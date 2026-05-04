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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऑटोCar Safety Alert: स्टाइल के चक्कर में कार में न लगाएं ये एक्सेसरीज, बन सकती हैं जानलेवा

Car Safety Alert: स्टाइल के चक्कर में कार में न लगाएं ये एक्सेसरीज, बन सकती हैं जानलेवा

कार की एक्सेसरीज चुनते समय सिर्फ लुक नहीं, बल्कि सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है. कुछ छोटी गलतियां बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं. आइए जानें कौन सी एक्सेसरीज तुरंत हटानी चाहिए.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 04 May 2026 02:31 PM (IST)
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Car Safety Tips: आजकल लोग अपनी कार को अलग और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कई तरह की एक्सेसरीज लगवाते हैं. बाजार में भी ऐसी चीजों की भरमार है जो कार को स्टाइलिश बनाती हैं. लेकिन हर एक्सेसरी सुरक्षित नहीं होती. कई बार जो चीजें देखने में अच्छी लगती हैं, वही आपकी जान के लिए खतरा बन सकती हैं. कार कंपनियां अपने वाहनों को खास सेफ्टी सिस्टम के साथ डिजाइन करती हैं. अगर हम उनमें बदलाव करते हैं, तो ये सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाते. खासकर दुर्घटना के समय ये छोटी-छोटी चीजें बड़ी समस्या बन सकती हैं. इसलिए जरूरी है कि हम समझें कि कौन सी एक्सेसरीज हमें नहीं लगवानी चाहिए.

डमी सीटबेल्ट बकल्स सबसे बड़ा खतरा

डमी सीटबेल्ट बकल्स आजकल बहुत आम हो गए हैं. कई लोग सीटबेल्ट की बीप आवाज से बचने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती है. सीटबेल्ट सिर्फ नियम के लिए नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए होती है. अगर आपने सीटबेल्ट नहीं लगाई और सिर्फ डमी बकल लगा रखा है, तो दुर्घटना के समय आपको गंभीर चोट लग सकती है. इतना ही नहीं, एयरबैग भी सही तरीके से काम नहीं करता. बिना सीटबेल्ट के एयरबैग खुलना भी खतरनाक हो सकता है. इसलिए इस एक्सेसरी से दूर रहना ही बेहतर है.

सीट कवर भी बन सकते हैं परेशानी

सीट कवर लगाना आम बात है, क्योंकि इससे सीट साफ रहती है और गाड़ी अच्छी दिखती है. लेकिन हर सीट कवर सुरक्षित नहीं होता. आजकल ज्यादातर कारों में साइड एयरबैग्स सीट के अंदर लगे होते हैं. अगर आप बहुत टाइट या गलत डिजाइन का कवर लगाते हैं, तो दुर्घटना के समय एयरबैग खुल नहीं पाएंगे. इससे चोट का खतरा बढ़ सकता है. 

लिफ्ट किट्स से बिगड़ सकता है संतुलन

कुछ लोग अपनी SUV या गाड़ी को ऊंचा दिखाने के लिए लिफ्ट किट लगवाते हैं. इससे गाड़ी का लुक जरूर बदल जाता है, लेकिन इसका असर उसकी स्टेबिलिटी पर पड़ता है. गाड़ी की ऊंचाई बढ़ने से उसका संतुलन बिगड़ सकता है. तेज मोड़ या अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी पलटने का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा, दुर्घटना के समय दूसरी गाड़ियों को भी ज्यादा नुकसान हो सकता है.

बुल बार्स बन सकते हैं जानलेवा

कार के आगे लोहे के बुल बार्स या गार्ड लगवाना भी काफी आम है. लोग इसे गाड़ी की सुरक्षा के लिए लगाते हैं, लेकिन असल में यह नुकसानदायक हो सकता है. बुल बार्स की वजह से कार के सेंसर सही तरीके से काम नहीं कर पाते. इससे एयरबैग समय पर नहीं खुलते. इसके अलावा, अगर गाड़ी किसी पैदल व्यक्ति से टकराती है, तो ये गार्ड उसे गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं.

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 04 May 2026 02:31 PM (IST)
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