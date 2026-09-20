गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोजंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत

जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत

जंगल में अचानक EV कार बंद होने पर न घबराएं, फोन नेटवर्क न होने पर भी इन आसान तरीकों से मिलेगी तुरंत मदद, जानें सुरक्षा और रोडसाइड असिस्टेंस से जुड़ी हर जरूरी बात जो आपको रखेगी सुरक्षित.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Sep 2026 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

इलेक्ट्रिक कार से लंबी दूरी की ट्रिप पर निकलना अब आम बात हो गई है, लेकिन जंगल या किसी सुनसान इलाके से गुजरते हुए अगर अचानक बैटरी खत्म हो जाए, तो यह किसी के लिए भी बेहद तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है. पेट्रोल-डीजल गाड़ी के उलट, ईवी में बैटरी खत्म होने पर आसपास किसी दुकान से डिब्बे में फ्यूल लाकर काम नहीं चलाया जा सकता. ऐसे में सही जानकारी और थोड़ी सी सूझबूझ इस मुश्किल घड़ी को काफी हद तक आसान बना सकती है. आइए जानते हैं कि अगर जंगल में ईवी कार अचानक बंद पड़ जाए, तो क्या-क्या कदम उठाने चाहिए.

सबसे पहले गाड़ी को सुरक्षित जगह ले जाएं

जैसे ही डैशबोर्ड पर बैटरी कम होने का अलर्ट दिखे, बिना देर किए गाड़ी को सड़क के किनारे या किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करें, ताकि गाड़ी पूरी तरह बंद होने से पहले वह ट्रैफिक या दूसरे वाहनों के रास्ते में न आए. गाड़ी रुकते ही सबसे पहला काम हजार्ड लाइट यानी इंडिकेटर की दोनों बत्तियां ऑन कर देना है, ताकि आसपास से गुजरने वाले लोगों को पता चल सके कि गाड़ी खराब पड़ी है. इसके बाद जितना हो सके, गाड़ी के अंदर ही सुरक्षित रहें और बेवजह बाहर न निकलें.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
अब EV Bike से पेट्रोलिंग करेगी Police, Range और फीचर्स हैं दमदार
अब EV Bike से पेट्रोलिंग करेगी Police, Range और फीचर्स हैं दमदार
ऑटो
नई Baleno या Tata Altroz, 6 लाख रुपये में कौन ज्यादा पैसा वसूल?
नई Baleno या Tata Altroz, 6 लाख रुपये में कौन ज्यादा पैसा वसूल?
ऑटो
दूसरे राज्य की गाड़ी पर कब होता है Challan? जान लें नियम
दूसरे राज्य की गाड़ी पर कब होता है Challan? जान लें नियम
ऑटो
Royal Enfield की बढ़ेगी टेंशन, Triumph ने सस्ती की ये बाइक्स
Royal Enfield की बढ़ेगी टेंशन, Triumph ने सस्ती की ये बाइक्स

भूलकर भी न दें मैन्युअल धक्का

पेट्रोल या डीजल कारों के बंद होने पर लोग अक्सर उन्हें धक्का देकर किनारे लगा देते हैं, लेकिन ईवी के साथ ऐसा करना गाड़ी को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है. इलेक्ट्रिक कारों में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है. जब आप बंद इलेक्ट्रिक कार को जबरन धक्का देते हैं, तो उसकी मोटर बिजली बनाने लगती है, जिससे पूरी पावर सप्लाई और बैटरी पैक शॉर्ट-सर्किट हो सकता है या उसमें आग लग सकती है. गाड़ी को केवल न्यूट्रल मोड पर डालकर ही बहुत सीमित दूरी तक धीरे से खिसकाया जा सकता है.

मोबाइल नेटवर्क न होने पर क्या करें?

आजकल की अधिकांश आधुनिक ईवी कारों में एक इन-बिल्ट SOS Emergency Button या इंफोटेनमेंट सिस्टम में कनेक्टेड कार फीचर्स होते हैं. यह फीचर सीधे सैटेलाइट या मजबूत नेटवर्क के जरिए कंपनी के इमरजेंसी कंट्रोल रूम को आपकी लाइव लोकेशन भेज देता है, भले ही आपके फोन में नेटवर्क न हो. इसके अलावा, अपने फोन से तुरंत राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल करने की कोशिश करें. यह नंबर बिना सिम कार्ड या बेहद कमजोर नेटवर्क पर भी Emergency Services से कनेक्ट हो जाता है.

