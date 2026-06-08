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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स5 बल्लेबाज जिनके नाम महिला टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन, दो दिग्गजों का होगा आखिरी टूर्नामेंट!

5 बल्लेबाज जिनके नाम महिला टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन, दो दिग्गजों का होगा आखिरी टूर्नामेंट!

Women’s T20 World Cup 2026: महिला टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 12 जून से इंग्लैंड में होने जा रही है. आइए जानते हैं उन पांच बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने इसके इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 08 Jun 2026 09:12 AM (IST)
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महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज अब कुछ ही दिनों में होने वाला है. 12 जून से शुरू होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट का यह 10वां संस्करण होगा. पहली बार महिला टी20 विश्व कप का आयोजन 2009 में किया गया था. इस दौरान कई बल्लेबाजों ने अपने प्रदर्शन से खास पहचान बनाई. आइए नजर डालते हैं टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-5 बल्लेबाजों पर.

सूजी बेट्स- 1216 रन

न्यूजीलैंड की अनुभवी बल्लेबाज सूजी बेट्स महिला टी20 विश्व कप इतिहास की सबसे सफल रन स्कोर हैं. उन्होंने 42 मैचों में 1216 रन बनाए हैं. 2009 में टूर्नामेंट में डेब्यू करने वाली बेट्स अब तक 8 अर्धशतक जड़ चुकी हैं. 2026 का संस्करण उनके करियर का आखिरी टी20 विश्व कप माना जा रहा है.

स्टेफनी टेलर- 1014 रन

वेस्टइंडीज की पूर्व कप्तान स्टेफनी टेलर इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने महिला टी20 विश्व कप में 35 मैच खेलते हुए 1014 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतकीय पारियां निकली हैं.

एलिसा हीली- 1008 रन

ऑस्ट्रेलिया की स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज एलिसा हीली इस बार टी20 विश्व कप का हिस्सा नहीं हैं. इसके बावजूद वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों की सूची में तीसरे नंबर पर हैं. हीली ने 39 पारियों में 1008 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 129.39 का रहा है. 150 से अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाजों में यह सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट है.

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मेग लैनिंग- 992 रन

ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग ने महिला टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 32 पारियों में 992 रन बनाए हैं. लैनिंग ऑस्ट्रेलिया की पांच विश्व कप विजेता टीमों का हिस्सा रही हैं. उनके नाम एक शतक और चार अर्धशतक दर्ज हैं. टूर्नामेंट में उनका 126 रन का स्कोर आज भी सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी है.

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सोफी डिवाइन- 785 रन

न्यूजीलैंड की स्टार ऑलराउंडर सोफी डिवाइन इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने 37 मैचों में 785 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 26 और स्ट्राइक रेट 112 का रहा है. सूजी बेट्स की तरह यह विश्व कप भी डिवाइन के करियर का आखिरी टी20 विश्व कप हो सकता है.

Published at : 08 Jun 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
T20 World Cup Suzy Bates Stephanie Taylor
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