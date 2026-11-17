Maruti Suzuki Capacity Expansion: देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुती सुजुकी की गाड़ियों की डिमांड हमेशा ही रहती है. जबकि फेस्टिव सीजन में कंपनी की गाड़ियों पर वेटिंग टाइम बढ़ जाता है. जिसके चलते अब कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है. बता दें कि कंपनी अब अपनी सालाना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाकर 29 लाख गाड़ियों तक पहुंचा दिया है.

कंपनी के गुजरात के हंसलपुर प्लांट में चौथे नए प्रोडक्शन यूनिट के शुरू होने और हरियाणा के खरखौदा प्लांट के विस्तार से कंपनी की यह कैपेसिटी बढ़ी है. चलिए इस खबर में जानतें हैं कि मारुति सुजुकी के इस बड़े विस्तार और भविष्य की योजनाओं के बारे में.

29 लाख यूनिट सालाना बनेंगी गाड़ियां

आपको बता दें कि मारुति सुजुकी ने अपने मौजूदा प्लांट्स गुड़गांव, मानेसर, हंसलपुर और खरखौदा की कार्यक्षमता को बेहतर करते हुए कुल सालाना उत्पादन क्षमता को 29 लाख गाड़ियों तक कर लिया है.

वहीं अकेले गुजरात का हंसलपुर प्लांट अब 10 लाख यूनिट सालाना क्षमता के साथ देश का सबसे बड़ा सिंगल-लोकेशन कार मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है. इसके अलावा कंपनी का टारगेट आने वाले सालों में अपनी इस क्षमता को और बढ़ाकर साल 2030 तक करीब 40 लाख यूनिट सालाना तक ले जाने का है.

यह भी पढ़ें: China Electric Aircraft: चीन ने किया इलेक्ट्रिक हवाई जहाज का टेस्ट, जानें रेंज से बैकअप तक सारे फीचर्स

कंपनी का ग्रीन एनर्जी पर है जोर

जानकारी दें दे कि बढ़ते उत्पादन के बीच कंपनी पर्यावरण को लेकर भी पूरी तरह सतर्क है. कंपनी अपने नए प्लांट्स में पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है.

जबकि इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन प्लांट्स में इन-प्लांट रेलवे साइडिंग जैसी आधुनिक ग्रीन लॉजिस्टिक्स सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं. जिससे सड़क मार्ग पर वाहनों के ट्रांसपोर्टेशन का दबाव कम होता है और प्रदूषण घटता है.

ईवी, हाइब्रिड और पेट्रोल कारें पर है जोर

बता दें कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मारुति सुजुकी अपने प्रोडक्शन लाइनों को बेहद फ्लेक्सिबल बना रही है. क्योंकि कंपनी की नई योजनाओं के तहत एक ही असेंबली लाइन पर इलेक्ट्रिक वाहनों, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, सीएनजी और पेट्रोल इंजन वाले वाहनों का निर्माण किया जा सकेगा. हंसलपुर के नए प्लांट से ही कंपनी की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा का उत्पादन भी शुरू किया गया है.

जबरदस्त डिमांड के चलते हुआ ऐसा

आपको बता दें कि देशभर में मारुति की गाड़ियों की जबरदस्त डिमांड को देखते हुए कंपनी का यह कदम बहुत सही माना जा रहा है. लेकिन हाल ही में ज्यादा डिमांड के चलते गाड़ियों का ऑर्डर बैकलॉग भी बढ़ा है. जिसे कंट्रोल करने के लिए कंपनी सस्टेनेबल और व्यवस्थित तरीके से काम कर रही है.

क्वालिटी और सेफ्टी मानकों को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया यह कदम मारुति सुजुकी को भारतीय बाजार के साथ-साथ ग्लोबल एक्सपोर्ट के रूप में भी और ज्यादा मजबूत बनाएगा.

यह भी पढ़ें: Updated Mahindra Thar Roxx: Thar Roxx का नया अवतार आया सामने, देखते ही खरीदने का करेगा मन