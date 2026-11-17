Hyundai Bayon sales: दक्षिण कोरिया की दिग्गज कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India के लिए अक्टूबर 2026 का महीना बेहद शानदार रहा है. कंपनी की हाल ही में लॉन्च हुई नई मिड-साइज एसयूवी Hyundai Bayon ने अपने पहले ही महीने में बिक्री का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है. अक्टूबर 2026 में इस नई एसयूवी की कुल 3,449 यूनिट्स की थोक बिक्री दर्ज की गई है.

खास बात यह है कि कंपनी ने इसकी डिलीवरी और डिस्पैच अक्टूबर के आखिरी कुछ दिनों में ही शुरू किए थे, इसके बावजूद इसने यह मुकाम हासिल कर लिया. इस दौरान Hyundai Creta एक बार फिर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी रही.

पहले महीने में ही सातवें नंबर पर पहुंची Bayon

अक्टूबर 2026 में Hyundai की कुल घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री में नई बेयोन की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत रही. वहीं, कंपनी द्वारा बेची गई कुल 43,689 एसयूवी में से करीब 8 प्रतिशत हिस्सा अकेले Bayon का रहा. बिक्री की सूची में यह मॉडल सातवें स्थान पर रहा और इसने Verna, Alcazar और Ioniq 5 जैसी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया.

कुल मिलाकर Hyundai ने अक्टूबर 2026 में 62,799 यूनिट्स की अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक घरेलू बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल के मुकाबले 17 प्रतिशत अधिक है.

Hyundai Bayon की कीमत, इंजन और वेरिएंट्स

भारतीय बाजार में Hyundai Bayon की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये रखी गई है, जो टॉप वेरिएंट के लिए 18.15 लाख रुपये तक जाती है. कंपनी ने इसे कुल सात वेरिएंट्स- HX2, HX3, HX3 Plus, HX5, HX6, HX8 और HX10 में उतारा है. पावर के लिए इसमें 1.5-लीटर का चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 115hp की पावर और 144Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.

इस फ्रंट-व्हील ड्राइव कार में 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. इसके अलावा, कंपनी जनवरी 2027 में इसका फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वर्जन भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

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अक्टूबर में Hyundai की टॉप-5 बेस्ट सेलिंग कारें

बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो Hyundai Creta ने अपना दबदबा कायम रखा है और अक्टूबर 2026 में इसकी 17,955 यूनिट्स डिस्पैच की गईं. दूसरे नंबर पर कॉम्पैक्ट एसयूवी Hyundai Venue रही, जिसकी 13,017 यूनिट्स बिकीं.

तीसरे स्थान पर माइक्रो एसयूवी Exter रही, जिसकी बिक्री सालाना आधार पर 35 प्रतिशत बढ़कर 8,509 यूनिट्स पर पहुंच गई. चौथे नंबर पर सेडान कार Aura रही, जिसकी 7,349 यूनिट्स की बिक्री हुई. वहीं, प्रीमियम हैचबैक i20 5,528 यूनिट्स की बिक्री के साथ पांचवें स्थान पर रही, जबकि Grand i10 Nios 5,458 यूनिट्स के साथ छठे नंबर पर रही.

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