लॉन्च से पहले ही चर्चा में आई Tata Sierra EV, क्या बनेगी नंबर 1 EV SUV?

टाटा मोटर्स 2026 में अपनी सबसे खास इलेक्ट्रिक SUV Tata Sierra EV को लॉन्च करने जा रही है. यह वही नाम है जो पहले भी भारतीय ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा है, लेकिन अब यह नए इलेक्ट्रिक रूप में वापस आ रहा है. कंपनी इसे मई 2026 के आखिर तक लॉन्च कर सकती है. यह SUV Hyundai Creta Electric, Mahindra BE 6 और MG ZS EV जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर देगी. Tata Sierra EV को कंपनी अपनी EV लाइनअप में Harrier EV के नीचे रखेगी, जिससे यह थोड़ी ज्यादा किफायती हो सकती है. इसका निर्माण गुजरात के साणंद प्लांट में किया जाएगा, जहां इसके पेट्रोल और डीजल मॉडल भी बनते हैं. इस कार के जरिए टाटा मिड-रेंज इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है.

पावरट्रेन और परफॉर्मेंस

Tata Sierra EV के इंजन की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कंपनी ने यह साफ कर दिया है कि यह कार RWD (रियर-व्हील ड्राइव) और AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) दोनों ऑप्शन में आएगी. इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से विकल्प मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें Tata Harrier EV जैसा पावरट्रेन मिल सकता है, जिसमें 65kWh और 75kWh बैटरी ऑप्शन शामिल हो सकते हैं. यह SUV एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है, जो इसे लंबी दूरी के लिए अच्छा विकल्प बनाती है. इसके अलावा इसमें V2L और V2V जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है, जिससे आप इस कार से दूसरे इलेक्ट्रिक डिवाइस या कार को भी चार्ज कर सकते हैं. यह फीचर इसे और भी खास बनाता है.

कम लागत और बेहतर एफिशिएंसी

Tata Sierra EV में कंपनी Punch EV की तरह Integrated Drive Unit (IDU) का इस्तेमाल कर सकती है. यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मोटर, कंट्रोलर, कूलिंग सिस्टम और गियरबॉक्स एक साथ जुड़े होते हैं. इस टेक्नोलॉजी का फायदा यह है कि इससे कार का वजन कम होता है और डिजाइन कॉम्पैक्ट बनता है. साथ ही प्रोडक्शन लागत भी कम होती है, जिससे कार की कीमत ग्राहकों के लिए किफायती रह सकती है. बेहतर एफिशिएंसी के कारण यह कार ज्यादा रेंज देने में भी सक्षम हो सकती है.

डिजाइन और इंटीरियर

Tata Sierra EV का डिजाइन पुराने Sierra से प्रेरित रहेगा, लेकिन इसमें मॉडर्न बदलाव किए जाएंगे. इसमें बंद ग्रिल, नए बम्पर, एयरोडायनामिक अलॉय व्हील और “Sierra.EV” बैज देखने को मिलेगा. इंटीरियर की बात करें तो इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और नया केबिन डिजाइन मिल सकता है. पीछे बैठने वालों के लिए ज्यादा स्पेस और फ्लैट फ्लोर दिया जा सकता है, जिससे आराम बढ़ेगा.

क्या होगी शुरुआती कीमत?

Tata Sierra EV की कीमत को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसका बेस मॉडल लगभग 15 लाख रुपये से शुरू हो सकता है. अगर ऐसा होता है, तो यह अपने सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बन सकती है.

कम कीमत, अच्छी रेंज और शानदार फीचर्स के साथ यह SUV भारतीय ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो सकती है.