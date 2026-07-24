Fronx vs Venue, माइलेज के मामले में कौन है आगे? खरीदने से पहले जानें किस कार से होगी ज्यादा बचत

Fronx vs Venue Mileage: भारत में अभी भी कार के माइलेज को लेकर चर्चा हमेशा ही होती रहती है. जब भी कोई ग्राहक नई कार खरीदने जाता है तो कई गाड़ियों की तुलना करके ही खरीदता है. लेकिन अभी मार्केट में 2 गाड़ी काफी चर्चा में हैं जिसमें मारुती सुजुकी की फ्रोंक्स और हुंडई की वेन्यू का नाम शामिल है.

अगर आप भी इन दोनों कार में से कोई खरीदना चाहते हैं तो पहले दोनों गाड़ी के माइलेज के बारें में जान लेना जरूरी है. ये दोनों गाड़ियां लुक्स, फीचर्स और परफॉर्मेंस में एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं. तो चलिए जानतें हैं इस खबर में माइलेज के मामले में फ्रोंक्स या वेन्यू कौन आगे है.

मारुति फ्रोंक्स का दबदबा

अगर बात 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की करें तो मारुति फ्रोंक्स माइलेज की रेस में हुंडई वेन्यू से काफी आगे निकल जाती है. एआरएआई के आंकड़ों के मुताबिक मारुति फ्रोंक्स पेट्रोल मैनुअल में करीब 21.79 किमी/लीटर का माइलेज देती है.

वहीं हुंडई वेन्यू का 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन लगभग 18.5 किमी/लीटर का माइलेज निकाल पाता है. रियल वर्ल्ड ड्राइविंग टेस्ट में भी फ्रोंक्स का हल्का वजन और स्मार्ट हाइब्रिड/आइडल स्टार्ट-स्टॉप तकनीक इसे शहर और हाईवे दोनों जगह ज्यादा किफायती बनाती है.

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किस कार से होगी आपके पैसों की बचत?

बता दें कि, ओवरऑल रनिंग कॉस्ट और बचत के मामले में मारुती सुजुकी फ्रोंक्स बाजी मारती दिखती है. कम एक्स-शोरूम कीमत 6.85 लाख रुपये से शुरुआत, बेहतरीन पेट्रोल माइलेज और सीएनजी का ऑप्शन इसे बजट-फ्रेंडली खरीदारों के लिए परफेक्ट बनाता है.

हालांकि, अगर आपको सनरूफ, थोड़ी ज्यादा बॉक्सी एसयूवी स्टांस और डीजल इंजन की ताकत चाहिए, तो हुंडई वेन्यू 8.00 लाख रुपये से शुरुआत और एक मजबूत विकल्प है. लेकिन केवल माइलेज और कम मेंटेनेंस की बात करें तो फ्रोंक्स आपके काफी पैसे बचा सकती है.

फ्यूल चुनने का सही हिसाब

अगर आपकी डेली रनिंग बहुत ज्यादा है और आप सबसे सस्ती रनिंग कॉस्ट चाहते हैं तो मारुति फ्रोंक्स में आपको कंपनी फिटेड सीएनजी का विकल्प भी मिलता है. फ्रोंक्स सीएनजी 28.51 किमी/किग्रा का जबरदस्त माइलेज देती है.

जिससे प्रति किलोमीटर चलने का खर्च बेहद कम हो जाता है. दूसरी तरफ हुंडई वेन्यू में सीएनजी का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन (17.9 से 23.4 किमी/लीटर माइलेज) मिलता है. जो लंबे हाईवे सफर और तेज पिकअप पसंद करने वालों के लिए बढ़िया माना जाता है.

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