New MINI Cooper SE Launch: लग्जरी कार निर्माता कंपनी MINI ने भारत में अपनी सेकेंड-जेनरेशन MINI Cooper SE इलेक्ट्रिक हैचबैक को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस नई इलेक्ट्रिक कार को पहले से बड़ी बैटरी, ज्यादा ड्राइविंग रेंज और आधुनिक केबिन तकनीक के साथ भारतीय बाजार में उतारा है. इसके साथ ही कंपनी ने ब्रिटिश फैशन डिजाइनर पॉल स्मिथ के साथ मिलकर Cooper SE, Cooper S और Convertible S के खास पॉल स्मिथ एडिशन भी पेश किए हैं.

बैटरी पैक, रेंज और दमदार परफॉर्मेंस

नई MINI Cooper SE में 54.2 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जो पिछले मॉडल में मिलने वाली 32.6 kWh बैटरी की जगह लेता है. कंपनी के दावे के मुताबिक, WLTP साइकिल पर यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर 402 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, जबकि पुराने मॉडल की रेंज 270 किलोमीटर थी.

इसमें फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जो 215 bhp की पावर और 330 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है. फ्रंट-व्हील-ड्राइव सिस्टम वाली यह इलेक्ट्रिक कार महज 6.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 170 किलोमीटर प्रति घंटा है.

चार्जिंग विकल्प और वॉरंटी

चार्जिंग की बात करें तो नई MINI Cooper SE 11kW AC और 95kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. 11kW AC चार्जर से इसे फुल चार्ज होने में करीब 5 घंटे 15 मिनट का समय लगता है, जबकि 95kW DC फास्ट चार्जर से यह सिर्फ 30 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है.कंपनी का यह भी दावा है कि 10 मिनट की DC फास्ट चार्जिंग में यह कार 100 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. बैटरी पर कंपनी 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वॉरंटी और 5 साल का रोडसाइड असिस्टेंस दे रही है.

डिजाइन और केबिन के खास फीचर्स

डिजाइन के मामले में कार का क्लासिक थ्री-डोर लुक बरकरार रखा गया है, लेकिन इसमें नए गोल एलईडी हेडलैंप, अपडेटेड ग्रिल, फ्लश डोर हैंडल और पीछे की तरफ ट्रायंगुलर एलईडी टेल-लैंप दिए गए हैं. केबिन के अंदर डैशबोर्ड पर 9.45-इंच की गोल OLED टचस्क्रीन दी गई है, जो इसका मुख्य आकर्षण है. इसके अलावा कार में पैनोरमिक ग्लास रूफ, हेड-अप डिस्प्ले, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल की, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीटें और सुरक्षा के लिए लेवल-2 ADAS व 360-डिग्री पार्किंग असिस्टेंस जैसे फीचर्स शामिल हैं.

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पॉल स्मिथ एडिशन में क्या है अलग?

पॉल स्मिथ एडिशन में मैकेनिकल बदलाव करने के बजाय एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन पर खास काम किया गया है. इन्हें इंस्पायर्ड व्हाइट, स्टेटमेंट ग्रे और मिडनाइट ब्लैक रंगों में उतारा गया है. इनमें 18-इंच के ब्लैक अलॉय व्हील, नाइटशेड ब्लू अपहोल्स्ट्री, खास स्टीयरिंग व्हील और दरवाजा खोलने पर जमीन पर Hello का एलईडी प्रोजेक्शन मिलता है. पेट्रोल से चलने वाले Cooper S और Convertible S पॉल स्मिथ एडिशन में पहले की तरह 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 201 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क देता है.

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