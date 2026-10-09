मुस्लिमों ने रेजीनगर-नंदीग्राम में दिया साथ तो सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले, 'हमने दोस्ती...'

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर उप-चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है. रुझानों और मुस्लिम वोटर्स का भी साथ मिलने पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि "हमने दोस्ती कायम की है."

रेजीनगर में 65 फीसदी मुस्लिम हैं. सात राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी के उम्मीदवार शाखारव सरकार 37506 वोटों से आगे हैं. उन्हें 61386 वोट मिले हैं. वहीं हुमांयू कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद को 23880 वोट मिले हैं.

किसे कितने वोट?

कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी को 2893 और ममता बनर्जी की टीएमसी के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी को 2862 मिले. लेफ्ट के उम्मीदवार सैयद असद अली को 1573 वोट मिले हैं. वहीं टीएमसी के बागी गुट के उम्मीदवार सफीउज्जमान शेख को 932 वोट मिले हैं. रेजीनगर में कुल 15 राउंड की काउंटिंग होगी.

VIDEO | Kolkata, West Bengal: As BJP widens lead Nandigram and Rejinagar bypolls, Chief Minister Suvendu Adhikari suggests outreach to minority voters and says, "We have built a friendship." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/TOT15X8bsf — Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2026

वहीं नंदीग्राम में 15 राउंड में से 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है. यहां बीजेपी की उम्मीदवार हासिरानी रथ 97522 वोटों से आगे हैं. उन्हें 132052 वोट मिले. कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान को 34530 वोट मिले हैं. तीसरे स्थान पर लेफ्ट के उम्मीदवार हैं. वहीं चौथे पर एआईएसफ और पांचवें पर टीएमसी का बागी गुट है.

पिछले दिनों सीएम ने क्या कहा था?

बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में अल्पसंख्यक वोटरों की ओर "दोस्ती का हाथ" बढ़ाया था उन्होंने कहा, "मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से कहता हूं कि अब पीठ न मोड़ें. यह दोस्ती का मौका है. आइए हम सब एकजुट हों और 6 अक्टूबर को बीजेपी उम्मीदवार की जीत पक्की करें."

ये बयान ऐसे समय में आया जब इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये मुस्लिमों के लिए परीक्षा की घड़ी है.