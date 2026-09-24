गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमामलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड

मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड

Bethlehem Kudumba Unit Worldwide Box Office Collection: मलयालम फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जो इस साल 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही है और इसने अब विजय की 'जन नायकन' तक को पीछे छोड़ दिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 24 Sep 2026 03:30 PM (IST)
Preferred Sources

बॉक्स ऑफिस पर रोमांटिक मलयालम फिल्म का जलवा देखने के लिए मिलने रहा है, जिसने एक के बाद एक रिकॉर्ड्स को ध्वस्त किया और 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई. ऐसे में अब इसकी रिलीज को 34 दिनों का वक्त हो गया है, जिसके बाद इसने तमिलनाडु के सीएम और एक्टर विजय जोसेफ की एक्शन ड्रामा फिल्म 'जन नायकन' का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

दरअसल, मलयालम की जिस रोमांटिक फिल्म के बारे में बता रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' है. ये 2026 की मलयालम की हिट फिल्मों में से एक है, जो दूसरी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली मलयालम मूवी रही है. अब इसने 'जन नायकन' के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

साउथ सिनेमा
'द पैराडाइज' का बॉक्स ऑफिस तूफान, 'धमाल 4' समेत इन 15 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'द पैराडाइज' का बॉक्स ऑफिस तूफान, 'धमाल 4' समेत इन 15 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
'मुझे हैरानी होती है...' रेखा संग विवादित किसिंग सीन पर बिस्वजीत चटर्जी ने 47 साल बाद तोड़ी चुप्पी
'मुझे हैरानी होती है...' रेखा संग विवादित किसिंग सीन पर बिस्वजीत चटर्जी ने तोड़ी चुप्पी
साउथ सिनेमा
'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'मिर्जापुर' भी नहीं थम रही, 'वाइब' ने तोड़ा दम, जानें- बुधवार का कलेक्शन
'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'वाइब' ने तोड़ा दम, जानें- बुधवार का कलेक्शन
साउथ सिनेमा
The Paradise X Review: 'द पैराडाइज' सिनेमाघरों में हुई रिलीज, जानें- लोगों को कैसी लगी नानी की फिल्म
'द पैराडाइज' सिनेमाघरों में हुई रिलीज, जानें- लोगों को कैसी लगी ये फिल्म

यह भी पढ़ें: 'द पैराडाइज' का बॉक्स ऑफिस तूफान, 'धमाल 4' समेत इन 15 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' का 34वें दिन का कलेक्शन

'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने 34वें दिन भी कमाल का बिजनेस किया है, जिसके बाद ये विजय की फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई से आगे निकल गई है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 0.67 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिस पर ऑक्यूपेंसी भी 16.0% दर्ज की गई है. इसके बाद फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 160.55 करोड़ हो गया है. 

इसके साथ ही अगर 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' के बाकी दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 52.30 करोड़ तो दूसरे वीक 49.85 करोड़, तीसरे हफ्ते 33.30 करोड़ और चौथे हफ्ते 16.75 करोड़ का कलेक्शन किया.  

यह भी पढ़ें: 'मिर्जापुर' के बाद क्या अब 'पंचायत' सीरीज पर भी बनेगी फिल्म? 'प्रधान' जी ने बताया सच

'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने 'जन नायकन' का तोड़ा रिकॉर्ड

मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में 'जन नायकन' के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने ओवरसीज में 137.45 करोड़ तो वर्ल्डवाइड 324.86 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जो कि 'जन नायकन' के मुकाबले ज्यादा है. सैकनिल्क के अनुसार, 'जन नायकन' ने दुनियाभर में 324.61 करोड़ का बिजनेस किया था.

