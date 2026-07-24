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हिंदी न्यूज़ऑटोCar612 HP की ताकत और 100KM EV Range, Mercedes ने भारत में लॉन्च की धांसू Plug-in Hybrid

612 HP की ताकत और 100KM EV Range, Mercedes ने भारत में लॉन्च की धांसू Plug-in Hybrid

Mercedes-AMG E 53 Hybrid Launch: मर्सिडीज ने भारत में लॉन्च की नई E 53 हाइब्रिड, 1.45 करोड़ रुपये की कीमत, 612 HP की ताकत और सिर्फ बैटरी पर 100KM की रेंज. जानिए पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Jul 2026 09:55 AM (IST)
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Mercedes-AMG E 53 Hybrid Launch: अपनी लक्जरी गाड़ियों के लिए जाने वाली जर्मन कंपनी मर्सिडीज-बेंज ने भारतीय बाजार में एक और अपनी शानदार गाड़ी लॉन्च कर धमाल मचा दिया है. मर्सिडीज-बेंज ने अपनी नई धाकड़ सेडान मर्सिडीज-एएमजी ई 53 हाइब्रिड 4MATIC+ को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया है. बता दें कि, 1.45 करोड़ रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च हुई यह प्लग-इन हाइब्रिड सेडान स्पीड और टेक्नोलॉजी का शानदार कॉम्बिनेशन पेश करती है. 

जबकि 612 एचपी की पावर और सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर 100 किमी से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज देने वाली यह कार उन खरीदारों के लिए तैयार की गई है, जो रोजमर्रा के सफर में शांति और रेस ट्रैक पर पावर का अहसास चाहते हैं. तो चलिए जानतें हैं इस लक्जरी कार में और क्या-क्या खास है.

612 HP की पावर और 3.8 सेकंड में 100 की स्पीड

जानकारी दें कि, इस हाइब्रिड सेडान का सबसे बड़ा आकर्षण इसका दमदार पावरट्रेन है. इसमें 3.0-लीटर का इन लाइन 6 सिलिंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है. जिसे 120 kW की इलेक्ट्रिक मोटर और 21.2 kWh की बैटरी पैक से जोड़ा गया है. 

सामान्य ड्राइविंग में यह सिस्टम 585 एचपी की पावर देता है, लेकिन रेस स्टार्ट मोड एक्टिवेट करते ही यह 612 एचपी की रिकॉर्ड पावर और 750 एनएम का टॉर्क जनरेट करने लगता है. यह कार महज 3.8 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है. दमदार इंजन इसे बाकी कारों से और भी खास बनाता है.

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EV मोड में 100 KM की रेंज और साथ ही फास्ट चार्जिंग

मर्सिडीज-एएमजी ई 53 हाइब्रिड 4MATIC+ कार फ्यूल एफिशिएंसी और डेली कम्यूट के हिसाब से भी बहुत प्रैक्टिकल है. सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड पर चलाने पर भी यह कार 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी बिना एक बूंद पेट्रोल खर्च किए तय कर सकती है. 

जिसकी टॉप स्पीड 140 किमी/घंटा तक रहती है. इसमें 60 kW DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है. जिसकी मदद से इसकी बैटरी को केवल 20 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक आसानी से चार्ज किया जा सकता है.

लग्जरी केबिन के साथ मिलेगी सुपरस्क्रीन 

बता दें कि, कार के अंदर कदम रखते ही आपको मर्सिडीज का सिग्नेचर एमबीयूएक्स सुपरस्क्रीन सेटअप देखने को मिलता है. जिसमें डैशबोर्ड पर कई बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स मौजूद हैं. 

केबिन में एएमजी स्पोर्ट्स सीट्स, रेड सिलाई वाली प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री और स्पोर्टी 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है. इसके अलावा सफर के दौरान म्यूजिक का मजा दोगुना करने के लिए इसमें डॉल्बी एटमॉस प्लेबैक वाला 17-स्पीकर बर्मेस्टर 4D सराउंड साउंड सिस्टम भी मौजूद है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 24 Jul 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC Launch Mercedes AMG E 53 PHEV 612 HP 100km Range AMG E 53 Hybrid Performance Edition Price Mercedes Benz PHEV Performance Sedan India 2026
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