गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकार लॉक हो गई और चाबी भी अंदर रह गई? बिल्कुल भी न करें ये काम

कार लॉक हो गई और चाबी भी अंदर रह गई? बिल्कुल भी न करें ये काम

अगर आपकी कार लॉक होने के बाद चाबी अंदर रह जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है. जल्दबाजी में लॉक या शीशे से छेड़छाड़ करने के बजाय इन जरूरी बातों का ध्यान रखें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Sep 2026 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

कई बार जल्दबाजी में कार से बाहर निकलते समय चाबी अंदर ही रह जाती है और कार अचानक लॉक हो जाती है. ऐसी स्थिति में एक पल के लिए समझ नहीं आता कि अब कार कैसे खुलेगी. घबराहट में लोग कई बार खिड़की तोड़ने, लॉक में तार डालने या दरवाजे को जोर लगाकर खोलने जैसी गलतियां कर बैठते हैं. इससे कार को नुकसान तो हो ही सकता है, साथ ही मरम्मत में अच्छा-खासा खर्च भी हो सकता है. इसलिए ऐसी स्थिति में सबसे पहले शांत रहना जरूरी है और बिना सोचे-समझे कोई तरीका आजमाने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं कि कार की चाबी अंदर रह जाने पर कौन-कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए.

 खिड़की तोड़ने की गलती न करें

कार लॉक होने पर सबसे पहले घबराकर उसकी खिड़की तोड़ने की कोशिश न करें. कई लोगों को लगता है कि शीशा तोड़कर अंदर पहुंचना सबसे आसान तरीका है, लेकिन इससे कार को काफी नुकसान हो सकता है. कांच टूटने से हाथ या शरीर के किसी दूसरे हिस्से में चोट लगने का खतरा भी रहता है. इसके अलावा बाद में नया शीशा लगवाने और कार की सफाई में भी अच्छा-खासा खर्च हो सकता है. इसलिए सिर्फ चाबी अंदर रह जाने की वजह से खिड़की तोड़ना सही फैसला नहीं है. अगर कार के अंदर बच्चा या पालतू जानवर फंसा है और उसकी सुरक्षा को तुरंत खतरा है, तो खुद से कांच तोड़ने के बजाय तुरंत इमरजेंसी मदद लेना ज्यादा सुरक्षित है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Delhi-NCR वालों की मौज! 40 मिनट का सफर अब सिर्फ 15 मिनट में
Delhi-NCR वालों की मौज! 40 मिनट का सफर अब सिर्फ 15 मिनट में
ऑटो
10 मिनट में चार्ज होगी कार की बैटरी, चीन की Sunwoda EVB की दावा
10 मिनट में चार्ज होगी कार की बैटरी, चीन की Sunwoda EVB की दावा
ऑटो
कार में तेज Music बजाया तो कट सकता है Challan, जानें नियम
कार में तेज Music बजाया तो कट सकता है Challan, जानें नियम
ऑटो
Plug-in Hybrid EV क्या है, Hybrid और Electric कार से कितनी अलग?
Plug-in Hybrid EV क्या है, Hybrid और Electric कार से कितनी अलग?

 लॉक में तार या दूसरी चीजें न डालें

कार का लॉक खोलने के लिए तार, स्केल, पेचकस या किसी पतली चीज का इस्तेमाल करने की गलती भी न करें. बाहर से देखने में यह तरीका आसान लग सकता है, लेकिन इससे दरवाजे के अंदर मौजूद लॉकिंग सिस्टम, वायरिंग और दूसरे पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है. आजकल की कई कारों में इलेक्ट्रॉनिक लॉक और सेंसर भी लगे होते हैं, इसलिए गलत तरीके से छेड़छाड़ करने पर समस्या और बढ़ सकती है. अगर लॉक के अंदर कोई चीज फंस गई या सिस्टम खराब हो गया, तो साधारण लॉक खोलने के मुकाबले मरम्मत का खर्च ज्यादा हो सकता है.

यह भी पढ़ें : Tata Tigor की होगी छुट्टी! नए नाम से आ सकती है ये Sedan

दरवाजे को जोर लगाकर न खींचें

अगर कार का दरवाजा लॉक है तो उसे बार-बार जोर लगाकर खींचना भी सही तरीका नहीं है. ऐसा करने से दरवाजे का हैंडल, लॉकिंग सिस्टम या रबर सील खराब हो सकती है. कुछ लोग दरवाजे और बॉडी के बीच जगह बनाने के लिए उसे खींचने या किसी चीज से दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कार की बॉडी या फ्रेम को भी नुकसान पहुंच सकता है. बाद में दरवाजा ठीक से बंद न होने या हवा और पानी अंदर आने जैसी परेशानी भी हो सकती है. इसलिए कार खोलने के लिए ताकत लगाने के बजाय सुरक्षित और सही तरीका अपनाना चाहिए.

