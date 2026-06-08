विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों की एकजुट होकर आगे बढ़ने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए सोमवार (8 जून) को मीटिंग होनी है. दिल्ली के ‘कॉन्स्टीट्यूशन क्लब’ में होने वाली इस बैठक से पहले ही इंडिया गठबंधन में कथित फूट को लेकर कंस्टीट्यूशन क्लब के बाहर पोस्टर लगे हैं. पोस्टर में इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाए गए हैं.

इन पोस्टर में एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी है और कांग्रेस और राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए गए हैं. हालांकि, अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि ये पोस्टर किसने लगाए हैं.

#WATCH | Ahead of today’s INDIA bloc meeting, posters targeting Congress and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi appeared on multiple roundabouts in Delhi.



The posters highlight statements by opposition leaders, including NCP-SCP chief Sharad Pawar, TMC chief Mamata Banerjee, DMK leader… pic.twitter.com/NCA4X9dwgn — ANI (@ANI) June 8, 2026

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