यह भी पढ़ें: EV की सर्विस में न भूलें ये 5 काम, वरना घट सकती है Range

रोडसाइड असिस्टेंस को तुरंत कॉल करें

गाड़ी बंद होते ही सबसे जरूरी काम है अपनी कार कंपनी की रोडसाइड असिस्टेंस सर्विस या इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करना. ज्यादातर ईवी कंपनियां अब फ्लैटबेड टोइंग के साथ-साथ मोबाइल चार्जिंग वैन जैसी सुविधा भी देने लगी हैं, जो मौके पर आकर गाड़ी को इतनी बैटरी दे देती हैं कि वह नजदीकी चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच सके. कॉल करते समय अपनी सटीक लोकेशन बताना बेहद जरूरी है, इसलिए फोन में जीपीएस ऑन रखें और अगर नेटवर्क कमजोर हो, तो लोकेशन शेयर करने के लिए मैसेज या ऑफलाइन मैप ऐप का इस्तेमाल करें.

यह भी पढ़ें: अगले महीने से महंगी होंगी Tata की गाड़ियां, इतना बढ़ेगा दाम

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 20 Sep 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Ev Battery Dead Ev Roadside Assistance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
अब EV Bike से पेट्रोलिंग करेगी Police, Range और फीचर्स हैं दमदार
अब EV Bike से पेट्रोलिंग करेगी Police, Range और फीचर्स हैं दमदार
ऑटो
नई Baleno या Tata Altroz, 6 लाख रुपये में कौन ज्यादा पैसा वसूल?
नई Baleno या Tata Altroz, 6 लाख रुपये में कौन ज्यादा पैसा वसूल?
ऑटो
दूसरे राज्य की गाड़ी पर कब होता है Challan? जान लें नियम
दूसरे राज्य की गाड़ी पर कब होता है Challan? जान लें नियम
ऑटो
Royal Enfield की बढ़ेगी टेंशन, Triumph ने सस्ती की ये बाइक्स
Royal Enfield की बढ़ेगी टेंशन, Triumph ने सस्ती की ये बाइक्स
Advertisement

वीडियोज

CBFC की नई Committee में Preity Zinta, Pankaj Tripathi और Suniel Shetty समेत 18 सदस्य
Salman Khan-Sonu Nigam Viral Video: Edited Clip ने बदला पूरा Context, Sonu ने किया खुलासा!
Bigg Boss 20 Episode 11: Gullu-Mahhi Vij में Captaincy Task को लेकर हुआ बड़ा Clash!
Disha Salian Case: ₹500 करोड़ का Legal Notice, Aaditya Thackeray ने आरोपों से किया इनकार
Bigg Boss 20: Arishfa Khan का V को Marriage Proposal, Qazi Touqeer बने ‘Papa’!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व TMC विधायक के घर-दफ्तर पर हमला, BJP पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस
पूर्व TMC विधायक के घर-दफ्तर पर हमला, BJP पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगराः UGC रोलबैक की मांग को लेकर प्रदर्शन, सवर्ण समाज ने यमुना एक्सप्रेसवे किया जाम
आगराः UGC रोलबैक की मांग को लेकर प्रदर्शन, सवर्ण समाज ने यमुना एक्सप्रेसवे किया जाम
भोजपुरी सिनेमा
'कोई मर्द नहीं...', बॉडी शेमिंग पर रानी चटर्जी का छलका दर्द, की सलमान खान की तारीफ
'कोई मर्द नहीं...', बॉडी शेमिंग पर रानी चटर्जी का छलका दर्द, की सलमान खान की तारीफ
क्रिकेट
अगर रद्द हो गया एशियन गेम्स क्रिकेट का फाइनल, किसे मिलेगा गोल्ड? जानें नियम
अगर रद्द हो गया एशियन गेम्स क्रिकेट का फाइनल, किसे मिलेगा गोल्ड? जानें नियम
इंडिया
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
विश्व
PAK आर्मी में टॉप लेवल पर बड़ा उलटफेर, ISI में बदला भारत के खिलाफ आतंकी ऑपरेशन का बॉस
PAK आर्मी में टॉप लेवल पर बड़ा उलटफेर, ISI में बदला भारत के खिलाफ आतंकी ऑपरेशन का बॉस
दिल्ली NCR
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy S27 Ultra की डिटेल्स हो गईं लीक, जानें कैसे होंगे फीचर्स
Samsung Galaxy S27 Ultra की डिटेल्स हो गईं लीक, जानें कैसे होंगे फीचर्स
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget