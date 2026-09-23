कितनी है नई थार की कीमत? खरीदने से पहले जान लें जवाब

Mahindra Thar पसंद करने वालों के लिए बड़ी खबर है. कंपनी ने 22 सितंबर 2026 को अपनी लोकप्रिय 3-डोर Thar का नया अपडेटेड मॉडल लॉन्च कर दिया है. नई Thar को इस बार पहले से ज्यादा आधुनिक बनाया गया है. खास बात यह है कि इसके डिजाइन में बड़ी Thar Roxx की झलक दिख रही है. इसका नाम Mahindra Thar OG रखा गया है. जानिए नई थार से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी.

Roxx जैसा फ्रंट का डिजाइन

नई Thar में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट हिस्से में देखने को मिला है. इसमें नया ग्रिल दिया जाएगा, जिसका डिजाइन Thar Roxx से इंस्पायर्ड है. इसके अलावा SUV में नए LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और C-शेप वाले LED DRLs दिया गया है. मौजूदा मॉडल में मिलने वाली लाइटिंग की तुलना में नया सेटअप Thar को ज्यादा आधुनिक लुक दे रहा है. फ्रंट बंपर और टर्न इंडिकेटर्स में भी बदलाव किए जाने की संभावना है.

केबिन में भी नए फीचर्स

नई Thar के अंदर कुछ और अहम बदलाव किए गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने इसमें नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है. इसके साथ मौजूदा 10.25 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बरकरार रखा गया है. इसके अलावा फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जिंग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

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इंजन में नहीं किया गया बड़ा बदलाव

नई Thar के मैकेनिकल हिस्से में बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. कंपनी ने मौजूदा पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस को ही कंटीन्यू किया है. इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल, 2.2-लीटर डीजल और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल रहने की उम्मीद है. अलग-अलग इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प भी जारी रह सकते हैं. 2.0-लीटर पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ 4WD का विकल्प भी जारी रहने की उम्मीद है. यानी डिजाइन और फीचर्स में बदलाव के बावजूद Thar का ऑफ-रोड फोकस बरकरार रह सकता है.

कितनी है नई थार की कीमत?

कंपनी ने नई Thar की कीमत में इजाफा नहीं किया है. पुरानी Thar की 10.32 लाख से शुरू होती थी और नई अपडेटेड Mahindra Thar OG भी 10.32 लाख एक्स शोरूम कीमत पर ही लॉन्च की गई है. हालांकि, यह शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 30 नवंबर तक मान्य रहेगी. इस नई Thar OG का सीधा और कड़ा मुकाबला पहले की तरह ही मारुति सुजुकी जिम्नी और फोर्स गुर्खा 3-Door जैसी ऑफ रोडर गाड़ियों से होगा.

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