बजट कम है तो टेंशन कैसी? ये Diesel कारें हैं शानदार

अगर आप बेहद ही कम बजट में डीजल कार ढूंढ रहे तो आपके लिए टाटा अल्ट्रोज़ एक बेहतरीन विकल्प है. यह देश की सबसे सस्ती डीजल हैचबैक गाड़ियों में से एक है. जिसमें आपको सेफ्टी के साथ-साथ लग्जरी फील भी मिलता है. इसका डीजल इंजन ना सिर्फ बढ़िया पिकअप देता है बल्कि माइलेज के मामले में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है. अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है तो यह आपकी पहली पसंद बन सकती है.