Fast Cars India: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इन दिनों एसयूवी और सेडान कारों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. आजकल कार खरीदार सिर्फ माइलेज और फीचर्स ही नहीं देखते, बल्कि उन्हें दमदार इंजन परफॉर्मेंस और हाईवे पर शानदार ड्राइविंग डायनामिक्स भी चाहिए.

अगर आपका बजट 15 से 20 लाख रुपये के बीच है और आप एक ऐसी गाड़ी की तलाश में हैं जो हाईवे पर कदम रखते ही रॉकेट की तरह रफ्तार पकड़े, तो बाजार में कुछ बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. इन कारों में मिलने वाला दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन और बेहतरीन टॉर्क आपको एक अलग ही रोमांच का अहसास कराता है.

Volkswagen Virtus और Skoda Slavia

अगर आपको सेडान कारों का शौक है और आप रफ्तार के दीवाने हैं, तो Volkswagen Virtus और Skoda Slavia का 1.5-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन आपके लिए सबसे बेस्ट है. यह इंजन 150 PS की बेजोड़ पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

जब यह कार हाईवे पर चलती है, तो इसका एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी और डीएसजी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलकर इसे एक रॉकेट बना देते हैं. इसकी हाई-स्पीड स्टेबिलिटी और कॉर्नरिंग इतनी शानदार है कि 100 से 120 किमी/घंटे की रफ्तार पर भी गाड़ी सड़क से चिपक कर चलती है और ड्राइवर का भरोसा डगमगाता नहीं है.

Hyundai Creta और Kia Seltos

मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में Hyundai Creta और Kia Seltos का नया 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन परफॉर्मेंस के मामले में गेम चेंजर साबित हुआ है. यह इंजन 160 PS की अधिकतम पावर और 253 Nm का भारी टॉर्क पैदा करता है.

इस इंजन के साथ आने वाला 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स गियर को इतनी तेजी से बदलता है कि ओवरटेकिंग के समय आपको बिल्कुल भी लैग महसूस नहीं होता. हाईवे पर जैसे ही आप थ्रॉटल दबाते हैं, यह एसयूवी पलक झपकते ही तीन अंकों की रफ्तार छू लेती है. लंबे सफर के लिए इनकी राइड क्वालिटी और पावर डिलीवरी बेहद आरामदायक है.

Mahindra XUV700

Mahindra XUV700 का एंट्री और मिड-लेवल वेरिएंट 15 से 20 लाख रुपये की एक्स-शोरूम रेंज में आसानी से आ जाता है. इस गाड़ी में मिलने वाला 2.0-लीटर एमस्टैलियन टर्बो-पेट्रोल इंजन इस पूरी रेंज में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल इंजन है. यह इंजन 200 PS की विशाल पावर और 380 Nm का जबरदस्त टॉर्क जनरेट करता है.

इतनी भारी-भरकम एसयूवी होने के बावजूद, हाईवे पर इसकी रफ्तार किसी स्पोर्ट्स कार जैसी महसूस होती है. इसका सस्पेंशन सेटअप और वजनी बॉडी हाई-स्पीड पर गाड़ी को पूरी तरह कंट्रोल में रखती है, जिससे लंबी दूरी का सफर बेहद आसान हो जाता है.

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Tata Harrier

रफ्तार के साथ-साथ जिन लोगों को हाईवे पर भारी टॉर्क और दबदबा पसंद है, उनके लिए Tata Harrier का बेस और मिड वेरिएंट एक बेहतरीन चॉइस है. इसमें 2.0-लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन मिलता है जो 170 PS की पावर और 350 Nm का टॉर्क देता है.

लैंड रोवर के ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पर बनी यह गाड़ी हाईवे की असली किंग मानी जाती है. इसका क्रूजिंग परफॉर्मेंस इतना तगड़ा है कि यह खराब से खराब हाईवे पर भी बिना किसी थकावट के घंटों तक 100+ की रफ्तार पर दौड़ सकती है. इसका भारी स्टीयरिंग व्हील हाई-स्पीड पर ड्राइवर को पूरा कमांड देता है.

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