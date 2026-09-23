अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीधे निशाने पर आ गए हैं. कॉकरोच जनता पार्टी लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं. पार्टी नेता आशुतोष रांका के बाद अब सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है.

अभिजीत दीपके ने बुधवार (23 सितंबर) को एक्स पर पोस्ट कर कहा, "ज्ञानेश कुमार भारत के दुश्मन हैं." दीपके ने आगे कहा कि खबरों के मुताबिक वोटर लिस्ट से 12 करोड़ से ज़्यादा नाम हटा दिए गए हैं. यह 2024 के लोकसभा चुनाव के समय रजिस्टर्ड 97 करोड़ वोटरों का लगभग 12.4 फीसदी है.

Gyanesh Kumar is the enemy of India.



More than 12 crore names have reportedly been deleted from electoral rolls.



That is roughly 12.4% of the 97 crore registered electorate around the 2024 Lok Sabha election.



The gap between the BJP-led NDA and the opposition was just 2%.… pic.twitter.com/t7ZQjSYrId — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 23, 2026

वो चुनाव की स्क्रिप्ट लिख ​​रहे- दीपके

सीजेपी नेता दीपके ने आगे कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA और विपक्ष के बीच का अंतर सिर्फ 2 फीसदी था. मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार चुनाव करवा नहीं रहे हैं, बल्कि वे चुनाव की स्क्रिप्ट लिख ​​रहे हैं. इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में अभजीत दीपके ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को Special Intensive Rigging (विशेष गहन हेराफेरी) करार दिया है.

इससे पहले सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने भी ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, तो लोकतंत्र को बर्बाद करने में शामिल लोगों की लिस्ट में ज्ञानेश कुमार काफी ऊपर होंगे. एसआईआर प्रक्रिया के मामले को लेकर अब पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है.

S.I.R - Special Intensive Rigging — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 23, 2026

चुनाव आयोग ने क्या कहा

चुनाव आयोग के सूत्रों ने दावा किया है कि एसआईआर समेत सभी फैसले सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से लिए गए जबकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया में कई मामलों पर 2 चुनाव आयुक्तों ने अपनी आपत्तियां जताई. उन्होंने 10 महीनों में 14 बार आपत्तियां दर्ज कराई थीं.

चुनाव आयोग के बड़े फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्तों का पैनल मिलकर लेता है. हालांकि 2 चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्तियां जताई. रिपोर्ट के मुताबिक दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया.

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