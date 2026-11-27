National Lok Adalat: अगर आपकी कार या बाइक का ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है और आप भारी जुर्माना भरने से परेशान हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. आगामी 12 दिसंबर 2026 को देशभर में साल की चौथी नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है. इसके जरिए वाहन मालिक बिना किसी लंबी अदालती प्रक्रिया के आपसी सहमति से अपने पुराने ट्रैफिक चालान कम राशि में या छूट के साथ निपटा सकते हैं. हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए राज्यों के अलग-अलग नियमों और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है.

क्या है नेशनल लोक अदालत और कैसे मिलता है फायदा?

नेशनल लोक अदालत कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत आयोजित की जाने वाली एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है. यहां अदालतों में लंबित या प्री-लिटिगेशन स्तर के योग्य मामलों को दोनों पक्षों की सहमति से सुलझाया जाता है. ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े जो मामले समझौता योग्य होते हैं, उन्हें लोक अदालत में रखा जा सकता है.

ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरे देश में छूट की कोई एक तय प्रतिशत दर नहीं है. चालान पर कितनी छूट मिलेगी, यह अपराध की गंभीरता, संबंधित राज्य के नियमों और लोक अदालत की बेंच के फैसले पर निर्भर करता है. गंभीर और गैर-समझौता योग्य अपराधों के चालान इस प्रक्रिया से माफ या कम नहीं किए जाते.

कर्नाटक और महाराष्ट्र में क्या हैं खास नियम?

अलग-अलग राज्यों ने ट्रैफिक चालान निपटारे को लेकर अपने स्तर पर व्यवस्था की है. कर्नाटक सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक पेंडिंग ट्रैफिक चालान पर सीधे 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है. हालांकि, कर्नाटक की यह विशेष छूट योजना 12 दिसंबर की नेशनल लोक अदालत से अलग है और केवल राज्य के बकाया ई-चालानों पर लागू है.

वहीं, महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने भी अपनी आधिकारिक अधिसूचना में समझौता योग्य ट्रैफिक चालानों को नेशनल लोक अदालत के दायरे में शामिल किया है. मुंबई और पुणे सहित महाराष्ट्र के वाहन मालिक अपने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण या महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल से पात्रता की जांच कर सकते हैं.

ऑनलाइन चालान चेक करने और आवेदन का तरीका

लोक अदालत में जाने से पहले वाहन मालिकों को आधिकारिक परिवहन ई-चालान पोर्टल या संबंधित राज्य की ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट पर जाकर अपने पेंडिंग चालान की स्थिति जांचनी चाहिए. वहां गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चालान नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी डालकर अपराध का विवरण देखा जा सकता है.

सिर्फ ऑनलाइन चालान चेक कर लेने से आपका केस लोक अदालत में रजिस्टर नहीं होता. इसके लिए संबंधित राज्य या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन टोकन या रजिस्ट्रेशन करना होता है.

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रसीद संभाल कर रखें और दलालों से बचें

एक बार लोक अदालत की बेंच के सामने समझौता होने और आदेश जारी होने के बाद यह फैसला अंतिम माना जाता है. कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21 के तहत इसके खिलाफ आगे कोई अपील नहीं की जा सकती. जुर्माना भरने के बाद उसकी रसीद या सेटलमेंट ऑर्डर जरूर संभाल कर रखें और पोर्टल पर चालान का स्टेटस अपडेट हुआ या नहीं, इसकी पुष्टि करें. साथ ही, चालान माफ करवाने का दावा करने वाले किसी भी एजेंट या दलाल के झांसे में न आएं और केवल सरकारी वेबसाइट का ही उपयोग करें.

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