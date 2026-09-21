Grand Vitara से Honda City तक, Mileage में दमदार हैं ये Cars

बता दें कि, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इन्हें कभी भी प्लग लगाकर चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती. जब आप गाड़ी को धीमी रफ्तार या ट्रैफिक में चलाते हैं तो यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पर चलती है. ब्रेक लगाने या तेज चलने पर इसकी बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है जिससे शहर के भारी ट्रैफिक में भी पेट्रोल का खर्च आधा हो जाता है.