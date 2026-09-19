जापान में दिखा Made-in-India का जलवा, मारुति ने 1 लाख कारें बेचकर रचा इतिहास

भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बड़े ही गर्व की बात सामने आई है. भारत में बनी कारों का जलवा अब दुनिया के सबसे बड़े और विकसित ऑटोमोबाइल बाजारों में से एक, जापान में भी देखने को मिल रहा है. दिग्गज कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने भारत में बनी अपनी तीन प्रमुख कारों फ्रॉन्क्स, जिम्नी और ई-विटारा के निर्यात में एक लाख यूनिट का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है.

यह सफलता इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि जापान अपनी बेहतरीन तकनीक और कड़े सुरक्षा मानकों के लिए जाना जाता है, और वहां भारतीय कारों को इतनी बड़ी तादाद में पसंद किया जाना देश के मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर की बड़ी जीत है.

कैसे शुरू हुआ यह ऐतिहासिक सफर?

इस शानदार सफर की शुरूआत अगस्त 2024 में हुई थी, मारुति सुजुकी ने पहली बार भारत में बनी फॉन्क्स कार को जापान में भेजना शुरू किया था. इसके कुछ ही महीनों बाद, यानी दिसंबर 2024 में कंपनी ने अपनी लोकप्रिय 5-डोर जिम्नी को भी इस एक्सपोर्ट लाइन-अप में शामिल कर लिया.

सफर यहीं नहीं रुका, कंपनी ने भविष्य की तकनीक को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2025 में अपनी पहली SUV ई-विटारा को भी जापान में निर्यात करना शुरू कर दिया. इनमें से जिम्नी 5-डोर और ई-विटारा जैसी आधुनिक गाड़ियों का उत्पादन पूरी तरह से भारत में ही किया जा रहा है, जो यह साबित करता है कि सुजुकी कंपनी के लिए भारत अब एक वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग हब बन चुका है.

जापान बना दूसरा सबसे बड़ा बाजार

भारतीय कारों का इस जबरदस्त मांग का नतीजा यह हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 और वर्तमान वित्तीय वर्ष के शुरूआती महीनों अप्रैल से अगस्त में जापान, मारुति सुजुकी के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बनकर उभरा है. भारत में बनी इन कारों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत सुजुकी वित्तीय वर्ष 2025-26 में जापान की सबसे बड़ा वाहन आयातक कंपनी बन गई. दिलचस्प बात यह है कि जापान में सुजुकी द्वारा आयात किए जाने वाले लगभग सभी वाहन भारत के सुजुकी के प्लांट में ही तैयार किए गए हैं.

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वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा

मारुति सुजुकी का यह जलवा केवल जापान तक ही सीमित नहीं है. सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के मजबूत वैश्विक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए आज कंपनी दुनिया के करीब 120 देशों में अपनी गाड़ियां भेज रही है.कंपनी लगातार वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक भारत की सबसे बड़ी पैसेजंर व्हीकल निर्यातक कंपनी बनी रही है.

अगर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आंकड़ों को देखें, तो केवल अप्रैल से अगस्त के बीच ही तो कंपनी ने 1.8 लाख से अधिक गाड़ियां विदेशों में बेची हैं. वर्तमान में भारत से बाहर भेजी जाने वाली कुल पैसेंजर व्हीकल में से आधी से ज्यादा हिस्सेदारी अकेले मारुति सुजुकी की है.

भारत और जापान की साझेदारी का नया दौर

इस बड़ी उपलब्धि पर सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साईओ हिसाशी ताकेउची ने बेहद खुशी जाहिर की है. उनका कहना है कि यह मील का पत्थर भारत और जापान के बीच मजबूत होती साझेदारी का एक बेहतरीन प्रतीक है. कभी सुजुकी ने भारत में कारें बनाने का जो सपना देखा था, वह आज पूरी तरह सच हो गया है. अब भारत में बनी कारें न सिर्फ देश की सड़कों पर दौड़ रही हैं, बल्कि जापान के ग्राहकों के दिलों में भी अपनी एक खास जगह बना चुकी हैं.

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