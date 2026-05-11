भारत में डीजल SUV का क्रेज अभी भी काफी ज्यादा है. खासकर उन लोगों के बीच जो लंबी दूरी की ड्राइविंग और दमदार परफॉर्मेंस पसंद करते हैं. आने वाले समय में कई बड़ी कंपनियां अपनी नई टर्बो डीजल SUV लॉन्च करने की तैयारी में हैं. इस लिस्ट में महिंद्रा थार फेसलिफ्ट, नई हुंडई क्रेटा, स्कॉर्पियो क्लासिक और टोयोटा हाइलक्स जैसी शानदार गाड़ियां शामिल हैं. इन नई SUV में बेहतर डिजाइन, एडवांस फीचर्स और दमदार इंजन देखने को मिलेगा.

नई टोयोटा हाइलक्स होगी और ज्यादा दमदार

टोयोटा अपनी नई जनरेशन हाइलक्स को नए डिजाइन और शानदार फीचर्स के साथ लॉन्च करने की तैयारी में है. इस SUV का लुक पहले से ज्यादा स्टाइलिश और मजबूत होगा. कंपनी इसमें नया फ्रंट डिजाइन दे सकती है, जिसे ‘साइबरसुमो’ फेस कहा जा रहा है. केबिन में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इसमें 2.8 लीटर का पावरफुल डीजल इंजन मिलेगा, जो शानदार परफॉर्मेंस देगा.

किआ सेल्टॉस के नए वेरिएंट्स जल्द होंगे लॉन्च

किआ अपनी सेल्टॉस SUV के नए टॉप मॉडल्स लॉन्च कर सकती है. GTX (O) और X-Line (O) नाम के ये नए वेरिएंट 1.5 लीटर डीजल इंजन और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आएंगे. इनमें हेड-अप डिस्प्ले, डैशकैम और ADAS जैसे एडवांस फीचर्स दिए जा सकते हैं. माना जा रहा है कि ये वेरिएंट मौजूदा मॉडल से ज्यादा प्रीमियम होंगे.

नए अवतार में आएगी स्कॉर्पियो क्लासिक

महिंद्रा अपनी पॉपुलर स्कॉर्पियो क्लासिक को नए अपडेट के साथ पेश करने वाली है. फेसलिफ्ट मॉडल में नया ग्रिल, नए बंपर और बेहतर लाइटिंग देखने को मिल सकती है. अंदर की तरफ बड़ा टचस्क्रीन और ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिलने की उम्मीद है. SUV में वही 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा.

नई हुंडई क्रेटा में मिलेगा शानदार केबिन

हुंडई अपनी नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा पर काम कर रही है. यह SUV नए प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी और इसमें नया डिजाइन देखने को मिलेगा. कंपनी इसमें 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन दे सकती है. इसके अलावा बेहतर इंटीरियर और एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स भी मिलेंगे. नई क्रेटा को 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

थार फेसलिफ्ट में मिलेंगे कई नए फीचर्स

महिंद्रा अपनी थ्री डोर थार के फेसलिफ्ट मॉडल को भी जल्द लॉन्च कर सकती है. नई थार में ROXX मॉडल जैसी डिजाइन देखने को मिल सकती है. इसके अलावा ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स भी मिलेंगे. SUV में 1.5 लीटर और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन ऑप्शन पहले की तरह जारी रहेंगे.

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