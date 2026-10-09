रजत पाटीदार ने जड़ा लगातार दूसरा अर्धशतक, नेशनल टीम में एंट्री की उठी मांग

रजत पाटीदार ने दूसरे अनऑफिशियल वनडे में ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ 67 रनों की शानदार पारी खेली. इस अर्धशतकीय पारी में उन्होने 1 छक्का और 3 चौके लगाए. हालांकि उनके आलावा दूसरा और कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं चला. इंडिया-ए 276 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी.

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ पहले अनऑफिशियल वनडे में भी रजत पाटीदार की अर्धशतकीय पारी टीम के काम नहीं आ पाई थी, इंडिया-ए पहले मैच में 125 रनों के बड़े अंतर से हार गई थी. उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 274 रन बनाए थे, जवाब में भारत की टीम 149 रनों पर सिमट गई थी.

पहले वनडे में रजत पाटीदार ने 51 गेंदों में 53 रन बनाए थे, उस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 5 चौके लगाए थे. आज (9 अक्टूबर) खेले गए दूसरे वनडे में उन्होंने 82 गेंदों में 67 रन बनाए.

पाटीदार के आलावा टॉप-6 बल्लेबाजों की बात करें तो सर्वाधिक स्कोर कुमार कुशाग्र का रहा, जिन्होंने सिर्फ 17 ही रन बनाए थे. इससे आप इंडिया-ए की ख़राब बल्लेबजी का अंदाजा लगा सकते हो.

2023 में खेला था एकमात्र वनडे

रजत पाटीदार भारत के लिए वनडे और टेस्ट में डेब्यू कर चुके हैं. हालांकि अपने पहले वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच के बाद उन्हें फिर कभी मौका नहीं मिला. उन्होंने अपना एकमात्र वनडे साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिसंबर, 2023 में खेला था। उस मैच में उन्होंने 22 रन बनाए थे.

नेशनल टीम में लाने की उठी मांग

रजत पाटीदार को नेशनल टीम में लाने की मांग पिछले काफी समय से उठ रही है. उनकी कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल बाद अपना पहला आईपीएल खिताब (2025) जीता था, फिर उनकी कप्तानी में आरसीबी लगातार दूसरी बार (2026) भी चैंपियन बनी. पिछले IPL संस्करण तो उन्होंने 14 पारियों में 501 रन बनाकर नेशनल टीम के लिए मजबूत दावेदारी ठोकी थी, हालांकि उन्हें मौका नहीं दिया गया.

अब इंडिया-ए के लिए खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ लगाए गए बैक टू बैक अर्धशतक से एक बार फिर उन्हें नेशनल टीम में शामिल किए जाने की मांग हो रही है. सोशल मीडिया पर कई फैंस लिख रहे हैं कि उनकी फॉर्म को देखते हुए उन्हें जल्द ही इंटरनेशनल खिलाना चाहिए.

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