ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarFast Cars India: हाईवे से इन कारों को है इश्क, रफ्तार पकड़ते ही रॉकेट बन जाती है ये गाड़ियां

Fast Cars India: हाईवे से इन कारों को है इश्क, रफ्तार पकड़ते ही रॉकेट बन जाती है ये गाड़ियां

Fast Cars India: हाईवे पर रफ्तार के शौकीनों के लिए बेस्ट ऑप्शन, 15 से 20 लाख के बजट में आती हैं ये दमदार परफॉर्मेंस कारें, दमदार टॉर्क और टर्बो इंजन के साथ चुटकियों में पकड़ती हैं टॉप स्पीड.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Nov 2026 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

Fast Cars India: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इन दिनों एसयूवी और सेडान कारों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. आजकल कार खरीदार सिर्फ माइलेज और फीचर्स ही नहीं देखते, बल्कि उन्हें दमदार इंजन परफॉर्मेंस और हाईवे पर शानदार ड्राइविंग डायनामिक्स भी चाहिए.

अगर आपका बजट 15 से 20 लाख रुपये के बीच है और आप एक ऐसी गाड़ी की तलाश में हैं जो हाईवे पर कदम रखते ही रॉकेट की तरह रफ्तार पकड़े, तो बाजार में कुछ बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. इन कारों में मिलने वाला दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन और बेहतरीन टॉर्क आपको एक अलग ही रोमांच का अहसास कराता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

कार
Snow Shains vs Snow Socks: बर्फबारी देखने कार से जा रहे हैं, टायर में स्नो चेन्स लगाएं या स्नो सॉक्स? जानें यहां
बर्फबारी देखने कार से जा रहे हैं, टायर में स्नो चेन्स लगाएं या स्नो सॉक्स? जानें यहां
कार
How To Get FASTag Refund: FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
कार
Indian Auto Market Sales: पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उलटफेर, पेट्रोल से आगे निकले वैकल्पिक ईंधन
पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उलटफेर, पेट्रोल से आगे निकले वैकल्पिक ईंधन
कार
Japan E-Fuel Technology: हवा से पेट्रोल जैसा फ्यूल बना रहा जापान, किस तकनीक से किया ऐसा?
हवा से पेट्रोल जैसा फ्यूल बना रहा जापान, किस तकनीक से किया ऐसा?

Volkswagen Virtus और Skoda Slavia 

अगर आपको सेडान कारों का शौक है और आप रफ्तार के दीवाने हैं, तो Volkswagen Virtus और Skoda Slavia का 1.5-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन आपके लिए सबसे बेस्ट है. यह इंजन 150 PS की बेजोड़ पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

जब यह कार हाईवे पर चलती है, तो इसका एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी और डीएसजी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलकर इसे एक रॉकेट बना देते हैं. इसकी हाई-स्पीड स्टेबिलिटी और कॉर्नरिंग इतनी शानदार है कि 100 से 120 किमी/घंटे की रफ्तार पर भी गाड़ी सड़क से चिपक कर चलती है और ड्राइवर का भरोसा डगमगाता नहीं है.

Hyundai Creta और Kia Seltos

मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में Hyundai Creta और Kia Seltos का नया 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन परफॉर्मेंस के मामले में गेम चेंजर साबित हुआ है. यह इंजन 160 PS की अधिकतम पावर और 253 Nm का भारी टॉर्क पैदा करता है.

इस इंजन के साथ आने वाला 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स गियर को इतनी तेजी से बदलता है कि ओवरटेकिंग के समय आपको बिल्कुल भी लैग महसूस नहीं होता. हाईवे पर जैसे ही आप थ्रॉटल दबाते हैं, यह एसयूवी पलक झपकते ही तीन अंकों की रफ्तार छू लेती है. लंबे सफर के लिए इनकी राइड क्वालिटी और पावर डिलीवरी बेहद आरामदायक है.

Mahindra XUV700

Mahindra XUV700 का एंट्री और मिड-लेवल वेरिएंट 15 से 20 लाख रुपये की एक्स-शोरूम रेंज में आसानी से आ जाता है. इस गाड़ी में मिलने वाला 2.0-लीटर एमस्टैलियन टर्बो-पेट्रोल इंजन इस पूरी रेंज में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल इंजन है. यह इंजन 200 PS की विशाल पावर और 380 Nm का जबरदस्त टॉर्क जनरेट करता है.

