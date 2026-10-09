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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुस्लिमों ने रेजीनगर-नंदीग्राम में दिया साथ तो सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले, 'हमने दोस्ती...'

मुस्लिमों ने रेजीनगर-नंदीग्राम में दिया साथ तो सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले, 'हमने दोस्ती...'

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है. इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुस्लिम वोटर्स पर कहा कि "हमने दोस्ती कायम की है."

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 09 Oct 2026 02:06 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर उप-चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है. रुझानों और मुस्लिम वोटर्स का भी साथ मिलने पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि "हमने दोस्ती कायम की है."

रेजीनगर में 65 फीसदी मुस्लिम हैं. सात राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी के उम्मीदवार शाखारव सरकार 37506 वोटों से आगे हैं. उन्हें 61386 वोट मिले हैं. वहीं हुमांयू कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद को 23880 वोट मिले हैं.

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किसे कितने वोट?

कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी को 2893 और ममता बनर्जी की टीएमसी के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी को 2862 मिले. लेफ्ट के उम्मीदवार सैयद असद अली को 1573 वोट मिले हैं. वहीं टीएमसी के बागी गुट के उम्मीदवार सफीउज्जमान शेख को 932 वोट मिले हैं. रेजीनगर में कुल 15 राउंड की काउंटिंग होगी.

वहीं नंदीग्राम में 15 राउंड में से 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है. यहां बीजेपी की उम्मीदवार हासिरानी रथ 97522 वोटों से आगे हैं. उन्हें 132052 वोट मिले. कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान को 34530 वोट मिले हैं. तीसरे स्थान पर लेफ्ट के उम्मीदवार हैं. वहीं चौथे पर एआईएसफ और पांचवें पर टीएमसी का बागी गुट है.

पिछले दिनों सीएम ने क्या कहा था?

बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में अल्पसंख्यक वोटरों की ओर "दोस्ती का हाथ" बढ़ाया था उन्होंने कहा, "मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से कहता हूं कि अब पीठ न मोड़ें. यह दोस्ती का मौका है. आइए हम सब एकजुट हों और 6 अक्टूबर को बीजेपी उम्मीदवार की जीत पक्की करें."

ये बयान ऐसे समय में आया जब इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये मुस्लिमों के लिए परीक्षा की घड़ी है. 

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 09 Oct 2026 02:03 PM (IST)
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