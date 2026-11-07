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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदूसरे ODI में बारिश का दखल, जानें वेलिंगटन में हर घंटे का मौसम अपडेट

दूसरे ODI में बारिश का दखल, जानें वेलिंगटन में हर घंटे का मौसम अपडेट

IND vs NZ 2nd ODI Weather Forecast: भारत और न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे मैच वेलिंगटन में खेला जाना है, लेकिन बारिश के कारण टॉस समय पर नहीं हो सका. जानिए वेलिंगटन में आज हर घंटे का मौसम कैसा रहेगा?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 07 Nov 2026 08:10 AM (IST)
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भारत और न्यूजीलैंड के दूसरे वनडे मैच में बारिश ने दखल दिया है. भारतीय समयानुसार मुकाबला सुबह 7:30 बजे से शुरू होना था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते टॉस भी समय पर नहीं हो सका. मैच से एक दिन पहले भी वेलिंगटन में बारिश हुई थी. मेजबान न्यूजीलैंड को सीरीज में 1-1 से बराबरी पर पहुंचने की चाह होगी, लेकिन क्या बारिश उसका सपना तोड़ देगी. यहाँ जान लीजिए आज दूसरे ODI के दौरान हर घंटे कैसा रहेगा वेलिंगटन का मौसम?

घंटे दर घंटे, कैसा रहेगा वेलिंगटन का मौसम?

बता दें कि न्यूजीलैंड के समयानुसार मैच दोपहर 3 बजे शुरू होना था. आज पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है. वहां के लोकल समयानुसार शाम 4 और पाँच बने आसमान में बिजली कड़कने के साथ-साथ बारिश जारी रह सकती है.

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रात 8-9 बजे तक तेज बारिश शुरू हो सकती है और उससे पहले भी बारिश बार-बार खेल में दखल दे सकती है. आज वेलिंगटन में मिनट भर के लिए सूर्य देव आसमान में प्रकट नहीं होंगे. इसलिए अंत तक मुकाबले के रद्द होने की संभावना बनी रहेगी. पूरा 50-50 ओवर का मैच खेले जाने की उम्मीद कम होगी.

कब कितनी बारिश की संभावना?

वेलिंगटन में वहां के समयानुसार दोपहर 3 बजे मैच शुरू होने वाला था. यहां देखिए किस घंटे कितनी बारिश की संभावना होगी. मैच शुरू होने के समय 45 प्रतिशत बारिश का अनुमान था, जबकि शाम चार और पांच बजे 15 प्रतिशत बारिश की उम्मीद जताई गई. उसके बाद रात 12 बजे तक कम से कम 10 प्रतिशत बारिश की संभावना बनी रहेगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 07 Nov 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
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