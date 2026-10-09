आरसी में मोबाइल नंबर कैसे होता है अपडेट? वाहन मालिक जान लें तरीका

अगर आपकी कार या बाइक की RC यानी Registration Certificate में पुराना मोबाइल नंबर दर्ज है, तो उसे अपडेट करना जरूरी है. वाहन से जुड़ी कई ऑनलाइन सेवाओं और जरूरी सूचनाओं के लिए सही मोबाइल नंबर काम आता है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए हर बार RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती. Ministry of Road Transport and Highways के VAHAN पोर्टल पर मोबाइल नंबर अपडेट करने की ऑनलाइन सुविधा दी गई है.

वाहन मालिक अपने नए मोबाइल नंबर को OTP के जरिए सत्यापित करके रिकॉर्ड में अपडेट कर सकते हैं. हालांकि, प्रक्रिया में वाहन की जानकारी और कुछ मामलों में पुराने रिकॉर्ड से जुड़े विवरण की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए मोबाइल नंबर बदलने के बाद उसे VAHAN रिकॉर्ड में भी अपडेट रखना बेहतर है.

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VAHAN पोर्टल से कैसे अपडेट करें मोबाइल नंबर?

सबसे पहले VAHAN की ऑनलाइन सर्विस पर जाएं और लॉगिन करें. इसके बाद My Profile सेक्शन में जाएं. यहां Update Mobile Number का विकल्प दिखाई देगा. इस पर क्लिक करके अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज करें. इसके बाद Generate OTP पर क्लिक करना होगा. नए मोबाइल नंबर पर आया OTP दर्ज करके Submit करें. प्रक्रिया पूरी होने के बाद मोबाइल नंबर अपडेट होने का Success Message दिखाई देता है. सरकारी User Manual में भी यही प्रक्रिया बताई गई है.

किन चीजों की पड़ सकती है जरूरत?

मोबाइल नंबर अपडेट करते समय वाहन की जानकारी सही रखना जरूरी है. कुछ VAHAN सेवाओं में वाहन का Registration Number, Chassis Number या Engine Number जैसी जानकारी मांगी जा सकती है. सरकारी पोर्टल पर कुछ मोबाइल अपडेट प्रक्रियाओं में Chassis और Engine Number के आखिरी अंकों के जरिए सत्यापन का विकल्प भी दिया गया है. इसलिए वाहन की RC अपने पास रखना बेहतर है. OTP हमेशा उसी नए मोबाइल नंबर पर आएगा जिसे आप रिकॉर्ड में अपडेट करना चाहते हैं.

RTO जाने की जरूरत है या नहीं?

सामान्य मोबाइल नंबर अपडेट के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है और सरकारी पोर्टल के मुताबिक वाहन मालिक बिना RTO गए अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. हालांकि, अलग-अलग राज्य या किसी विशेष रिकॉर्ड की स्थिति में प्रक्रिया अलग हो सकती है. अगर ऑनलाइन अपडेट में समस्या आती है या वाहन की जानकारी मैच नहीं होती, तो संबंधित RTO से संपर्क करना पड़ सकता है. मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए केवल आधिकारिक Parivahan/VAHAN पोर्टल का इस्तेमाल करें और OTP किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा न करें.

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