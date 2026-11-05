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हिंदी न्यूज़ऑटोDriving Car in Smog Pollution: पटाखों के धुएं में कैसे चलाएं अपनी कार, प्रदूषण में कैसे करें AC का सही इस्तेमाल?

Driving Car in Smog Pollution: पटाखों के धुएं में कैसे चलाएं अपनी कार, प्रदूषण में कैसे करें AC का सही इस्तेमाल?

Driving Car in Smog Pollution: पटाखों के धुएं और प्रदूषण में कार कैसे चलाएं और एसी का सही इस्तेमाल कैसे करें? जानिए कार केबिन को सुरक्षित रखने और विजिबिलिटी बनाए रखने के आसान टिप्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 05 Nov 2026 06:21 PM (IST)
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Driving Car in Smog Pollution: जैसे ही हमारे देश में ठंड का मौसम आता है तो प्रदूषण भी बढ़ने लगता है. जबकि दिवाली में भी पटाखों के धुएं की वजह से हवा जहरीली हो जाती है. जिसके चलते बढ़े प्रदूषण में कार चलाना आसान नहीं होता है. क्योंकि धुएं के कारण बाहर देखना मुश्किल हो जाता है और जहरीली हवा सीधे हमारी सेहत पर असर डालती है.

अगर आप भी इस स्मॉग और प्रदूषण के बीच अपनी कार से सफर करने की सोच रहें हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इस खबर में आज हम आपको बताएंगे कि प्रदूषण के इस माहौल में आपको अपनी कार कैसे चलानी चाहिए और AC का सही इस्तेमाल करके अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं.

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AC चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान

बता दें कि प्रदूषण के समय कार का एसी इस्तेमाल करते वक्त सबसे जरूरी रीसर्कुलेशन होता है. गाड़ी के डैशबोर्ड पर दिए गए इस बटन को ऑन करने से बाहर की जहरीली हवा और पटाखों का धुआं कार के अंदर नहीं आ पाता है.

जबकि यह मोड केबिन के अंदर की हवा को ही फिल्टर करके ठंडा रखता है. अगर आप फ्रेश एयर मोड चालू करते हैं तो बाहर का सारा धुआं सीधे आपकी गाड़ी के अंदर भर जाएगा और सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी.

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शीशे पूरी तरह बंद रखें

धुएं और स्मॉग के इस मौसम में सफर करते समय अपनी कार के सभी शीशे पूरी तरह बंद रखना ही सही होता है. क्योंकि थोड़ा सा भी शीशा खुला रहने पर बाहर का जहरीला धुआं और धूल के बारीक कण तेजी से अंदर आ जाते हैं. वहीं कार की खिड़कियां बंद रहने से एसी का फिल्टर भी अपना काम ठीक से कर पाता है और कार के अंदर का हवा साफ रखता है. अगर आपको गाड़ी के अंदर घुटन महसूस हो तो एसी की ब्लोअर स्पीड बढ़ा सकते हैं लेकिन शीशे खोलने से बचना चाहिए.

केबिन एयर फिल्टर को रखें साफ

वहीं गाड़ी के अंदर साफ हवा मिलती रहे इसके लिए जरूरी है कि आपकी कार का केबिन एयर फिल्टर एकदम साफ रखें. क्योंकि प्रदूषण के दिनों में यह फिल्टर हवा में मौजूद धूल, मिट्टी और प्रदूषण के बारीक कणों को रोकने का बहुत बड़ा काम करता है.

अगर आपका फिल्टर पुराना हो गया है तो इसे तुरंत बदलवा लें या साफ करवा लें. बाजार में मिलने वाले अच्छे क्वालिटी के एचईपीए फिल्टर इस जहरीले धुएं को रोकने में बहुत असरदार साबित होते हैं और आपको फ्रेश हवा देते हैं.

ड्राइविंग के खास टिप्स

जानकारी दें दे कि पटाखों के धुएं और कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए गाड़ी चलाते वक्त कुछ सावधानियां रखनी जरूरी हैं. हमेशा लो-बीम हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें.

क्योंकि तेज रोशनी धुएं से टकराकर ड्राइवर की आंखों पर असर डालती है. आगे चल रही गाड़ियों से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाकर रखें ताकि अचानक ब्रेक लगाने पर कोई खतरा न हो. आप अगर इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको गाड़ी चलाने और AC ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं आयेगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 05 Nov 2026 06:21 PM (IST)
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