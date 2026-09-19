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हिंदी न्यूज़ऑटोCarजापान में दिखा Made-in-India का जलवा, मारुति ने 1 लाख कारें बेचकर रचा इतिहास

जापान में दिखा Made-in-India का जलवा, मारुति ने 1 लाख कारें बेचकर रचा इतिहास

मारुति सुजुकी ने भारत में बनीं फ्रॉन्क्स, जिम्नी और ई-विटारा की 1 लाख से अधिक कारें जापान एक्सपोर्ट कर नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे जापान कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी बाजार बन गया है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Sep 2026 10:59 AM (IST)
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भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बड़े ही गर्व की बात सामने आई है. भारत में बनी कारों का जलवा अब दुनिया के सबसे बड़े और विकसित ऑटोमोबाइल बाजारों में से एक, जापान में भी देखने को मिल रहा है. दिग्गज कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने भारत में बनी अपनी तीन प्रमुख कारों फ्रॉन्क्स, जिम्नी और ई-विटारा के निर्यात में एक लाख यूनिट का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है.

यह सफलता इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि जापान अपनी बेहतरीन तकनीक और कड़े सुरक्षा मानकों के लिए जाना जाता है, और वहां भारतीय कारों को इतनी बड़ी तादाद में पसंद किया जाना देश के मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर की बड़ी जीत है. 

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कैसे शुरू हुआ यह ऐतिहासिक सफर?

इस शानदार सफर की शुरूआत अगस्त 2024 में हुई थी, मारुति सुजुकी ने पहली बार भारत में बनी फॉन्क्स कार को जापान में भेजना शुरू किया था. इसके कुछ ही महीनों बाद, यानी दिसंबर 2024 में कंपनी ने अपनी लोकप्रिय 5-डोर जिम्नी को भी इस एक्सपोर्ट लाइन-अप में शामिल कर लिया.

सफर यहीं नहीं रुका, कंपनी ने भविष्य की तकनीक को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2025 में अपनी पहली SUV ई-विटारा को भी जापान में निर्यात करना शुरू कर दिया. इनमें से जिम्नी 5-डोर और ई-विटारा जैसी आधुनिक गाड़ियों का उत्पादन पूरी तरह से भारत में ही किया जा रहा है, जो यह साबित करता है कि सुजुकी कंपनी के लिए भारत अब एक वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग हब बन चुका है. 

जापान बना दूसरा सबसे बड़ा बाजार

भारतीय कारों का इस जबरदस्त मांग का नतीजा यह हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 और वर्तमान वित्तीय वर्ष के शुरूआती महीनों अप्रैल से अगस्त में जापान, मारुति सुजुकी के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बनकर उभरा है. भारत में बनी इन कारों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत सुजुकी वित्तीय वर्ष 2025-26 में जापान की सबसे बड़ा वाहन आयातक कंपनी बन गई. दिलचस्प बात यह है कि जापान में सुजुकी द्वारा आयात किए जाने वाले लगभग सभी वाहन भारत के सुजुकी के प्लांट में ही तैयार किए गए हैं.

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वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा

मारुति सुजुकी का यह जलवा केवल जापान तक ही सीमित नहीं है. सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के मजबूत वैश्विक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए आज कंपनी दुनिया के करीब 120 देशों में अपनी गाड़ियां भेज रही है.कंपनी लगातार वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक भारत की सबसे बड़ी पैसेजंर व्हीकल निर्यातक कंपनी बनी रही है. 

अगर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आंकड़ों को देखें, तो केवल अप्रैल से अगस्त के बीच ही तो कंपनी ने 1.8 लाख से अधिक गाड़ियां विदेशों में बेची हैं. वर्तमान में भारत से बाहर भेजी जाने वाली कुल पैसेंजर व्हीकल में से आधी से ज्यादा हिस्सेदारी अकेले मारुति सुजुकी की है.

भारत और जापान की साझेदारी का नया दौर 

इस बड़ी उपलब्धि पर सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साईओ हिसाशी ताकेउची ने बेहद खुशी जाहिर की है. उनका कहना है कि यह मील का पत्थर भारत और जापान के बीच मजबूत होती साझेदारी का एक बेहतरीन प्रतीक है. कभी सुजुकी ने भारत में कारें बनाने का जो सपना देखा था, वह आज पूरी तरह सच हो गया है. अब भारत में बनी कारें न सिर्फ देश की सड़कों पर दौड़ रही हैं, बल्कि जापान के ग्राहकों के दिलों में भी अपनी एक खास जगह बना चुकी हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Sep 2026 10:59 AM (IST)
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