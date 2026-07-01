हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोगन्ना किसानों के लिए एथेनॉल मिशन कितना फायदेमंद, क्या इससे बढ़ेगी उनकी कमाई?

गन्ना किसानों के लिए एथेनॉल मिशन कितना फायदेमंद, क्या इससे बढ़ेगी उनकी कमाई?

Can Ethanol Increase The Income of Farmers: एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से गन्ना किसानों की किस्मत बदल रही है. जानिए एथेनॉल मिशन कैसे बढ़ा रहा है किसानों की कमाई और देश की एनर्जी सिक्योरिटी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 01 Jul 2026 03:37 PM (IST)
Preferred Sources

Can Ethanol Increase The Income of Farmers: ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेलों का दाम महंगा हो गया है. जिसके चलते अब भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये के पार हो चुकें हैं. लेकिन अब भारत सरकार तेलों के बढ़ते दामों से निजात पाने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया है. बता दें कि, एथेनॉल गन्ने के रस, अनाज और कई चीजों के मिलकर बनता है. 

जिसके चलते अब माना जा रहा है कि, एथेनॉल का प्रयोग होने से किसानों को फायदा मिल सकता है. तो चलिए बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि एथेनॉल की बढ़ती डिमांड से गन्ना किसानों को कैसे आर्थिक फायदा मिल रहा है.

गन्ने की मांग से बढ़ती कमाई 

बता दें कि, एथेनॉल बनाने के लिए सरकार को ज्यादा मात्रा में गन्ने की ज़रूरत रहेगी. जिसके चलते सरकार को अब किसानों से ज्यादा मात्रा में गन्ना खरीदना पड़ेगा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि, एथेनॉल की मांग अब धीरे-धीरे भारत में बढ़ेगी और गन्ने की भी. जिसके चलते अब किसान भाइयों को उनके पैदावार के हिसाब से मुनाफा मिल सकता है. 

समय पर मिल गन्ने का पैसा

हमेशा से सरकार से भारतीय किसानों की सबसे बड़ी शिकायत रही है कि चीनी मिलों द्वारा गन्ने के भुगतान में महीनों की देरी होती है. इस वजह से किसानों को अगली फसल लगाने या घर के खर्चे चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता था. एथेनॉल के आने से मिलों की नकदी में बहुत बड़ा सुधार हुआ है. 

तेल कंपनियां मिलों से एथेनॉल खरीदते ही बहुत तेजी से उनका पेमेंट कर देती हैं. मिलों के पास पैसा जल्दी आने की वजह से अब किसानों का बकाया समय पर चुकाया जा रहा है. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में गन्ना बकाए का भुगतान रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है.

यह भी पढ़ें: अब Uber में सेफ्टी का बिल्कुल डर नहीं! ये ऐप खुद ही रिकॉर्ड कर लेगा अंदर का वीडियो

अनाज और मक्का उगाने वाले किसानों को भी रो रहा है फायदा 

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, शुरुआत में एथेनॉल सिर्फ गन्ने से ही बनाया जाता था. लेकिन अब सरकार ने इसके लिए अनाज आधारित डिस्टिलरीज को भी हरी झंडी दे दी है. इसका मतलब है कि अब खराब हो चुके अनाज, टूटे चावल और विशेष रूप से मक्के से भी बड़े पैमाने पर एथेनॉल तैयार किया जा रहा है. 

जिन इलाकों में पानी की कमी है और किसान गन्ना नहीं उगा सकते वहां मक्के की खेती को भारी बढ़ावा मिल रहा है. एथेनॉल प्लांट लगने से मक्के की मांग अचानक बहुत बढ़ गई है. जिससे किसानों को खुले बाजार में इसके बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं और उनकी कमाई का एक नया जरिया खुल गया है.

यह भी पढ़ें: अब दुनिया पर राज करेंगी भारतीय ऑटो कंपनियां, Tata, Bajaj और Royal Enfield का बड़ा प्लान

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Sugar Mills Farmer Income Biofuel India Sugarcane Farming Ethanol Mission
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
गन्ना किसानों के लिए एथेनॉल मिशन कितना फायदेमंद, क्या इससे बढ़ेगी उनकी कमाई?
गन्ना किसानों के लिए एथेनॉल मिशन कितना फायदेमंद, क्या इससे बढ़ेगी उनकी कमाई?
ऑटो
आम आदमी के लिए कौन-सी इलेक्ट्रिक कार खरीदना रहेगा सस्ता? EV पॉलिसी से मजे ही मजे
आम आदमी के लिए कौन-सी इलेक्ट्रिक कार खरीदना रहेगा सस्ता? EV पॉलिसी से मजे ही मजे
ऑटो
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने के बाद अब कितनी सस्ती मिलेगी Tata Sierra EV?
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने के बाद अब कितनी सस्ती मिलेगी Sierra EV?
ऑटो
अब दुनिया पर राज करेंगी भारतीय ऑटो कंपनियां, Tata, Bajaj और Royal Enfield का बड़ा प्लान
अब दुनिया पर राज करेंगी भारतीय ऑटो कंपनियां, Tata, Bajaj और Royal Enfield का बड़ा प्लान
Advertisement

वीडियोज

Pak Af Drone Attack: अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा! कितनी मचाई तबाही? ABPLIVE
Mahakumbh के दौरान भी हुई थी राम मंदिर में चोरी
देशभर में मानसून का तांडव, कई शहर जलमग्न
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, 27 मई को क्या हुआ था?
Champat Rai का बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
बिहार
'नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी PM, बिहार के लोग यही चाहते हैं', RJD के बाद JDU की मांग
'नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी PM, बिहार के लोग यही चाहते हैं', RJD के बाद JDU की मांग
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?
अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?
क्रिकेट
एस श्रीसंत से हटा बैन, क्या अब होगी क्रिकेट में वापसी? जानें क्या है पूरा मामला
एस श्रीसंत से हटा बैन, क्या अब होगी क्रिकेट में वापसी? जानें क्या है पूरा मामला
इंडिया
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
बॉलीवुड
August Theatrical Release: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
अगस्त थिएटर रिलीज: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
इंडिया
भारत-पाकिस्तान खत्म करें टेंशन, खोलें एयरस्पेस... 100+ दिग्गजों ने PM मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी
भारत-PAK खत्म करें टेंशन, खोलें एयरस्पेस... 100+ दिग्गजों ने PM मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी
इंडिया
Venezuela Indian Sailor Death : वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget