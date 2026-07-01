रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने के बाद अब कितनी सस्ती मिलेगी Sierra EV?

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हिंदी न्यूज़ऑटोरोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने के बाद अब कितनी सस्ती मिलेगी Tata Sierra EV?

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने के बाद अब कितनी सस्ती मिलेगी Tata Sierra EV?

Tata Sierra EV: टाटा सिएरा ईवी को 18.79 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. कंपनी ने इसे अलग-अलग वेरिएंट और बैटरी ऑप्शन्स के साथ पेश किया है. आइए इसकी ऑन-रोड कीमत जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 01 Jul 2026 02:20 PM (IST)
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इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग को देखते हुए टाटा मोटर्स ने अपनी नई Tata Sierra EV लॉन्च कर दी है. इसके साथ ही दिल्ली EV पॉलिसी 2026 में सरकार ने 30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी है. ऐसे में इसका फायदा नई नवेली टाटा सिएरा को भी मिलेगा. आइए जानते हैं कि ईवी पॉलिसी के बाद अब टाटा सिएरा ईवी कितनी ऑन-रोड कीमत पर मिलेगी?

Tata Sierra EV को 18.79 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है. कंपनी ने इसे अलग-अलग वेरिएंट और बैटरी ऑप्शन्स के साथ पेश किया है ताकि ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार मॉडल चुन सकें. इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और ग्राहकों को डिलीवरी जल्द शुरू की जाएगी.

कितनी कीमत पर मिलेगी Tata Sierra EV?

टाटा सिएरा के Pure 63 RWD वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 18.79 लाख रुपये है. अगर आप दिल्ली में इस गाड़ी को खरीदते हैं तो अब इसके लिए आपको न तो रोड टैक्स देना होगा और न ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी. हालांकि इंश्योरेंस के लिए आपको 78 हजार और दूसरे चार्जेस 18 हजार 790 रुपये देने होंगे. इस तरह कुल मिलाकर टाटा सिएरा ईवी की ऑन-रोड कीमत 19.75 लाख रुपये होगी.  

गाड़ी की रेंज और खासियत

इस इलेक्ट्रिक SUV में 63kWh और 75kWh के दो बैटरी पैक मिलते हैं. 63kWh बैटरी वाला मॉडल एक बार फुल चार्ज होने पर 535 किलोमीटर तक की रेंज देता है, जबकि 75kWh बैटरी वाला मॉडल 665 किलोमीटर तक चल सकता है. यह रेंज लंबी दूरी का सफर करने वाले ग्राहकों के लिए काफी जरूरी साबित हो सकता है. ऐसे में बार-बार चार्जिंग की जरूरत भी कम होगी. 

चार्जिंग की बात करें तो Sierra EV में 120kW DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है. सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग से लगभग 263 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है. वहीं बैटरी को 20 से 80 फीसदी तक चार्ज होने में लगभग 26 मिनट का समय लगता है. इसका मतलब है कि लंबी यात्रा के दौरान भी थोड़े समय के ब्रेक में गाड़ी को काफी हद तक चार्ज किया जा सकता है. 

EV की परफॉर्मेंस और फीचर्स

परफॉर्मेंस के मामले में भी Sierra EV काफी दमदार है. इसके टॉप QWD वेरिएंट में डुअल मोटर सेटअप मिलता है, जो बेहतर ग्रिप और तेज एक्सेलरेशन देता है. कंपनी का दावा है कि यह वेरिएंट 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार केवल 5.8 सेकंड में पकड़ सकता है. इसके अलावा इसमें अलग-अलग टेरेन मोड, Boost Mode और ऑफ-रोड ड्राइविंग के लिए कई मॉडर्न फीचर्स भी दिए गए हैं. 

Sierra EV में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम, 540-डिग्री कैमरा, ऑटो पार्क, ADAS, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. वहीं सेफ्टी के लिए लिए इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और अन्य आधुनिक सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 01 Jul 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Tata Sierra EV Tata Sierra EV Price On Road Price On-Road Price
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