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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Maintenance Tips: क्या आप अपनी SUV में नहीं डालते ये 6 ऑयल? बढ़ा देते हैं गाड़ी की लाइफ

Car Maintenance Tips: क्या आप अपनी SUV में नहीं डालते ये 6 ऑयल? बढ़ा देते हैं गाड़ी की लाइफ

SUV Long-Life Tips: एक गाड़ी में मुख्य तौर से चार प्रकार के ऑयल डाले जाते हैं, लेकिन एक SUV की बात की जाए तो इसमें 6 प्रकार के ऑयल डाले जाते हैं, जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है. 

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 14 Apr 2026 01:45 PM (IST)
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कार का इंजन ऑयल बहुत जरूरी होता है क्योंकि यही इंजन को आसानी से चलने में मदद करता है. अगर समय पर ऑयल नहीं बदला जाए तो इंजन के पार्ट्स घिस सकते हैं और बड़ी खराबी भी आ सकती है. ऐसे में सही इंजन ऑयल चुनना SUV के लिए बेहद जरूरी हो जाता है. अलग-अलग तरह के ऑयल इंजन को बेहतर सेफ्टी देते हैं और उसकी उम्र बढ़ाते है. अगर आप गलत या पुराना ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो इंजन जल्दी घिस सकता है और परफॉर्मेंस भी खराब हो सकती है. 

एक गाड़ी में मुख्य तौर से चार प्रकार के ऑयल डाले जाते हैं, लेकिन एक SUV की बात की जाए तो इसमें 6 प्रकार के ऑयल डाले जाते हैं, जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है. 

इंजन ऑयल 

इंजन ऑयल आपकी गाड़ी के इंजन की लाइफलाइन होता है. यह इंजन के अंदर मौजूद पुर्जों को चिकनाई देता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है. सही इंजन ऑयल का इस्तेमाल करने से गाड़ी स्मूद चलती है, माइलेज बेहतर होता है और इंजन लंबे समय तक अच्छी हालत में रहता है. 

ब्रेक ऑयल 

ब्रेक ऑयल एक खास हाइड्रोलिक तरल पदार्थ है जो गाड़ी के ब्रेक सिस्टम में प्रेशर बनाकर गाड़ी को रोकने का काम करता है. जब आप ब्रेक पैडल दबाते हैं तो यह तरल इस फोर्स को पहियों तक पहुंचाता है, जिससे ब्रेक फ्रिक्शन के जरिए पहियों को रोक देते हैं. यह गर्मी और हाई प्रेशर में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है.

गियर ऑयल

गियर ऑयल को गियरबॉक्स ऑयल भी कहा जाता है. गाड़ी के ट्रांसमिशन में लगे गियरों को चिकनाई देने के लिए इसे उपयोग किया जाता है. यह जरूरी है कि यह फ्रिक्शन और गर्मी को कम करता है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि गियर सुचारू रूप से और बिना किसी शोर के काम कर सके. 

एसी कम्प्रेसर ऑयल 

एसी कम्प्रेसर ऑयल एक खास तरह का लुब्रिकेंट होता है, जिसे कार या घर के एयर कंडीशनर के कम्प्रेसर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. इसका काम कम्प्रेसर के अंदर चलने वाले पार्ट्स को चिकना रखना होता है ताकि वे आसानी से चलें और आपस में घिसें नहीं. इसके साथ ही यह ऑयल गर्मी को कम करने और सिस्टम को सही तरीके से काम करने में मदद करता है.

पावर स्टीयरिंग ऑयल 

पावर स्टीयरिंग ऑयल एक हाइड्रोलिक तरल है जो स्टीयरिंग व्हील और पहियों के बीच संबंध बनाकर स्टीयरिंग को घुमाना आसान बनाता है. यह सिस्टम को लुब्रिकेशन, ठंडक और जंग से सेफ्टी देता है. इससे गाड़ी चलाना आरामदायक और सेफ होता है. 

डिफरेंशियल ऑयल 

जहां गियर होते हैं, वहां फ्रिक्शन होता है. इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए डिफरेंशियल ऑयल का उपयोग किया जाता है. गियर एक साथ चलते हैं और जितना अधिक वे काम करते हैं, उतना ही अधिक गर्म होते हैं. डिफरेंशियल ऑयल डिफरेंशियल गियर को चिकनाई प्रदान करता है. 

यह भी पढ़ें:-

Car Emergency Tips: कार में फंस जाएं या ब्रेक हो जाए फेल? ये ट्रिक्स बचा सकती हैं आपकी जान! 

Published at : 14 Apr 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Auto Tips Car Maintenance Tips Car Life SUV Long Life
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