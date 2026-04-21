बजट में SUV खरीदनी है? ये 5 डीजल मॉडल देंगे पावर और माइलेज दोनों, देखें पूरी लिस्ट

भारत में सख्त एमिशन नियम लागू होने के बावजूद डीजल कारों का क्रेज अभी भी कम नहीं हुआ है. कई लोग आज भी डीजल इंजन को ज्यादा भरोसेमंद और लंबी दूरी के लिए बेहतर मानते हैं. खासकर SUV सेगमेंट में डीजल गाड़ियों की मांग लगातार बनी हुई है, क्योंकि ये गाड़ियां अच्छा माइलेज और मजबूत परफॉर्मेंस देती हैं. अगर आप भी नई डीजल SUV खरीदने की सोच रहे हैं और बजट को लेकर चिंता में हैं, तो अब आपके पास कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं. टाटा, किआ, हुंडई और महिंद्रा जैसी कंपनियां किफायती कीमत में दमदार डीजल SUV पेश कर रही हैं, जो फीचर्स और पावर के मामले में भी किसी से कम नहीं हैं.

Tata Curvv और Kia Syros

Tata Curvv अपने खास कूपे SUV डिजाइन के कारण बाजार में अलग पहचान बनाती है. इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 118 हॉर्सपावर और 260 Nm टॉर्क देता है. यह कार मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प में आती है, जिससे ड्राइविंग आसान हो जाती है. इसकी कीमत 11.2 लाख से शुरू होकर 19.1 लाख रुपये तक जाती है. वहीं, Kia Syros एक प्रीमियम फील देने वाली कॉम्पैक्ट SUV है. इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 116 हॉर्सपावर और 250 Nm टॉर्क देता है. इसकी खास बात इसकी आरामदायक पिछली सीटें हैं, जिनमें वेंटिलेशन और रिक्लाइनिंग फीचर मिलता है. इसकी कीमत 10 लाख से 15.8 लाख रुपये के बीच है.

Tata Nexon और Mahindra XUV 3XO

Tata Nexon भारत की सबसे पॉपुलर SUV में से एक है. इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 115 हॉर्सपावर और 260 Nm टॉर्क देता है. यह कार मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प में आती है. इसकी कीमत 9 लाख से 14.22 लाख रुपये के बीच है, जो इसे एक किफायती विकल्प बनाती है. Mahindra XUV 3XO भी दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो 117 हॉर्सपावर और 300 Nm टॉर्क देता है. यह इंजन स्मूद ड्राइविंग और कम स्पीड पर अच्छा कंट्रोल देता है. इसकी कीमत 8.95 लाख से 13.43 लाख रुपये के बीच है.

Hyundai Venue

Hyundai Venue डीजल SUV सेगमेंट में एक भरोसेमंद नाम है. इसमें 1.5 लीटर का इंजन दिया गया है, जो 116 हॉर्सपावर और 250 Nm टॉर्क देता है. यह कार मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है और अब इसमें ऑटोमैटिक ऑप्शन भी मिलने लगा है. Venue की खासियत इसका आरामदायक केबिन और अच्छे फीचर्स हैं, जो इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाते हैं. इसकी कीमत 9.88 लाख से 15.64 लाख रुपये के बीच है.