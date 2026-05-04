तमिलनाडु के 'हीरो' थलापति विजय का कार कलेक्शन, करोड़ों से शुरू होती है एक गाड़ी की कीमत

तमिलनाडु की राजनीति में थलापति विजय के आने से दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई है. खबर लिखे जाने तक, इनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) चुनाव में सबसे आगे चल रही है. साउथ सिनेमा के सुपरस्टार Thalapathy Vijay न सिर्फ अपनी फिल्मों और पॉपुलेरिटी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल भी अक्सर चर्चा में रहती है.

विजय का कार कलेक्शन बेहद लग्जरी होने के साथ ही आम भी है, क्योंकि इसमें महंगी गाड़ियों के साथ-साथ आम लोगों की गाड़ी भी शामिल हैं. यही चीज विजय को बाकी स्टार्स से अलग बनाती है. आइए इनकी गाड़ियों के बारे में जान लेते हैं.

BMW i7

विजय के पास करोड़ों रुपये की कारों का कलेक्शन है. इनकी गाड़ियों में पहली BMW i7 है, जो एक इलेक्ट्रिक लग्जरी कार है और इसकी कीमत करीब 2.05 करोड़ रुपये है. यह कार बेहद एडवांस फीचर्स, आरामदायक इंटीरियर और शानदार टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है. इस गाड़ी की बड़ी खासियत इसकी रेंज है. आपको गाड़ी में 603 किलोमीटर की रेंज मिलती है. इस गाड़ी को 4.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर तक की स्पीड से चलाया जा सकता है.

Lexus LM 350h

थलापति विजय के पास Lexus LM 350h लग्जरी एमपीवी भी है. इस एमपीवी में 14 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो को फ्रंट में दिया गया है. गाड़ी के रियर में 48 इंच का बड़ा डिस्प्ले, 23 स्पीकर के साथ ऑडियो सिस्टम दिया जा रहा है. गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 2.15 करोड़ रुपये से शुरू होती है.

Toyota Vellfire

इसके अलावा विजय के पास Toyota Vellfire जैसी प्रीमियम MPV भी है, जिसे एक्टर अक्सर इस्तेमाल करते हैं. यह कार खासतौर पर आराम और स्पेस के लिए जानी जाती है और लंबी यात्रा के लिए बेहतरीन मानी जाती है. इस गाड़ी की कीमत 1.63 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम है.

Mini Cooper S

इतना ही नहीं सुपरस्टार विजय के पास Mini Cooper S जैसी कार भी है. इस गाड़ी में आपको कई खास फीचर्स मिलते हैं. भारतीय बाजार में इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 44.45 लाख रुपये से शुरू होती है.

मिनी कूपर में आपको एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, क्रूज कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, की-लैस एंट्री, टीपीएमएस, Level-1 ADAS, एबीएस जैसे फीचर्स मिलते हैं. लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी महंगी गाड़ियों के साथ-साथ उनके पास एक आम इंसान की कार Maruti Suzuki Swift भी है.

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