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हिंदी न्यूज़ऑटोजून सेल्स रिपोर्ट में किसने मारी बाजी, किसकी निकली हवा? सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

जून सेल्स रिपोर्ट में किसने मारी बाजी, किसकी निकली हवा? सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

Car Sales Report June 2026: जून की सेल्स रिपोर्ट सामने आ गई है. मारुति, टाटा और महिंद्रा ने बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाए, जबकि हुंडई को तगड़ा झटका लगा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 01 Jul 2026 04:30 PM (IST)
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Car Sales Report June 2026: साल 2026 में कई देशों में वॉर के चलते ग्लोबल मार्केट पर बड़ा असर पड़ा है. जबकि भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए जून 2026 का महीना भी बेहद उतार-चढ़ाव भरा और चौंकाने वाला रहा है. बता दें कि, घरेलू बाजार में गाड़ियों की मजबूत मांग और विदेशों में बढ़ते एक्सपोर्ट के दम पर देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनियों ने बिक्री के ताबड़तोड़ आंकड़े दर्ज किए हैं. 

जून महीने जहां कुछ कंपनियों ने अपनी रफ्तार से सबको हैरान कर दिया. वहीं, कुछ बड़े ब्रांड्स को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने जहां इस महीने बाजी मारी है वहीं हुंडई की गाड़ी सप्लाई चेन की एक बड़ी मुसीबत के चलते थोड़ी धीमी पड़ती नजर आई. तो चलिए जानते हैं इस महीने ऑटो बाजार में किस कंपनी ने बाजी मारी है और किसी नुकसान हुआ है.

मारुती सुजुकी ने मारी बाजी 

भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने जून 2026 में कुल 2,00,390 गाड़ियों की बिक्री करके बाजार में अपनी बादशाहत को एक बार फिर साबित कर दिया है. पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने करीब 19 परसेंट की सालाना ग्रोथ दर्ज की है. 

वहीं, जून 2026 में सबसे बड़ा धमाका टाटा मोटर्स ने किया है. टाटा की पैसेंजर व्हीकल सेल में इस बार 69 फीसदी का शानदार उछाल आया है. कंपनी ने पिछले महीने में कुल 63,083 कारें बेची हैं. जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा सिर्फ 37,237 यूनिट्स का था.

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महिंद्रा की SUV का चला जादू

महिंद्रा के लिए भी जून का महीना बेहद खास रहा है. क्योंकि, कंपनी की कुल गाड़ियो की बिक्री 37 परसेंट बढ़कर 1,06,207 यूनिट्स के पार पहुंच गई है. महिंद्रा की स्कॉर्पियो, थार, SUV700 और हालिया लॉन्च एक्सयूवी 3XO जैसी गाड़ियों की भारी डिमांड के चलते कंपनी ने सिर्फ घरेलू बाजार में ही 60,393 एसयूवी डिलिवर की हैं. 

इसके अलावा कंपनी के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी 35 फीसदी की मजबूत बढ़त देखी गई है. जो यह दिखाता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही बाजारों में महिंद्रा का सिक्का जमकर चल रहा है.

हुंडई को हुआ नुकसान

बता दें कि, इस महीने जहां बाकी कंपनियों ने शानदार शेल किया है. वहीं हुंडई मोटर इंडिया के लिए एक चुनौती खड़ी हो गई. हुंडई ने जून 2026 में कुल 51,335 गाड़ियों की बिक्री की है. जिसमें 39,635 यूनिट्स घरेलू बाजार की हैं. 

दरअसल, हुंडई के पार्ट्स सप्लाई करने वाले एक वेंडर की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई थी. जिसके कारण कंपनी को इस महीने लगभग 13,900 गाड़ियों का प्रोडक्शन लॉस झेलना पड़ा. हालांकि कंपनी ने बहादुरी दिखाते हुए दूसरे ठिकानों से पार्ट्स का इंतजाम कर लिया है और 22 जून से उनका प्लांट पूरी तरह नॉर्मल काम कर रहा है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 01 Jul 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Car Sales Report Mahindra SUV Sales June Sales 2026 Tata Motors Growth
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