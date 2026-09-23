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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'

अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. आशुतोष रांका के बाद अब सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने सीईसी को घेरा. उन्होंने ज्ञानेश कुमार को भारत का दुश्मन करार दिया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 11:37 AM (IST)
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स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीधे निशाने पर आ गए हैं. कॉकरोच जनता पार्टी लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं. पार्टी नेता आशुतोष रांका के बाद अब सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है. 

अभिजीत दीपके ने बुधवार (23 सितंबर) को एक्स पर पोस्ट कर कहा, "ज्ञानेश कुमार भारत के दुश्मन हैं." दीपके ने आगे कहा कि खबरों के मुताबिक वोटर लिस्ट से 12 करोड़ से ज़्यादा नाम हटा दिए गए हैं. यह 2024 के लोकसभा चुनाव के समय रजिस्टर्ड 97 करोड़ वोटरों का लगभग 12.4 फीसदी है. 

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वो चुनाव की स्क्रिप्ट लिख ​​रहे- दीपके
सीजेपी नेता दीपके ने आगे कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA और विपक्ष के बीच का अंतर सिर्फ 2 फीसदी था. मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार चुनाव करवा नहीं रहे हैं, बल्कि वे चुनाव की स्क्रिप्ट लिख ​​रहे हैं. इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में अभजीत दीपके ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को Special Intensive Rigging (विशेष गहन हेराफेरी) करार दिया है. 

इससे पहले सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने भी ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, तो लोकतंत्र को बर्बाद करने में शामिल लोगों की लिस्ट में ज्ञानेश कुमार काफी ऊपर होंगे. एसआईआर प्रक्रिया के मामले को लेकर अब पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है.

चुनाव आयोग ने क्या कहा
चुनाव आयोग के सूत्रों ने दावा किया है कि एसआईआर समेत सभी फैसले सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से लिए गए जबकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया में कई मामलों पर 2 चुनाव आयुक्तों ने अपनी आपत्तियां जताई. उन्होंने 10 महीनों में 14 बार आपत्तियां दर्ज कराई थीं.

चुनाव आयोग के बड़े फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्तों का पैनल मिलकर लेता है. हालांकि 2 चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्तियां जताई. रिपोर्ट के मुताबिक दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 23 Sep 2026 11:37 AM (IST)
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