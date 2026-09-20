जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत

इलेक्ट्रिक कार से लंबी दूरी की ट्रिप पर निकलना अब आम बात हो गई है, लेकिन जंगल या किसी सुनसान इलाके से गुजरते हुए अगर अचानक बैटरी खत्म हो जाए, तो यह किसी के लिए भी बेहद तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है. पेट्रोल-डीजल गाड़ी के उलट, ईवी में बैटरी खत्म होने पर आसपास किसी दुकान से डिब्बे में फ्यूल लाकर काम नहीं चलाया जा सकता. ऐसे में सही जानकारी और थोड़ी सी सूझबूझ इस मुश्किल घड़ी को काफी हद तक आसान बना सकती है. आइए जानते हैं कि अगर जंगल में ईवी कार अचानक बंद पड़ जाए, तो क्या-क्या कदम उठाने चाहिए.

सबसे पहले गाड़ी को सुरक्षित जगह ले जाएं

जैसे ही डैशबोर्ड पर बैटरी कम होने का अलर्ट दिखे, बिना देर किए गाड़ी को सड़क के किनारे या किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करें, ताकि गाड़ी पूरी तरह बंद होने से पहले वह ट्रैफिक या दूसरे वाहनों के रास्ते में न आए. गाड़ी रुकते ही सबसे पहला काम हजार्ड लाइट यानी इंडिकेटर की दोनों बत्तियां ऑन कर देना है, ताकि आसपास से गुजरने वाले लोगों को पता चल सके कि गाड़ी खराब पड़ी है. इसके बाद जितना हो सके, गाड़ी के अंदर ही सुरक्षित रहें और बेवजह बाहर न निकलें.

भूलकर भी न दें मैन्युअल धक्का

पेट्रोल या डीजल कारों के बंद होने पर लोग अक्सर उन्हें धक्का देकर किनारे लगा देते हैं, लेकिन ईवी के साथ ऐसा करना गाड़ी को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है. इलेक्ट्रिक कारों में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है. जब आप बंद इलेक्ट्रिक कार को जबरन धक्का देते हैं, तो उसकी मोटर बिजली बनाने लगती है, जिससे पूरी पावर सप्लाई और बैटरी पैक शॉर्ट-सर्किट हो सकता है या उसमें आग लग सकती है. गाड़ी को केवल न्यूट्रल मोड पर डालकर ही बहुत सीमित दूरी तक धीरे से खिसकाया जा सकता है.

मोबाइल नेटवर्क न होने पर क्या करें?

आजकल की अधिकांश आधुनिक ईवी कारों में एक इन-बिल्ट SOS Emergency Button या इंफोटेनमेंट सिस्टम में कनेक्टेड कार फीचर्स होते हैं. यह फीचर सीधे सैटेलाइट या मजबूत नेटवर्क के जरिए कंपनी के इमरजेंसी कंट्रोल रूम को आपकी लाइव लोकेशन भेज देता है, भले ही आपके फोन में नेटवर्क न हो. इसके अलावा, अपने फोन से तुरंत राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल करने की कोशिश करें. यह नंबर बिना सिम कार्ड या बेहद कमजोर नेटवर्क पर भी Emergency Services से कनेक्ट हो जाता है.

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रोडसाइड असिस्टेंस को तुरंत कॉल करें

गाड़ी बंद होते ही सबसे जरूरी काम है अपनी कार कंपनी की रोडसाइड असिस्टेंस सर्विस या इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करना. ज्यादातर ईवी कंपनियां अब फ्लैटबेड टोइंग के साथ-साथ मोबाइल चार्जिंग वैन जैसी सुविधा भी देने लगी हैं, जो मौके पर आकर गाड़ी को इतनी बैटरी दे देती हैं कि वह नजदीकी चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच सके. कॉल करते समय अपनी सटीक लोकेशन बताना बेहद जरूरी है, इसलिए फोन में जीपीएस ऑन रखें और अगर नेटवर्क कमजोर हो, तो लोकेशन शेयर करने के लिए मैसेज या ऑफलाइन मैप ऐप का इस्तेमाल करें.

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