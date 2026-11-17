Upcoming Cars in November: पिछले कुछ महीनों में कई नई गाड़ियां लॉन्च हुईं हैं. जबकि कुछ दिन पहले ही BYD ने अपनी लग्जरी प्रीमियम गाड़ी लॉन्च की थी. वहीं अभी भी नवंबर महीने में कई गाड़ियां लॉन्च होनी बाकि हैं.

आज इस खबर में यही जानेंगे कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में कौन-कौन सी गाड़ियां लॉन्च होनी हैं. तो चलिए आइए जानते हैं नवंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्च होने वाली इन नई कारों की संभावित कीमत, लॉन्च की तारीख और खास फीचर्स के बारे में.

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट

आपको बता दें कि टोयोटा अपनी बेहद लोकप्रिय MPV इनोवा हाइक्रॉस का नया फेसलिफ्ट मॉडल 25 नवंबर 2026 को लॉन्च करने जा रही है. इसके बाहरी लुक में नई ग्रिल, शार्प LED डीआरएल और नए अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे.

जबकि केबिन के अंदर 12.3-इंच की बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे आधुनिक फीचर्स मिलने की उम्मीद है. 2.0-लीटर पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ आने वाली इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख से 33.50 लाख रुपये के बीच रह सकती है.

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मिनी कूपर SE इलेक्ट्रिक

वहीं प्रीमियम और स्पोर्टी कारों के शौकीनों के लिए मिनी इंडिया 27 नवंबर 2026 को अपनी नई ऑल-इलेक्ट्रिक हैचबैक कूपर SE लॉन्च करने वाली है. इसमें नया 54.2 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलेगा. जो एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 400 किलोमीटर तक की शानदार रेंज देगा.

जबकि इसका दमदार इलेक्ट्रिक मोटर 218 PS की पावर देता है और यह कार महज 6.7 सेकंड में 0 से 100 किमी की रफ्तार पकड़ लेती है. वहीं इसकी संभावित कीमत 50 लाख से 55 लाख रुपये के आसपास हो सकती है.

विनफास्ट VF3 मिनी इलेक्ट्रिक SUV

जबकि वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट भी नवंबर के आखिरी हफ्ते में अपनी सबसे किफायती मिनी इलेक्ट्रिक कार VF3 लॉन्च की तैयारी में है. बॉक्सी SUV डिजाइन वाली इस छोटी कार में 18.64 kWh का बैटरी पैक दिया गया है.

जो फुल चार्ज पर करीब 210 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है. वहीं शहर के ट्रैफिक में चलाने के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन होगी और इसकी संभावित शुरुआती कीमत करीब 10 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है.

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