नॉर्मल कार या बाइक में E85 फ्यूल डलवा सकते हैं या नहीं? इससे माइलेज पर कितना पड़ेगा असर

E85 Fuel India Launch: पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच हाल ही में भारत में पर्यावरणके लिए बेहतर विकल्प और सस्ते ईंधन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है. जिसमें देश के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को E85 ईंधन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है. जिसमें उन्होंने दिल्ली के एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर भारत के पहले E85 फ्यूल डिस्पेंसर यानी पंप मशीन का उद्घाटन किया. माना जा रहा है कि यह कदम आने वाले समय में प्रदूषण को कम करने और आम जनता की जेब का खर्च बचाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है. ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या E85 फ्यूल को वे अपनी मौजूदा कार या बाइक में भी यह फ्यूल डलवा सकते हैं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो जवाब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि केवल सस्ता होने की वजह से E85 को किसी भी वाहन में डलवाना भारी पड़ सकता है.

क्या आपकी बाइक के लिए सही है E85 फ्यूल?

बता दें कि इस नई और अच्छी खबर के साथ एक छोटा सा पेंच भी जुड़ा हुआ है. फिलहाल यह नया E85 ईंधन देश की सभी गाड़ियों के लिए उपलब्ध नहीं है. अभी हमारे देश में सिर्फ तीन खास मोटरसाइकलें ही ऐसी हैं, जिनमें इस तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी सिर्फ ये तीन बाइक्स ही E85 फ्यूल कंपैटिबल हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि यह तेल आपकी साधारण बाइक के लिए सही है या नहीं, तो आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है.

कीमत भले ही बहुत आकर्षक हो, लेकिन आप अपनी मौजूदा कार या बाइक में इसे तुरंत नहीं भरवा सकते. फिलहाल भारत में केवल 3 मोटरसाइकलें ही इस ईंधन पर चलने के लिए कंपैटिबल हैं. ये मोटरसाइकलें हैं Hero Splendor+ Flex Fue जिसकी कीमत 82,710 रुपये है, दूसरा है Hero HF Deluxe Flex Fuel जिसकी कीमत दिल्ली एक्स-शोरूम में करीब 72,792 रुपये है. इसके अलावा Suzuki Gixxer SF 250 FFV है जिसको सुजुकी पहले से ही भारत में इस फ्लेक्स-फ्यूल बाइक को बेच रही है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1.98 लाख रुपये है. इन तीनों के अलावा भारत में बिकने वाली कोई भी अन्य मोटरसाइकल या कार आधिकारिक तौर पर E85 ईंधन पर नहीं चल सकती.

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माइलेज पर कितना पड़ेगा असर

अब बात करते हैं माइलेज की तो, बहुत से लोग सोचते हैं कि सस्ता फ्यूल है तो खर्च भी कम होगा, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है. एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है. इसका मतलब है कि समान दूरी तय करने के लिए इंजन को ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ सकती है. यही कारण है कि E85 पर चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में माइलेज सामान्य पेट्रोल की तुलना में कुछ कम हो सकता है. हालांकि चूंकि E85 की कीमत पेट्रोल से कम है, इसलिए कई मामलों में कुल रनिंग कॉस्ट फिर भी कम पड़ सकती है. लेकिन यह फायदा केवल उन्हीं वाहनों को मिलेगा जिन्हें E85 के लिए डिजाइन किया गया है. अगर कोई सामान्य बाइक या कार E85 पर चलाने की कोशिश करता है, तो माइलेज बेहतर होने के बजाय इंजन की कार्यक्षमता और ड्राइविंग दोनों पर असर पड़ेगा.

पेट्रोल से 20 रुपये सस्ता

लगातार बढ़ती महंगाई के इस दौर में, नया E85 ईंधन आम जनता की जेब को एक बहुत बड़ी राहत देने वाला है. अगर इसकी कीमत की बात करें, तो देश की राजधानी दिल्ली में इसे 82.12 रुपये प्रति लीटर की बेहद किफायती कीमत पर लॉन्च किया गया है. अगर हम इसकी तुलना आजकल मिलने वाले सामान्य पेट्रोल से करें, तो फर्क साफ नजर आता है. दिल्ली में अभी रेगुलर पेट्रोल की कीमत लगभग 102.12 रुपये प्रति लीटर है. इसका सीधा मतलब यह हुआ कि नया E85 ईंधन आपके रेगुलर पेट्रोल के मुकाबले पूरे 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता है. इन तीनों के अलावा भारत में बिकने वाली कोई भी अन्य मोटरसाइकल या कार आधिकारिक तौर पर E85 ईंधन पर नहीं चल सकती.

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