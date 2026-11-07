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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकिसान आंदोलन कर रहे युवा नेता नरेश मीणा पर पुलिस ने रखा चवन्नी का इनाम! देर रात मारा छापा

किसान आंदोलन कर रहे युवा नेता नरेश मीणा पर पुलिस ने रखा चवन्नी का इनाम! देर रात मारा छापा

बारां पुलिस ने फरार युवा नेता नरेश मीणा पर 25 पैसे का इनाम घोषित किया है. पुलिस का कहना है कि यह इनाम उनकी छवि खराब करने के लिए है, न कि उन्हें पकड़वाने के लिए. पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 07 Nov 2026 09:52 AM (IST)
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राजस्थान के बारां जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे युवा नेता और भगत सिंह सेना प्रमुख नरेश मीणा अब पुलिस के निशाने पर हैं. वन रेंज कार्यालय में मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में फरार चल रहे नरेश मीणा पर बारां पुलिस ने महज 25 पैसे यानी चवन्नी का इनाम घोषित किया है. 

पुलिस का कहना है कि यह इनाम आरोपी को पकड़वाने के लिए नहीं, बल्कि उसके सामाजिक और राजनीतिक कद को ठेस पहुंचाने के लिए रखा गया है.

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वनकर्मियों से मारपीट का आरोप

मामला एक नवंबर का है. उस दिन नरेश मीणा ने नाहरगढ़ क्षेत्र में लोगों को संबोधित किया था. इसके बाद वे सैकड़ों समर्थकों के साथ नाहरगढ़ रेंज कार्यालय पहुंच गए. आरोप है कि वहां दफ्तर में घुसकर वनरक्षक प्रदीप सिंह और अन्य वनकर्मियों के साथ मारपीट की गई. सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए गए और वन विभाग की ओर से जब्त किया गया जनरेटर व अन्य सामान जबरन उठाकर ले गए.

बीवीघटना के बाद वनकर्मियों की शिकायत पर नाहरगढ़ थाने में नरेश मीणा और उनके साथियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, मारपीट और तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने इस मामले में अब तक कई समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी नरेश मीणा अभी भी फरार हैं.

नरेश मीणा को ढूंढने के लिए दबिश दे रही पुलिस

अटरू डीएसपी रामानंद यादव ने बताया कि आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. गुरुवार देर रात भी बारां पुलिस ने छीपाबड़ौद थाना क्षेत्र के गुंड़ई गांव स्थित एक फार्म हाउस पर छापा मारा. पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही वहां मौजूद लोग इधर-उधर हो गए. टीम ने फार्म हाउस और आसपास के इलाके में तलाशी ली और कई लोगों से पूछताछ भी की. हालांकि इस दौरान नरेश मीणा नहीं मिला.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नरेश की गिरफ्तारी के लिए पहले भी कई ठिकानों पर छापे मारे जा चुके हैं और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

आखिर 25 पैसे का इनाम क्यों?

पुलिस के अनुसार, इस तरह का 'चवन्नी' का इनाम घोषित करके आरोपी की छवि को जनता के बीच छोटा और हास्यास्पद दिखाना है. पुलिस का उद्देश्य आरोपी को आर्थिक रूप से पकड़वाना नहीं है. इससे पहले भरतपुर पुलिस ने भी एक मोस्ट वांटेड अपराधी को सामाजिक रूप से नीचा दिखाने के लिए इसी तरह 25 पैसे का इनाम घोषित किया था.

फिलहाल, पुलिस आरोपी की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है, वहीं समर्थकों में इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है. नरेश मीणा ने आज यानी 6 नवंबर को शाम 5:00 बजे पुलिस के सामने सरेंडर करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस के बदले हुए रुख की वजह से उन्हें अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 07 Nov 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Baran News RAJASTHAN NEWS
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