दूसरी चाबी और अनलॉक के दूसरे विकल्प चेक करें

अगर चाबी कार के अंदर रह गई है तो सबसे पहले घबराने के बजाय दूसरी चाबी के बारे में सोचें. अगर घर पर स्पेयर की रखी है, तो किसी परिवार के सदस्य से उसे मंगवाया जा सकता है. इसके अलावा कुछ कारों में मोबाइल ऐप, डिजिटल की या रिमोट से कार अनलॉक करने की सुविधा भी मिलती है, इसलिए अगर आपकी कार में ऐसी सुविधा है तो उसे भी चेक करें. एक बार कार के दूसरे दरवाजे और बूट को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार कोई दूसरा हिस्सा लॉक नहीं होता. इन आसान विकल्पों को चेक करने से बिना किसी नुकसान के कार खोली जा सकती है.

रोडसाइड असिस्टेंस या एक्सपर्ट की मदद लें

अगर कोई भी आसान तरीका काम नहीं करता है, तो कार कंपनी की रोडसाइड असिस्टेंस सर्विस से संपर्क करना सबसे सुरक्षित विकल्प हो सकता है. अगर आपके पास यह सुविधा नहीं है, तो किसी भरोसेमंद ऑटो लॉकस्मिथ की मदद ली जा सकती है. एक्सपर्ट के पास कार के लॉक को सुरक्षित तरीके से खोलने के लिए जरूरी उपकरण और अनुभव होता है, जिससे कार को नुकसान पहुंचने की संभावना कम रहती है. खासकर महंगी या नई कारों में खुद से लॉक खोलने की कोशिश करने के बजाय एक्सपर्ट की मदद लेना बेहतर है.

यह भी पढ़ें : जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
Auto News Car Lockout Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Delhi-NCR वालों की मौज! 40 मिनट का सफर अब सिर्फ 15 मिनट में
Delhi-NCR वालों की मौज! 40 मिनट का सफर अब सिर्फ 15 मिनट में
ऑटो
10 मिनट में चार्ज होगी कार की बैटरी, चीन की Sunwoda EVB की दावा
10 मिनट में चार्ज होगी कार की बैटरी, चीन की Sunwoda EVB की दावा
ऑटो
कार में तेज Music बजाया तो कट सकता है Challan, जानें नियम
कार में तेज Music बजाया तो कट सकता है Challan, जानें नियम
ऑटो
Plug-in Hybrid EV क्या है, Hybrid और Electric कार से कितनी अलग?
Plug-in Hybrid EV क्या है, Hybrid और Electric कार से कितनी अलग?
Advertisement

वीडियोज

Tu Hi Re Dil Mein:😱Sanjay-Swati का बेपनाह प्यार! Swati के इश्क में सब भूल बैठा शादीशुदा Sanjay! #sbs
Bollywood News: रिलीज से पहले विवादों में घिरी फिल्म ‘वन’, गाने पर लगा चोरी का आरोप (21.09.26)
Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वोटर लिस्ट विवाद: सोनिया गांधी को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश
वोटर लिस्ट विवाद: सोनिया गांधी को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: विवेक तिवारी हत्याकांड, दोषी सिपाही प्रशांत चौधरी को 10 साल की सजा
लखनऊ: विवेक तिवारी हत्याकांड, दोषी सिपाही प्रशांत चौधरी को 10 साल की सजा
इंडिया
'लोकतंत्र को खत्म करने का औजार..' लालकृष्ण आडवाणी को SIR के नोटिस पर बोले खरगे
'लोकतंत्र को खत्म करने का औजार..' लालकृष्ण आडवाणी को SIR के नोटिस पर बोले खरगे
क्रिकेट
गौतम गंभीर की अमित शाह से मुलाकात, भेंट किया खास उपहार; देखें तस्वीरें
गौतम गंभीर की अमित शाह से मुलाकात, भेंट किया खास उपहार; देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
इंडिया
'अंधभक्त ऐसी सोच को...' बिहार में लड़की से छेड़छाड़ पर बरसे राहुल गांधी
'अंधभक्त इसे सही ठहराते हैं', बिहार में लड़की से छेड़छाड़ पर बरसे राहुल गांधी
शिक्षा
UGC ने बदला नियम, अब MPT-MOT की डिग्री में होगा स्पेशलाइजेशन
UGC ने बदला नियम, अब MPT-MOT की डिग्री में होगा स्पेशलाइजेशन
एग्रीकल्चर
खजूर की खेती से कमाएं लाखों का मुनाफा, बस ध्यान रखें ये बातें
खजूर की खेती से कमाएं लाखों का मुनाफा, बस ध्यान रखें ये बातें
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget