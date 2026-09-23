गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्समीराबाई चानू ने 28 साल बाद जीता मेडल, एशियन गेम्स में सिल्वर जीत रचा इतिहास

मीराबाई चानू ने 28 साल बाद जीता मेडल, एशियन गेम्स में सिल्वर जीत रचा इतिहास

मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स 2026 की महिला 49 किलोग्राम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. भारत को वेटलिफ्टिंग में 28 साल के बाद एशियन गेम्स मेडल मिला है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 23 Sep 2026 12:10 PM (IST)
Preferred Sources

2026 एशियन गेम्स में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत लिया है. उन्होंने फाइनल में कुल 198 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया. मीराबाई चाहे गोल्ड मेडल ना जीत पाई हों, लेकिन उन्होंने एक ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है, क्योंकि भारत एशियाई खेलों में 1998 से कोई पदक नहीं जीत पाया था. वहीं यह मीराबाई का व्यक्तिगत तौर पर भी पहला एशियाई गेम्स मेडल है.

मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स 2026 के स्नैच राउंड में 87 किलोग्राम वजन उठाया था. स्नैच राउंड के बाद वह तीसरे स्थान पर रहीं, जबकि नॉर्थ कोरिया की रि सोंग गम ने 94 किलोग्राम वजन उठाकर पहला स्थान हासिल किया था. नॉर्थ कोरियाई एथलीट ने क्लीन एंड जर्क में भी दबदबा बनाए रखा और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया.

रिलेटेड स्टोरी >>

स्पोर्ट्स
मध्य प्रदेश के जय मीणा ने बदल दिया एशियन गेम्स का इतिहास, जीता ऐतिहासिक ब्रॉन्ज
मध्य प्रदेश के जय मीणा ने बदल दिया एशियन गेम्स का इतिहास, जीता ऐतिहासिक ब्रॉन्ज
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल, एशियन गेम्स में रचा इतिहास
LIVE: मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल, एशियन गेम्स में रचा इतिहास
स्पोर्ट्स
जापान ने दी कड़ी टक्कर, अब कब-कब किस टीम के साथ टीम इंडिया के मैच?
जापान ने दी कड़ी टक्कर, अब कब-कब किस टीम के साथ टीम इंडिया के मैच?
स्पोर्ट्स
1 मिनट में टिकट रजिस्ट्रेशन फुल! IND vs WI मैच को लेकर दिखा जबरदस्त क्रेज
1 मिनट में टिकट रजिस्ट्रेशन फुल! IND vs WI मैच को लेकर दिखा जबरदस्त क्रेज

आमतौर पर क्लीन एंड जर्क को मीराबाई का मजबूत पक्ष माना जाता है, लेकिन वो सोंग गम के खिलाफ टिक ही नहीं पाईं. रि सोंग गम का कुल स्कोर 215 किलो रहा, जबकि मीराबाई ने कुल 198 किलोग्राम वजन उठाया. क्लीन एंड जर्क में नॉर्थ कोरिया की एथलीट ने 121 किलो वजन उठाया, जबकि भारत की एथलीट ने 111 किलोग्राम.

28 साल बाद जीता मेडल

एशियन गेम्स में भारत का वेटलिफ्टिंग में आखिरी मेडल साल 1998 में आया था. 1998 बैंकॉक एशियाई खेलों में करनम मल्लेश्वरी ने महिलाओं की 63 किलोग्राम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था. उसके बाद 28 साल में भारत एशियाई खेलों में कभी भी मेडल नहीं जीत पाया था.

अब आखिरकार 2026 जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने उस मेडल के सूखे का अंत कर दिखाया है. मीराबाई 2020 टोक्यो ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड जीतकर आ रही थीं. इसके चलते उन्हें एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन नॉर्थ कोरियाई एथलीट रि सोंग गम ने शुरुआत से ही अपनी ताकत के बलबूते दबदबा बनाकर रखा.

भारत ने जीते हैं 11 मेडल

भारत अब तक 2026 एशियन गेम्स में कुल 11 मेडल जीत चुका है. अब तक सिर्फ महिला क्रिकेट टीम ही गोल्ड पर निशाना साध पाई है, उसके अलावा भारत के खाते में 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं. मेडल टेबल में भारत 11 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है.

यह भी पढ़ें:

मध्य प्रदेश के जय मीणा ने बदल दिया एशियन गेम्स का इतिहास, जीता ऐतिहासिक ब्रॉन्ज

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Asian Games Mirabai Chanu Weightlifting Asian Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
मध्य प्रदेश के जय मीणा ने बदल दिया एशियन गेम्स का इतिहास, जीता ऐतिहासिक ब्रॉन्ज
मध्य प्रदेश के जय मीणा ने बदल दिया एशियन गेम्स का इतिहास, जीता ऐतिहासिक ब्रॉन्ज
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल, एशियन गेम्स में रचा इतिहास
LIVE: मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल, एशियन गेम्स में रचा इतिहास
स्पोर्ट्स
जापान ने दी कड़ी टक्कर, अब कब-कब किस टीम के साथ टीम इंडिया के मैच?
जापान ने दी कड़ी टक्कर, अब कब-कब किस टीम के साथ टीम इंडिया के मैच?
स्पोर्ट्स
1 मिनट में टिकट रजिस्ट्रेशन फुल! IND vs WI मैच को लेकर दिखा जबरदस्त क्रेज
1 मिनट में टिकट रजिस्ट्रेशन फुल! IND vs WI मैच को लेकर दिखा जबरदस्त क्रेज
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027: BJP की सहयोगी इस पार्टी ने किया 60 सीटों पर लड़ने का ऐलान
UP चुनाव: BJP की सहयोगी इस पार्टी ने किया 60 सीटों पर लड़ने का ऐलान
इंडिया
अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'
अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'
स्पोर्ट्स
मध्य प्रदेश के जय मीणा ने बदल दिया एशियन गेम्स का इतिहास, जीता ऐतिहासिक ब्रॉन्ज
मध्य प्रदेश के जय मीणा ने बदल दिया एशियन गेम्स का इतिहास, जीता ऐतिहासिक ब्रॉन्ज
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
बिहार
जमुई कांड: नंदन यादव के गांव वाले नाराज, बोले- लड़की गलत, बताया कैसे हुई घटना
जमुई कांड: नंदन यादव के गांव वाले नाराज, बोले- लड़की गलत, बताया कैसे हुई घटना
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'चुनाव रद्द हों, सुप्रीम कोर्ट...'
SIR प्रक्रिया पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'चुनाव रद्द हों, सुप्रीम कोर्ट...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget