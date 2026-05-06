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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Safety Tips: नई कार खरीदी है? ये जरूरी एक्सेसरीज मिस की तो पड़ सकता है भारी!

Car Safety Tips: नई कार खरीदी है? ये जरूरी एक्सेसरीज मिस की तो पड़ सकता है भारी!

नई कार खरीदने के बाद लोग अक्सर सिर्फ बेसिक चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन आज के समय में कुछ एक्सेसरीज जरूरी हो गई हैं. ये एक्सेसरीज आपकी कार की लाइफ बढ़ाने, सुरक्षा और कंफर्ट में मदद करती हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 May 2026 08:02 AM (IST)
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आज के समय में सिर्फ नई कार खरीदना ही काफी नहीं है, बल्कि उसकी सही देखभाल और सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है. भारत में मौसम और सड़क की स्थिति तेजी से बदलती रहती है, जिससे कार पर असर पड़ता है. धूल, गर्मी, बारिश और ट्रैफिक जैसी स्थितियों में कार को सुरक्षित रखना एक चुनौती बन जाता है. ऐसे में सही एक्सेसरीज आपकी कार को लंबे समय तक नई जैसी बनाए रखने में मदद करती हैं. यही कारण है कि कार एक्सेसरीज का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है और लोग अब इन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.

डैशकैम और फ्लोर मैट्स

डैशकैम आज के समय में सबसे जरूरी एक्सेसरीज में से एक बन चुका है. यह सड़क पर होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करता है, जिससे दुर्घटना या विवाद की स्थिति में सबूत मिल जाता है. इससे इंश्योरेंस क्लेम करना भी आसान हो जाता है. वहीं फ्लोर मैट्स की बात करें, तो 7D या 9D मैट्स साधारण मैट्स से बेहतर होते हैं. ये कार के अंदर गंदगी, पानी और धूल को रोकते हैं और कार के फर्श को सुरक्षित रखते हैं. इससे बदबू और फंगस की समस्या भी कम होती है.

विजिबिलिटी और कंफर्ट के लिए जरूरी अपग्रेड

रात में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए अच्छी रोशनी बहुत जरूरी होती है. इसलिए एलईडी या एचआईडी हेडलाइट अपग्रेड करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसके अलावा, गर्मी से बचने के लिए यूवी प्रोटेक्शन वाली विंडो फिल्म और सनशेड्स का इस्तेमाल करना चाहिए. ये न सिर्फ केबिन को ठंडा रखते हैं, बल्कि आपकी कार के अंदरूनी हिस्सों को भी नुकसान से बचाते हैं.

इमरजेंसी किट और डिटेलिंग प्रोडक्ट्स

किसी भी अनजान स्थिति से निपटने के लिए कार में इमरजेंसी किट होना जरूरी है. इसमें टायर इन्फ्लेटर, फायर एक्सटिंग्विशर और ग्लास ब्रेकर जैसे टूल्स शामिल होने चाहिए. ये छोटी चीजें मुश्किल समय में बहुत काम आती हैं. इसके अलावा, कार को साफ और नया बनाए रखने के लिए अच्छे डिटेलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें. इससे आपकी कार लंबे समय तक चमकदार और सुरक्षित रहती है.

स्मार्ट और सुरक्षित एक्सेसरीज

अब कारें सिर्फ मशीन नहीं रहीं, बल्कि स्मार्ट डिवाइस बनती जा रही हैं. 2026 में AI बेस्ड डैशकैम, 5G कनेक्टिविटी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं. साथ ही, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है. इससे साफ है कि अब लोग सिर्फ लुक्स ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और सुरक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें: कम बजट में दमदार परफॉर्मेंस! ये हैं 2 लाख के अंदर की 5 बेस्ट बाइक्स, देखें ये लिस्ट

Published at : 06 May 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
Auto News Car Accessories Car Safety Tips INDIA
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