दूसरे ODI में बारिश का दखल, जानें वेलिंगटन में हर घंटे का मौसम अपडेट

भारत और न्यूजीलैंड के दूसरे वनडे मैच में बारिश ने दखल दिया है. भारतीय समयानुसार मुकाबला सुबह 7:30 बजे से शुरू होना था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते टॉस भी समय पर नहीं हो सका. मैच से एक दिन पहले भी वेलिंगटन में बारिश हुई थी. मेजबान न्यूजीलैंड को सीरीज में 1-1 से बराबरी पर पहुंचने की चाह होगी, लेकिन क्या बारिश उसका सपना तोड़ देगी. यहाँ जान लीजिए आज दूसरे ODI के दौरान हर घंटे कैसा रहेगा वेलिंगटन का मौसम?

बता दें कि न्यूजीलैंड के समयानुसार मैच दोपहर 3 बजे शुरू होना था. आज पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है. वहां के लोकल समयानुसार शाम 4 और पाँच बने आसमान में बिजली कड़कने के साथ-साथ बारिश जारी रह सकती है.

रात 8-9 बजे तक तेज बारिश शुरू हो सकती है और उससे पहले भी बारिश बार-बार खेल में दखल दे सकती है. आज वेलिंगटन में मिनट भर के लिए सूर्य देव आसमान में प्रकट नहीं होंगे. इसलिए अंत तक मुकाबले के रद्द होने की संभावना बनी रहेगी. पूरा 50-50 ओवर का मैच खेले जाने की उम्मीद कम होगी.

कब कितनी बारिश की संभावना?

वेलिंगटन में वहां के समयानुसार दोपहर 3 बजे मैच शुरू होने वाला था. यहां देखिए किस घंटे कितनी बारिश की संभावना होगी. मैच शुरू होने के समय 45 प्रतिशत बारिश का अनुमान था, जबकि शाम चार और पांच बजे 15 प्रतिशत बारिश की उम्मीद जताई गई. उसके बाद रात 12 बजे तक कम से कम 10 प्रतिशत बारिश की संभावना बनी रहेगी.

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