Bethlehem Kudumba Unit (2026) - IMDb

2026 की मलयालम की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में

वहीं, अगर 2026 की मलयालम की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों के बारे में बात की जाए तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर रोमांटिक फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' का नाम है, जिसने 'दृश्यम 3' के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. देखिए टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट...
1. बेथलेहम कुडुंबा यूनिट- 324.61 करोड़
2. दृश्यम 3- 241.92 करोड़
3. वाझा 2- 238.46 करोड़
4. आदु 3- 121.31 करोड़
5. पैट्रियट- 80.53 करोड़
6. अतिराडी- 68.27 करोड़
7. आई एम गेम- 46.34 करोड़
8. खलिफा- 45.22 करोड़
9. थुडाक्कम- 45.21 करोड़
10. भरतनाट्यम 2 मोहिनीयट्टम- 40.63 करोड़

मलयालम की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में

मलायमल की रोमांटिक फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' 2026 की दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म भी बन चुकी है. 2,284.6% प्रॉफिट कमाकर नंबर 1 पर 'वाझा 2' है. वहीं, कोईमोई के अनुसार, 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' का बजट 30 करोड़ है. जबकि फिल्म का वर्डवाइड कलेक्शन 324.61 करोड़ है तो इस लिहाज से फिल्म ने 982.03% प्रॉफट कमा लिया है और ये दूसरी सबसे बड़ी मलयालम की हिट फिल्म रही है. इसने 'दृश्यम 3' और 'आडु 3' जैसी बड़ी हिट फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'द पैराडाइज' का बॉक्स ऑफिस तूफान, 'धमाल 4' समेत इन 15 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'द पैराडाइज' का बॉक्स ऑफिस तूफान, 'धमाल 4' समेत इन 15 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
'मुझे हैरानी होती है...' रेखा संग विवादित किसिंग सीन पर बिस्वजीत चटर्जी ने 47 साल बाद तोड़ी चुप्पी
'मुझे हैरानी होती है...' रेखा संग विवादित किसिंग सीन पर बिस्वजीत चटर्जी ने तोड़ी चुप्पी
साउथ सिनेमा
'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'मिर्जापुर' भी नहीं थम रही, 'वाइब' ने तोड़ा दम, जानें- बुधवार का कलेक्शन
'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'वाइब' ने तोड़ा दम, जानें- बुधवार का कलेक्शन
साउथ सिनेमा
The Paradise X Review: 'द पैराडाइज' सिनेमाघरों में हुई रिलीज, जानें- लोगों को कैसी लगी नानी की फिल्म
'द पैराडाइज' सिनेमाघरों में हुई रिलीज, जानें- लोगों को कैसी लगी ये फिल्म
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलविदा कहने को तैयार मानसून: आपके राज्य से किस तारीख को थमेगी बारिश? जानें
अलविदा कहने को तैयार मानसून: आपके राज्य से किस तारीख को थमेगी बारिश? देखें राज्यवार चार्ट
इंडिया
'SIR का कोई मतलब नहीं, EC की छवि हो रही खराब', ABP से बोले पूर्व आयुक्त अशोक लवासा
'SIR का कोई मतलब नहीं, EC की छवि हो रही खराब', ABP से बोले पूर्व आयुक्त अशोक लवासा
मध्य प्रदेश
राहुल गांधी ने उठाया OBC छात्रों का मुद्दा, CM मोहन यादव को लिखा पत्र
राहुल गांधी ने उठाया OBC छात्रों का मुद्दा, CM मोहन यादव को लिखा पत्र
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने अचानक बदला ODI कप्तान, जानें किसने ली पैट कमिंस की जगह
ऑस्ट्रेलिया ने अचानक बदला ODI कप्तान, जानें किसने ली पैट कमिंस की जगह
बॉलीवुड
'जयंती 2' का बॉक्स ऑफिस धमाका, बनी 2026 की सातवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म
'जयंती 2' का बॉक्स ऑफिस धमाका, बनी 2026 की सातवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म
विश्व
ईरान की टॉप लीडरशिप में दो फाड़, किस वजह से पड़ी दरार, खुल गया राज
ईरान की टॉप लीडरशिप में दो फाड़, किस वजह से पड़ी दरार, खुल गया राज
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget