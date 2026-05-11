अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वनडे क्रिकेट में टीमों की रैंकिंग पर वार्षिक अपडेट जारी किया है. पूरे साल की इस रैंकिंग में टीम इंडिया ने दबदबा बनाया हुआ है और वह दूसरे स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड से पांच अंक आगे है. भारत को एक अंक का नुकसान हुआ है, जबकि न्यूजीलैंड को 2 पॉइंट्स का फायदा. रैंकिंग में पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, जबकि मौजूद ODI वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर बनी हुई है.

सिर्फ पाकिस्तान को हुआ नुकसान

टॉप-10 में अधिकांश टीमों ने अपनी-अपनी पोजीशन सुरक्षित रखी है. केवल दक्षिण अफ्रीका को फायदा मिला है, जो पाकिस्तान को नीचे धकेल कर चौथे स्थान पर आ गया है. वहीं पाक टीम एक स्थान फिसल कर नंबर-5 पर चली गई है. यह भी गौर करने वाली बात है कि आठवें स्थान (इंग्लैंड), नौवें (बांग्लादेश) और दसवें स्थान (वेस्टइंडीज) वाली टीम अंकों के लिहाज से बहुत पीछे चल रही हैं. रैंकिंग में आयरलैंड, यूएसए और यूएई को फायदा हुआ है, जो क्रमशः 11वें, 13वें और 19वें स्थान पर आ गई हैं.

बता दें कि टीम इंडिया टी20 में भी दुनिया की नंबर-1 टीम बनी हुई है. वह दूसरे स्थान पर मौजूद इंग्लैंड से 13 अंक आगे है. ODI में बल्लेबाजों की रैंकिंग पर नजर डालें तो टॉप-10 में विराट कोहली (2), रोहित शर्मा (4), शुभमन गिल (5) और केएल राहुल (9) के रूप में चार भारतीय मौजूद हैं.

Key ramifications for the @cricketworldcup 2027 qualifications in the annual ICC Men's ODI Team Rankings update 👀https://t.co/2xMlGGRUcN — ICC (@ICC) May 11, 2026

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2027 ODI वर्ल्ड कप के क्वालीफिकेशन पर नजर

दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे मेजबान होने के नाते 2027 वनडे वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालीफाई कर जाएंगी. दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को छोड़कर वनडे रैंकिंग में टॉप-8 में आने वाली टीमों को रैंकिंग के आधार पर सीधा क्वालीफिकेशन मिलेगा. अन्य चार टीम क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट्स के जारी वर्ल्ड कप तक पहुँचने का प्रयास करेंगी.

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