29 kmpl Mileage वाली SUV की एंट्री, सिर्फ ₹21,000 में Booking

Renault ने भारत में अपनी नई Duster Strong Hybrid E-Tech 160 की Booking शुरू कर दी है. कंपनी ने इसकी Booking के लिए ₹21,000 का Token Amount रखा है. इस SUV की सबसे बड़ी खासियत इसकी 29 kmpl की ARAI-Certified Fuel Efficiency है. Renault की यह नई Hybrid SUV 17 अक्टूबर 2026 को भारत में आधिकारिक तौर पर पेश की जाएगी.

खास बात यह है कि यह भारत में Renault की E-Tech Strong Hybrid Technology की शुरुआत भी करेगी. इस सिस्टम में Petrol Engine के साथ Electric Motors और Battery का इस्तेमाल किया गया है. Battery को बाहर से चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी. कंपनी इसे उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प के तौर पर पेश कर रही है जो SUV के साथ बेहतर Fuel Efficiency चाहते हैं.

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160 bhp का Hybrid Powertrain

नई Duster Strong Hybrid E-Tech 160 में 1.8-Litre Petrol Engine के साथ दो Electric Motors और 1.4 kWh Battery दी गई है. पूरे Hybrid System का Combined Output 160 bhp है. इसमें Intelligent Multi-Mode Transmission मिलता है, जो जरूरत के हिसाब से Petrol Engine और Electric Motors के बीच काम को मैनेज करता है. SUV कुछ परिस्थितियों में केवल Electric Power पर भी चल सकती है. Braking और Deceleration के दौरान Energy Recovery के जरिए Battery चार्ज होती रहती है. यानी इसे चलाने के लिए किसी External Charger की जरूरत नहीं होगी. इसकी 29 kmpl की Efficiency ARAI द्वारा Certified है, इसलिए वास्तविक माइलेज Driving Conditions के हिसाब से अलग हो सकता है.

मौजूदा Duster में मिलते हैं दो Petrol Engine

नई Hybrid Duster मौजूदा Duster लाइनअप के साथ उपलब्ध होगी. वर्तमान मॉडल में 1.0-Litre Turbo-Petrol Engine मिलता है, जो 100 bhp और 160 Nm का Torque देता है. इसके साथ 6-Speed Manual Gearbox मिलता है. वहीं ज्यादा पावर वाले वेरिएंट में 1.3-Litre Turbo-Petrol Engine है, जो 163 bhp और 280 Nm का Torque देता है. इस इंजन के साथ 6-Speed Manual और 6-Speed DCT Automatic का विकल्प मिलता है. Hybrid Version इन दोनों से अलग Powertrain के साथ आएगा और इसकी सबसे बड़ी खासियत Performance के साथ Fuel Efficiency पर फोकस होगा.

कीमत का खुलासा अभी बाकी

Renault ने अभी नई Duster Strong Hybrid E-Tech 160 की कीमत और Variant-Wise Details का खुलासा नहीं किया है. कंपनी इसकी कीमत की जानकारी 17 अक्टूबर को आधिकारिक Market Debut के दौरान दे सकती है. फिलहाल ग्राहक ₹21,000 देकर इसकी Booking कर सकते हैं, जो कंपनी की Official Website या Authorised Dealership के जरिए की जा रही है. इसलिए 29 kmpl को देखते हुए इसे सीधे सबसे ज्यादा Mileage देने वाली SUV कहना सही नहीं होगा, लेकिन Mid-Size SUV Segment में यह आंकड़ा जरूर इसे खास बनाता है. कीमत सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि यह Hybrid Duster अपने Segment में कितनी मजबूत चुनौती पेश करती है.

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