इतनी भारी-भरकम एसयूवी होने के बावजूद, हाईवे पर इसकी रफ्तार किसी स्पोर्ट्स कार जैसी महसूस होती है. इसका सस्पेंशन सेटअप और वजनी बॉडी हाई-स्पीड पर गाड़ी को पूरी तरह कंट्रोल में रखती है, जिससे लंबी दूरी का सफर बेहद आसान हो जाता है.

यह भी पढ़ें: Snow Shains vs Snow Socks: बर्फबारी देखने कार से जा रहे हैं, टायर में स्नो चेन्स लगाएं या स्नो सॉक्स? जानें यहां

Tata Harrier 

रफ्तार के साथ-साथ जिन लोगों को हाईवे पर भारी टॉर्क और दबदबा पसंद है, उनके लिए Tata Harrier का बेस और मिड वेरिएंट एक बेहतरीन चॉइस है. इसमें 2.0-लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन मिलता है जो 170 PS की पावर और 350 Nm का टॉर्क देता है.

लैंड रोवर के ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पर बनी यह गाड़ी हाईवे की असली किंग मानी जाती है. इसका क्रूजिंग परफॉर्मेंस इतना तगड़ा है कि यह खराब से खराब हाईवे पर भी बिना किसी थकावट के घंटों तक 100+ की रफ्तार पर दौड़ सकती है. इसका भारी स्टीयरिंग व्हील हाई-स्पीड पर ड्राइवर को पूरा कमांड देता है.

यह भी पढ़ें: Indian Auto Market Sales: पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उलटफेर, पेट्रोल से आगे निकले वैकल्पिक ईंधन

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
Auto News ABPLIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
Snow Shains vs Snow Socks: बर्फबारी देखने कार से जा रहे हैं, टायर में स्नो चेन्स लगाएं या स्नो सॉक्स? जानें यहां
बर्फबारी देखने कार से जा रहे हैं, टायर में स्नो चेन्स लगाएं या स्नो सॉक्स? जानें यहां
कार
How To Get FASTag Refund: FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
कार
Indian Auto Market Sales: पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उलटफेर, पेट्रोल से आगे निकले वैकल्पिक ईंधन
पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उलटफेर, पेट्रोल से आगे निकले वैकल्पिक ईंधन
कार
Japan E-Fuel Technology: हवा से पेट्रोल जैसा फ्यूल बना रहा जापान, किस तकनीक से किया ऐसा?
हवा से पेट्रोल जैसा फ्यूल बना रहा जापान, किस तकनीक से किया ऐसा?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'विदेश टूलकिट बनकर सोच रहे देश तोड़ देंगे तो सुन लें...', नितिन नवीन का राहुल पर निशाना
'विदेश टूलकिट बनकर सोच रहे देश तोड़ देंगे तो सुन लें...', नितिन नवीन का राहुल पर निशाना
पंजाब
पंजाब: परविंदर झोटा का हुआ पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार, 2 करोड़ मुआवजे की मांग
पंजाब: परविंदर झोटा का हुआ पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार, 2 करोड़ मुआवजे की मांग
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, एक हफ्ते के लिए रुकी KBC की शूटिंग
अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, एक हफ्ते के लिए रुकी KBC की शूटिंग
क्रिकेट
विराट के बाद रोहित शर्मा ने उतारी जॉन सीना की नकल, ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाया
विराट के बाद रोहित शर्मा ने उतारी जॉन सीना की नकल, ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाया
इंडिया
IAF ने 13629 फीट की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट उतार रचा इतिहास, चीन की बढ़ेगी टेंशन!
IAF ने 13629 फीट की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट उतार रचा इतिहास, चीन की बढ़ेगी टेंशन!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
टेक्नोलॉजी
Tankless Geyser: कैसे काम करता है टैंकलेस गीजर? जानें कितना फायदेमंद
कैसे काम करता है टैंकलेस गीजर? जानें कितना फायदेमंद
एग्रीकल्चर
Cattle Deworming: दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget