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ने की ओर बढ़ रहे हैं ओर ज्यादा दूर नहीं हैं. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत लगातार 14 मैच जीता था. दूसरे नंबर पर भी रोहित शर्मा हैं, जब भारत उनकी कप्तानी में लगातार 11 मैच जीता था ओर 12वें में हार मिली थी.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम लगातार 10 मैच जीत चुकी है. वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही इस सीरीज के सभी मैच भारत जीता तो अय्यर रोहित के उस बड़े रिकॉर्ड (बतौर कप्तान 14 लगातार जीत) की बराबरी कर लेंगे. फिर एक और मैच जीतकर अय्यर रोहित के रिकॉर्ड को तोड़ भी सकते हैं.

यह भी पढ़ें- एबी डिविलियर्स का विराट कोहली पर ताजा बयान, जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए