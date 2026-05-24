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कार की चाबी में छिपा होता है कई सीक्रेट फीचर, मुसीबत में आ सकता है काम

Car Key Secret Feature: कई लोग कार की चाबी को सिर्फ लॉक और अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें छिपे कुछ सीक्रेट फीचर्स इमरजेंसी के समय बेहद काम आ सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 24 May 2026 05:39 PM (IST)
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Car Key Secret Feature: आजकल ज्यादातर कारें स्मार्ट चाबी और रिमोट फीचर्स के साथ आती हैं. लोग आमतौर पर कार की चाबी का इस्तेमाल सिर्फ लॉक और अनलॉक करने के लिए करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि इसी छोटी सी चाबी में कई ऐसे सीक्रेट फीचर्स छिपे होते हैं जो मुश्किल समय में काफी काम आ सकते हैं. कई बार कार की बैटरी डाउन हो जाए, रिमोट काम करना बंद कर दे या इमरजेंसी में तुरंत कार ढूंढनी हो, तब यही फीचर्स आपकी मदद करते हैं. 

कुछ कारों में तो सिर्फ एक बटन दबाकर सभी विंडो खोलने या Panic Alarm ऑन करने का ऑप्शन भी मिलता है. हालांकि हर कंपनी में फीचर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मॉडर्न कारों में कुछ खास ट्रिक्स जरूर दी जाती हैं जिनके बारे में लोग अक्सर नहीं जानते.

रिमोट बंद होने पर भी खुल सकती है कार

कई लोगों को लगता है कि अगर कार की चाबी का रिमोट काम करना बंद कर दे तो कार नहीं खुलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है. ज्यादातर स्मार्ट की के अंदर एक Hidden Manual Key दी जाती है. यह छोटी मेटल की इमरजेंसी में काफी काम आती है. अगर रिमोट की बैटरी खत्म हो जाए या कार का सेंसर रिस्पॉन्ड ना करे, तब इसी Manual Key की मदद से कार का दरवाजा खोला जा सकता है. 

कुछ कारों में तो स्टार्ट बटन के पास चाबी को लगाने पर बिना बैटरी के भी कार स्टार्ट हो जाती है. इसके अलावा कई कारों में पैनिक बटन भी होता है, जिसे दबाने पर कार का अलार्म बजने लगता है. यह फीचर पार्किंग में कार ढूंढने या किसी खतरे की स्थिति में लोगों का ध्यान खींचने के काम आता है.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल-डीजल के मुकाबले क्या मजबूत ऑप्शन हैं इलेक्ट्रिक कारें? जानिए क्या कहती है सेल्स रिपोर्ट

विंडो कंट्रोल जैसे फीचर भी आते हैं काम

कई मॉडर्न कारों की चाबी में रिमोट विंडो कंट्रोल फीचर भी दिया जाता है. इसमें लॉक या अनलॉक बटन को कुछ सेकंड दबाकर रखने पर कार की सभी विंडो खुल या बंद हो सकती हैं. गर्मियों में यह फीचर काफी काम आता है, क्योंकि कार में बैठने से पहले अंदर की गर्म हवा बाहर निकाली जा सकती है. कुछ कारों में बूट ओपन और ऑटो फोल्ड  मिरर जैसे फीचर भी रिमोट से कंट्रोल किए जा सकते हैं. 

हालांकि ज्यादातर लोग इन फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें इनके बारे में जानकारी ही नहीं होती. इसलिए अगली बार अपनी कार की चाबी को सिर्फ साधारण रिमोट मत समझिए. उसमें छिपे स्मार्ट फीचर्स आपकी ड्राइव को ज्यादा आसान और सुरक्षित बना सकते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या आपने कभी सोचा है गाड़ियों में हॉर्न का साउंड अलग-अलग क्यों होता है? जवाब सुनकर रह जाएंगे हैरान

Published at : 24 May 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
Car Safety Tips Automobile Facts Car Key Secret Feature Smart Car Key
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