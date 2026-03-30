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हिंदी न्यूज़ऑटोचिलचिलाती धूप से कार के इंजन और टायर को कैसे बचाएं? बेहद काम आएंगे ये जरूरी टिप्स

चिलचिलाती धूप से कार के इंजन और टायर को कैसे बचाएं? बेहद काम आएंगे ये जरूरी टिप्स

Car Maintenance Tips: भयंकर गर्मी के दौरान आपको कुछ सावधानियां बरतकर अपनी कार को सुरक्षित रखना काफी जरूरी है. यहां हम आपको कुछ टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 30 Mar 2026 11:04 AM (IST)
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अक्सर लोग सोचते हैं कि कार लोहे की बनी होती है तो इस पर चिलचिलाती गर्मी का क्या ही असर पड़ेगा? लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है. गर्मी का मौसम सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी कार के लिए भी काफी मुश्किल भरा है. तेज धूप का असर कार के इंजन, टायर, बैटरी और एयर कंडीशनर जैसी जरूरी चीजों पर पड़ता है.

अगर आप समय रहते इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो छोटी-सी लापरवाही बड़ी परेशानी और खर्च में बदल सकती है. ऐसे में आपको कुछ सावधानियां बरतकर अपनी कार को गर्मी में सुरक्षित रखना है. इसके लिए यहां हम आपको कुछ जरूरी टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं. 

कार को हमेशा छांव में पार्क करें

हमेशा कोशिश यही रहे कि कार छांव में पार्क की जाए. ज्यादा देर धूप में खड़ी रहने से कार का इंटीरियर बेहद गर्म हो जाता है और पेंट भी खराब हो सकता है. ऐसे में अगर गाड़ी को छांव न मिले तो सनशेड का इस्तेमाल करें या सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आप खिड़की थोड़ा खुला भी छोड़ सकते हैं. 

इंजन और कूलेंट का कैसे रखें ध्यान?

गर्मी में इंजन जल्दी गर्म होता है, इसलिए कूलेंट का सही लेवल होना बहुत जरूरी है.अगर कूलेंट कम होगा तो इंजन ओवरहीट हो सकता है और गाड़ी के इंजन में बड़ी खराबी आ सकती है, जो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा. ऐसे में इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. 

डेली टायर प्रेशर चेक करना जरूरी

गर्मी में अक्सर ऐसा होता है कि टायर के अंदर की हवा फैल जाती है. इससे प्रेशर बढ़ जाता है और टायर फटने का खतरा भी बढ़ने लगता है. ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि समय-समय पर टायर का सही प्रेशर चेक करते रहें.

कार के AC का भी ध्यान रखना जरूरी

ये तो सभी जानते हैं कि गर्मियों में कार का AC कितना काम आता है. अगर AC ठीक से ठंडा नहीं कर रहा तो उसे पहले ही सर्विस करा लेना बेहतर होता है. इससे ड्राइविंग आरामदायक भी रहेगी और सिस्टम पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा. 

बैटरी और दूसरी चीजें समय-समय पर करें चेक

गर्मी में बैटरी जल्दी खराब हो सकती है, क्योंकि ज्यादा तापमान से इसका फ्लूइड कम हो जाता है. इसके साथ ही इंजन ऑयल, वाइपर और फिल्टर भी समय-समय पर चेक करते रहें ताकि अचानक कोई दिक्कत न आए. 

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Published at : 30 Mar 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Auto News Summer Car Care Car Engine Car Maintenance Tips
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