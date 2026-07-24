612 HP की ताकत और 100KM EV Range, Mercedes ने भारत में लॉन्च की धांसू Plug-in Hybrid

Mercedes-AMG E 53 Hybrid Launch: अपनी लक्जरी गाड़ियों के लिए जाने वाली जर्मन कंपनी मर्सिडीज-बेंज ने भारतीय बाजार में एक और अपनी शानदार गाड़ी लॉन्च कर धमाल मचा दिया है. मर्सिडीज-बेंज ने अपनी नई धाकड़ सेडान मर्सिडीज-एएमजी ई 53 हाइब्रिड 4MATIC+ को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया है. बता दें कि, 1.45 करोड़ रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च हुई यह प्लग-इन हाइब्रिड सेडान स्पीड और टेक्नोलॉजी का शानदार कॉम्बिनेशन पेश करती है.

जबकि 612 एचपी की पावर और सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर 100 किमी से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज देने वाली यह कार उन खरीदारों के लिए तैयार की गई है, जो रोजमर्रा के सफर में शांति और रेस ट्रैक पर पावर का अहसास चाहते हैं. तो चलिए जानतें हैं इस लक्जरी कार में और क्या-क्या खास है.

612 HP की पावर और 3.8 सेकंड में 100 की स्पीड

जानकारी दें कि, इस हाइब्रिड सेडान का सबसे बड़ा आकर्षण इसका दमदार पावरट्रेन है. इसमें 3.0-लीटर का इन लाइन 6 सिलिंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है. जिसे 120 kW की इलेक्ट्रिक मोटर और 21.2 kWh की बैटरी पैक से जोड़ा गया है.

सामान्य ड्राइविंग में यह सिस्टम 585 एचपी की पावर देता है, लेकिन रेस स्टार्ट मोड एक्टिवेट करते ही यह 612 एचपी की रिकॉर्ड पावर और 750 एनएम का टॉर्क जनरेट करने लगता है. यह कार महज 3.8 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है. दमदार इंजन इसे बाकी कारों से और भी खास बनाता है.

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EV मोड में 100 KM की रेंज और साथ ही फास्ट चार्जिंग

मर्सिडीज-एएमजी ई 53 हाइब्रिड 4MATIC+ कार फ्यूल एफिशिएंसी और डेली कम्यूट के हिसाब से भी बहुत प्रैक्टिकल है. सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड पर चलाने पर भी यह कार 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी बिना एक बूंद पेट्रोल खर्च किए तय कर सकती है.

जिसकी टॉप स्पीड 140 किमी/घंटा तक रहती है. इसमें 60 kW DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है. जिसकी मदद से इसकी बैटरी को केवल 20 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक आसानी से चार्ज किया जा सकता है.

लग्जरी केबिन के साथ मिलेगी सुपरस्क्रीन

बता दें कि, कार के अंदर कदम रखते ही आपको मर्सिडीज का सिग्नेचर एमबीयूएक्स सुपरस्क्रीन सेटअप देखने को मिलता है. जिसमें डैशबोर्ड पर कई बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स मौजूद हैं.

केबिन में एएमजी स्पोर्ट्स सीट्स, रेड सिलाई वाली प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री और स्पोर्टी 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है. इसके अलावा सफर के दौरान म्यूजिक का मजा दोगुना करने के लिए इसमें डॉल्बी एटमॉस प्लेबैक वाला 17-स्पीकर बर्मेस्टर 4D सराउंड साउंड सिस्टम भी मौजूद है.

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