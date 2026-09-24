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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया ने अचानक बदला ODI कप्तान, जानें किसने ली पैट कमिंस की जगह

ऑस्ट्रेलिया ने अचानक बदला ODI कप्तान, जानें किसने ली पैट कमिंस की जगह

South Africa vs Australia 1st ODI: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी पैट कमिंस नहीं कर रहे हैं. उनकी जगह मिचेल मार्श को कप्तानी सौंपी गई है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 24 Sep 2026 02:33 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का पहला वनडे मैच डरबन में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में मिचेल मार्श कंगारू टीम की कप्तानी कर रहे हैं, जबकि पैट कमिंस टीम में ही शामिल नहीं हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम हाल ही में जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज में 3-0 से हराकर आ रही है. कमिंस ऑस्ट्रेलिया की वनडे और टेस्ट टीम के रेगुलर कप्तान हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में मार्श को कप्तानी क्यों सौंपी गई? यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

दरअसल पैट कमिंस पिछले सप्ताह जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में भी नहीं खेले थे. उन्हें जिम्बाब्वे सीरीज से आराम दिया गया था. कमिंस दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी पहले 2 वनडे मैच मिस करने वाले हैं, जिससे वो आगामी टेस्ट सीरीज के लिए खुद को फिट रख सकें. इसी कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में कमिंस के बजाय मिचेल मार्श ने कप्तानी का भार संभाला है.

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बताया जा रहा है कि पैट कमिंस दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन में से पहले 2 वनडे मैचों से बाहर बैठने वाले हैं. वह 30 सितंबर को होने वाले आखिरी वनडे मैच में वापसी कर सकते हैं.

गुरुवार को डरबन में पहले वनडे मैच से पूर्व मिचेल मार्श ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "पैट कमिंस का पूरा ध्यान फिलहाल टेस्ट सीरीज पर है. उनके साथ-साथ हमारे कई मेन गेंदबाज उसी सीरीज की तैयारी में जुटे हैं. मुझे उम्मीद है कि वो इस सीरीज के किसी मुकाबले में टीम के साथ जरूर जुड़ेंगे. खैर, जब तक वो यहां नहीं हैं, मुझे कप्तानी का भार लेने में खुशी होगी."

यह गौर करने वाली बात है कि पैट कमिंस ने पिछले तीन साल से वनडे फॉर्मेट से दूरी बनाई हुई है. 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ 2 वनडे मैच खेले हैं और पिछले करीब दो साल में एक भी 50-ओवर मैच नहीं खेला है. ज्ञात रहे कि ऑस्ट्रेलियाई टीम अभी अफ्रीकी दौरे पर है और यह अगले साल वर्ल्ड कप के लिए परिस्थितियों से तालमेल बिठाने का सबसे सही मौका हो सकता है. अगले साल 2027 का वनडे वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाना है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 24 Sep 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Pat Cummins Mitchell Marsh Aus Vs SA Australia Vs South Africa
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