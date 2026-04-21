हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोबजट में SUV खरीदनी है? ये 5 डीजल मॉडल देंगे पावर और माइलेज दोनों, देखें पूरी लिस्ट

बजट में SUV खरीदनी है? ये 5 डीजल मॉडल देंगे पावर और माइलेज दोनों, देखें पूरी लिस्ट

भारत की सबसे किफायती डीजल SUV की लिस्ट में Tata Nexon, Hyundai Venue से लेकर Mahindra XUV 3XO जैसी कारें शामिल हैं. अगर आप नई कार खरीदना चाहते हैं, तो ये सभी विकल्प आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 21 Apr 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में सख्त एमिशन नियम लागू होने के बावजूद डीजल कारों का क्रेज अभी भी कम नहीं हुआ है. कई लोग आज भी डीजल इंजन को ज्यादा भरोसेमंद और लंबी दूरी के लिए बेहतर मानते हैं. खासकर SUV सेगमेंट में डीजल गाड़ियों की मांग लगातार बनी हुई है, क्योंकि ये गाड़ियां अच्छा माइलेज और मजबूत परफॉर्मेंस देती हैं. अगर आप भी नई डीजल SUV खरीदने की सोच रहे हैं और बजट को लेकर चिंता में हैं, तो अब आपके पास कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं. टाटा, किआ, हुंडई और महिंद्रा जैसी कंपनियां किफायती कीमत में दमदार डीजल SUV पेश कर रही हैं, जो फीचर्स और पावर के मामले में भी किसी से कम नहीं हैं.

Tata Curvv और Kia Syros

Tata Curvv अपने खास कूपे SUV डिजाइन के कारण बाजार में अलग पहचान बनाती है. इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 118 हॉर्सपावर और 260 Nm टॉर्क देता है. यह कार मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प में आती है, जिससे ड्राइविंग आसान हो जाती है. इसकी कीमत 11.2 लाख से शुरू होकर 19.1 लाख रुपये तक जाती है. वहीं, Kia Syros एक प्रीमियम फील देने वाली कॉम्पैक्ट SUV है. इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 116 हॉर्सपावर और 250 Nm टॉर्क देता है. इसकी खास बात इसकी आरामदायक पिछली सीटें हैं, जिनमें वेंटिलेशन और रिक्लाइनिंग फीचर मिलता है. इसकी कीमत 10 लाख से 15.8 लाख रुपये के बीच है.

Tata Nexon और Mahindra XUV 3XO

Tata Nexon भारत की सबसे पॉपुलर SUV में से एक है. इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 115 हॉर्सपावर और 260 Nm टॉर्क देता है. यह कार मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प में आती है. इसकी कीमत 9 लाख से 14.22 लाख रुपये के बीच है, जो इसे एक किफायती विकल्प बनाती है. Mahindra XUV 3XO भी दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो 117 हॉर्सपावर और 300 Nm टॉर्क देता है. यह इंजन स्मूद ड्राइविंग और कम स्पीड पर अच्छा कंट्रोल देता है. इसकी कीमत 8.95 लाख से 13.43 लाख रुपये के बीच है.

Hyundai Venue

Hyundai Venue डीजल SUV सेगमेंट में एक भरोसेमंद नाम है. इसमें 1.5 लीटर का इंजन दिया गया है, जो 116 हॉर्सपावर और 250 Nm टॉर्क देता है. यह कार मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है और अब इसमें ऑटोमैटिक ऑप्शन भी मिलने लगा है. Venue की खासियत इसका आरामदायक केबिन और अच्छे फीचर्स हैं, जो इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाते हैं. इसकी कीमत 9.88 लाख से 15.64 लाख रुपये के बीच है.

ये भी पढ़ें: SUV लवर्स के मजे! जल्द लॉन्च होंगी Nissan Tekton समेत ये 5 पावरफुल SUVs, देखें लिस्ट

Published at : 21 Apr 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Mahindra XUV 3XO Affordable Diesel SUVs Tata Nexon Diesel Hyundai Venue Diesel Kia Diesel SUV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
बजट में SUV खरीदनी है? ये 5 डीजल मॉडल देंगे पावर और माइलेज दोनों, देखें पूरी लिस्ट
बजट में SUV खरीदनी है? ये 5 डीजल मॉडल देंगे पावर और माइलेज दोनों, देखें पूरी लिस्ट
ऑटो
Flex Fuel Technology: पेट्रोल से छुटकारा! सरकार ला रही Flex Fuel, क्या आपकी कार है तैयार?
Flex Fuel Technology: पेट्रोल से छुटकारा! सरकार ला रही Flex Fuel, क्या आपकी कार है तैयार?
ऑटो
Car Life Tips: गाड़ी की लाइफ 4 लाख किलोमीटर बढ़ाने के लिए क्या करें? इन टिप्स से बन सकती है बात
गाड़ी की लाइफ 4 लाख किलोमीटर बढ़ाने के लिए क्या करें? इन टिप्स से बन सकती है बात
ऑटो
ऑटोमैटिक कार को मैनुअल समझने की न करें भूल, गियरबॉक्स बचाने के लिए ये टिप्स आएंगे काम
ऑटोमैटिक कार को मैनुअल समझने की न करें भूल, गियरबॉक्स बचाने के लिए ये टिप्स आएंगे काम
Advertisement

वीडियोज

Raja Shivaji Trailer Review: Riteish Deshmukh ने Shivaji Maharaj की दमदार कहानी दिखाई
Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वुमेंस रिजर्वेशन एक्ट 2023 के बाद कितनी महिलाओं को मिला चांस? कांग्रेस से हाईएस्ट 33.3% फीमेल कैंडिडेट्स, बीजेपी कहां खड़ी
वुमेंस रिजर्वेशन एक्ट के बाद कितनी महिलाओं को मिला चांस? टॉप पर कांग्रेस, बीजेपी कहां खड़ी
बिहार
'राजनीति में कार्य कर रही महिलाएं राजनेताओं के साथ बेड…', पप्पू यादव के बयान पर नोटिस जारी
'राजनीति में कार्य कर रही महिलाएं राजनेताओं के साथ बेड…', पप्पू यादव के बयान पर नोटिस जारी
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या को नहीं पसंद आएगा तिलक वर्मा का यह बयान, जानें पहला शतक जड़ने के बाद क्या बोले?
हार्दिक पांड्या को नहीं पसंद आएगा तिलक वर्मा का यह बयान, जानें पहला शतक जड़ने के बाद क्या बोले?
बॉलीवुड
‘मातृभूमि’ में दिखेगा Salman Khan का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, चोट के बावजूद की 45 दिन की खतरनाक ट्रेनिंग
‘मातृभूमि’ में सलमान खान का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, चोटों के बावजूद की खतरनाक ट्रेनिंग
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
बिजनेस
इनसाइडर ट्रेडिंग: क्या हर्षद मेहता जैसे स्कैम में शामिल ट्रंप? उनके बयान से मिनटों पहले होती मोटी कमाई, समझें पूरा खेल
क्या हर्षद मेहता जैसे स्कैम में शामिल ट्रंप? उनके बयान से पहले इनसाइडर ट्रेडिंग से होती मोटी कमाई
Results
UP Board Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है 10वीं-12वीं रिजल्ट पर बड़ा अपडेट
UP Board Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है 10वीं-12वीं रिजल्ट पर बड़ा अपडेट
जनरल नॉलेज
Nuclear Bombs: पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए कितने परमाणु बम की होगी जरूरत? यह सच्चाई कर देगी हैरान
पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए कितने परमाणु बम की होगी जरूरत? यह सच्चाई कर देगी हैरान
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Embed widget