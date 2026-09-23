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हिंदी न्यूज़ऑटोकितनी है नई थार की कीमत? खरीदने से पहले जान लें जवाब

कितनी है नई थार की कीमत? खरीदने से पहले जान लें जवाब

महिंद्रा आज अपनी अपडेटेड 3-डोर Thar लॉन्च हो गई है. ऐसे में जानिए Roxx से इंस्पायर्ड नई थार का डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और दमदार इंजन से जुड़ी कुछ खास बातें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 09:28 AM (IST)
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Mahindra Thar पसंद करने वालों के लिए बड़ी खबर है. कंपनी ने 22 सितंबर 2026 को अपनी लोकप्रिय 3-डोर Thar का नया अपडेटेड मॉडल लॉन्च कर दिया है. नई Thar को इस बार पहले से ज्यादा आधुनिक बनाया गया है. खास बात यह है कि इसके डिजाइन में बड़ी Thar Roxx की झलक दिख रही है. इसका नाम Mahindra Thar OG रखा गया है. जानिए नई थार से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी.

Roxx जैसा फ्रंट का डिजाइन

नई Thar में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट हिस्से में देखने को मिला है. इसमें नया ग्रिल दिया जाएगा, जिसका डिजाइन Thar Roxx से इंस्पायर्ड है. इसके अलावा SUV में नए LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और C-शेप वाले LED DRLs दिया गया है. मौजूदा मॉडल में मिलने वाली लाइटिंग की तुलना में नया सेटअप Thar को ज्यादा आधुनिक लुक दे रहा है. फ्रंट बंपर और टर्न इंडिकेटर्स में भी बदलाव किए जाने की संभावना है.

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केबिन में भी नए फीचर्स

नई Thar के अंदर कुछ और अहम बदलाव किए गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने इसमें नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है. इसके साथ मौजूदा 10.25 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बरकरार रखा गया है. इसके अलावा फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जिंग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

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इंजन में नहीं किया गया बड़ा बदलाव

नई Thar के मैकेनिकल हिस्से में बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. कंपनी ने मौजूदा पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस को ही कंटीन्यू किया है. इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल, 2.2-लीटर डीजल और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल रहने की उम्मीद है. अलग-अलग इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प भी जारी रह सकते हैं. 2.0-लीटर पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ 4WD का विकल्प भी जारी रहने की उम्मीद है. यानी डिजाइन और फीचर्स में बदलाव के बावजूद Thar का ऑफ-रोड फोकस बरकरार रह सकता है.

कितनी है नई थार की कीमत?

कंपनी ने नई Thar की कीमत में इजाफा नहीं किया है. पुरानी Thar की 10.32 लाख से शुरू होती थी और नई अपडेटेड Mahindra Thar OG भी 10.32 लाख एक्स शोरूम कीमत पर ही लॉन्च की गई है. हालांकि, यह शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 30 नवंबर तक मान्य रहेगी. इस नई Thar OG का सीधा और कड़ा मुकाबला पहले की तरह ही मारुति सुजुकी जिम्नी और फोर्स गुर्खा 3-Door जैसी ऑफ रोडर गाड़ियों से होगा. 

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 23 Sep 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
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