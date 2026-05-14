इन 5 जगहों पर गलती से भी पार्क मत करना गाड़ी, वरना कबाड़ हो जाएगी आपकी कार

Car Parking Tips : हम सभी अपनी कार को लेकर काफी सावधान रहते हैं, लेकिन अक्सर छोटी-छोटी लापरवाहियां हमारी कार की सुरक्षा और लाइफ पर बड़ा असर डाल देती हैं. कई बार जल्दी या सुविधा के चक्कर में लोग अपनी कार ऐसी जगह पार्क कर देते हैं, जहां से बाद में भारी नुकसान हो सकता है. इसलिए सही जगह पर गाड़ी पार्क करना बेहद जरूरी है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि किन 5 जगहों पर गलती से भी गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी कार कबाड़ हो जाएगी.



किन 5 जगहों पर गलती से भी गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए?



1. सीधी धूप में खुली जगह पर पार्क करना - गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी गलती अपनी कार को खुले मैदान या सड़क किनारे, सीधी धूप में खड़ा करना होती है. जब कार लंबे समय तक धूप में रहती है, तो उसका तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है. डैशबोर्ड, सीट और स्टीयरिंग इतनी गर्म हो जाती हैं कि अंदर बैठना मुश्किल हो जाता है. लंबे समय तक धूप में रहने से कार का पेंट फीका पड़ सकता है और प्लास्टिक पार्ट्स जल्दी खराब हो सकते हैं. लगातार तेज धूप में 45°C तापमान में कार छोड़ने से डैशबोर्ड में दरारें आ सकती हैं और पेंट की चमक हमेशा के लिए फीकी पड़ सकती है. इसलिए हमेशा छाया वाली जगह या पार्किंग शेड का चुनाव करें.

2. पेड़ के नीचे पार्क करना - पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करना अक्सर लोग सही समझते हैं क्योंकि वहां छाया मिल जाती है, लेकिन यह भी कई नुकसानदेह हो सकता है. पेड़ से गिरने वाली रेजिन (चिपचिपी तरल), पत्ते और पक्षियों की बीट कार की बॉडी और पेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं. गर्मी में यह गंदगी और चिपचिपी चीजें पेंट पर चिपक जाती हैं, जिन्हें साफ करना मुश्किल होता है. भारी पेड़ों की सूखी टहनियां कभी भी टूट सकती हैं. पक्षियों की बीट में मौजूद एसिड धीरे-धीरे कार की बॉडी को नुकसान पहुंचाता है. इसलिए पेड़ के नीचे गाड़ी लगाते समय हमेशा सावधानी बरतें.

3. गर्म दीवार या बंद जगह के पास पार्क करना - कई लोग कार को ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं, जहां चारों तरफ दीवारें हैं या हवा का प्रवाह नहीं है. ऐसी जगह पर गर्मी फंस जाती है और कार का अंदरूनी तापमान तेजी से बढ़ता है. इंजन और बैटरी जल्दी गर्म हो सकते हैं, जिससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है और इंजन पर भी असर पड़ता है. बंद जगह में बिना हवा के कार का अंदरूनी तापमान बाहर की तुलना में लगभग 20°C ज्यादा बढ़ जाता है. यह लाइटर, स्प्रे या सैनिटाइजर जैसे सामान के लिए खतरनाक हो सकता है.

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4. कचरे के ढेर या गंदगी वाली जगह - गर्मी में कभी-कभी लोग सड़क किनारे कचरे के पास गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जो बड़ा खतरा पैदा कर सकता है. कचरे में आग लगने का खतरा रहता है. चूहों और अन्य जीवों को गर्मी में अंधेरी और ठंडी जगह चाहिए होती है. वे कार की वायरिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को काट सकते हैं.

5. बिजली के ट्रांसफॉर्मर या तारों के नीचे - गर्मी में बिजली उपकरणों के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है. अगर कार ट्रांसफॉर्मर या तारों के नीचे खड़ी है और वहां कोई स्पार्क या खराबी होती है, तो कार को भारी नुकसान हो सकता है. बिजली संबंधित हादसे में आपका जीवन और वाहन दोनों खतरे में पड़ सकते हैं. हमेशा ट्रांसफॉर्मर और तारों से दूर पार्किंग करें.

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