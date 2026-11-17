Bigger Tyres Mileage Impact: अपनी गाड़ी को स्पोर्टी और दमदार लुक देने के लिए अक्सर लोग कंपनी के दिए गए स्टॉक टायरों को बदलवाकर बड़े और चौड़े टायर लगवा लेते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टायरों का साइज बढ़ाने से आपकी कार के माइलेज पर क्या असर पड़ता है.

ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों और प्रमुख टायर निर्माता कंपनियों के अनुसार, इसका सीधा जवाब है-हां. गाड़ी में बड़े या जरूरत से ज्यादा चौड़े टायर लगवाने से ईंधन की खपत बढ़ जाती है और कार का माइलेज कम होने लगता है. आइए जानते हैं कि बड़े टायर लगाने से गाड़ी ज्यादा तेल क्यों पीती है.

वजन बढ़ने से इंजन पर पड़ता है ज्यादा जोर

टायर निर्माता कंपनियों के अनुसार, बड़े और चौड़े टायरों का वजन सामान्य टायरों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है. जब चारों पहियों का वजन बढ़ता है, तो गाड़ी का कुल रोटेशनल मास बढ़ जाता है. भारी पहियों को घुमाने और गाड़ी को शुरुआती रफ्तार देने के लिए इंजन को अतिरिक्त ताकत लगानी पड़ती है. इंजन पर जितना ज्यादा लोड पड़ेगा, वह उतना ही अधिक पेट्रोल या डीजल खर्च करेगा.

रोलिंग रेजिस्टेंस और सड़क से घर्षण

ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, चौड़े टायरों का सड़क के साथ संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है. इससे सड़क और टायर के बीच घर्षण यानी रोलिंग रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाता है. हालांकि इससे सड़क पर गाड़ी की पकड़ मजबूत होती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए टायरों को ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है.

ऐसे में गलत तरीके से बड़े टायर लगवाने पर गाड़ी का माइलेज 10 फीसदी से लेकर 25 फीसदी तक कम हो सकता है. खासतौर पर शहर के ट्रैफिक में बार-बार ब्रेक लगाने और गाड़ी आगे बढ़ाने के दौरान ईंधन की खपत सबसे ज्यादा बढ़ती है.

सस्पेंशन और स्पीडोमीटर पर भी पड़ता है असर

बड़े टायरों का असर सिर्फ माइलेज तक सीमित नहीं रहता. बड़े पहिये लगाने से गाड़ी की ऊंचाई बदल जाती है, जिससे गाड़ी का एयरोडायनामिक ड्रैग बढ़ता है और हवा का दबाव भी माइलेज को घटाता है. इसके अलावा, बड़े और भारी टायरों के कारण कार के सस्पेंशन, स्टीयरिंग और गियरबॉक्स पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे उनके जल्दी खराब होने का खतरा रहता है. साथ ही, टायर का व्यास बदलने से कार का स्पीडोमीटर और ओडोमीटर भी सही रीडिंग नहीं दिखा पाता.

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टायर अपग्रेड करते समय रखें इस बात का ध्यान

अगर आप अपनी कार के टायर बदलवाना ही चाहते हैं, तो ऑटो एक्सपर्ट्स हमेशा 3 प्रतिशत के नियम का पालन करने की सलाह देते हैं. इसका मतलब है कि नए टायर का कुल व्यास कंपनी के मूल टायर के मुकाबले 3 प्रतिशत से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए. इससे आपकी कार का लुक भी बेहतर रहेगा और माइलेज व सस्पेंशन पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.

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