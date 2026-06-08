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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही फूट! अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और भगवंत मान के दिल्ली में लगे पोस्टर

इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही फूट! अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और भगवंत मान के दिल्ली में लगे पोस्टर

विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन में शामिल दलों की बैठक से पहले ही इंडिया गठबंधन में कथित फूट को लेकर कंस्टीट्यूशन क्लब के बाहर पोस्टर लगे हैं. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है, ये पोस्टर किसने लगाए हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 08 Jun 2026 10:42 AM (IST)
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विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों की एकजुट होकर आगे बढ़ने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए सोमवार (8 जून) को मीटिंग होनी है. दिल्ली के ‘कॉन्स्टीट्यूशन क्लब’ में होने वाली इस बैठक से पहले ही इंडिया गठबंधन में कथित फूट को लेकर कंस्टीट्यूशन क्लब के बाहर पोस्टर लगे हैं. पोस्टर में इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाए गए हैं.

इन पोस्टर में एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी है और कांग्रेस और राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए गए हैं. हालांकि, अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि ये पोस्टर किसने लगाए हैं.

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)

Published at : 08 Jun 2026 09:16 AM (IST)
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