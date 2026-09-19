बजट कम है तो टेंशन कैसी? ये Diesel कारें हैं शानदार
किफायती बजट में ज्यादा माइलेज और बेहतरीन पावर वाली डीजल कार तलाश रहे हैं. टाटा अल्ट्रोज, महिंद्रा बोलेरो, किआ सोनेट और नेक्सन के बेस्ट फीचर्स और डिटेल्स देखें.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 19 Sep 2026 06:08 PM (IST)
अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और आप लंबी ड्राइविंग के शौकीन हैं तो पेट्रोल के भारी-भरकम खर्च से बचने का सबसे बेहतरीन उपाय डीजल कार है. क्योंकि, डीजल गाड़ियों का सबसे बड़ा फायदा उनका दमदार टॉर्क और बेहतरीन माइलेज होता है. जो हाईवे पर जेब पर बिल्कुल असर नहीं डालता है. भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो कीमत में किफायती होने के साथ-साथ परफॉर्मेंस के मामले में भी पैसा वसूल साबित होती हैं.
1/8
अगर आप बेहद ही कम बजट में डीजल कार ढूंढ रहे तो आपके लिए टाटा अल्ट्रोज़ एक बेहतरीन विकल्प है. यह देश की सबसे सस्ती डीजल हैचबैक गाड़ियों में से एक है. जिसमें आपको सेफ्टी के साथ-साथ लग्जरी फील भी मिलता है. इसका डीजल इंजन ना सिर्फ बढ़िया पिकअप देता है बल्कि माइलेज के मामले में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है. अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है तो यह आपकी पहली पसंद बन सकती है.
2/8
वहीं, गांव हो या शहर महिंद्रा बोलेरो का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है. अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो खराब से खराब रास्तों पर आसानी से निकल जाए और मेंटेनेंस भी कम मांगे तो बोलेरो सबसे सही बैठती है. क्योंकि, इसका डीजल इंजन बहुत भरोसेमंद है और लंबे सफर में बिना थके काम करता है. कम बजट में एक मजबूत और प्रैक्टिकल गाड़ी चाहने वालों के लिए यह परफेक्ट सौदा है.
3/8
जबकि अगर आपको पहले से बोलेरो की मजबूती पसंद है लेकिन थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश लुक भी चाहिए तो बोलेरो नियो पर नजर डाल सकते हैं. इसमें आपको पुरानी बोलेरो वाला दमदार डीजल इंजन और रियर-व्हील ड्राइव सेटअप तो मिलता ही है साथ ही केबिन में नया टच भी दिया गया है. बड़े परिवार के लिए कम बजट में 7-सीटर डीजल एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो यह गाड़ी आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठेगी.
4/8
बता दें कि, टाटा नेक्सन भारतीय बाजार की सबसे पॉपुलर और सुरक्षित एसयूवी में से एक है. इसका डीजल वेरिएंट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो स्टाइल और पावर दोनों के शौकीन हैं. हाईवे पर यह गाड़ी बहुत ही स्मूथ चलती है और इसका माइलेज भी आपकी जेब ढीली नहीं होने देता. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आने वाली यह कार फैमिली के साथ-साथ लंबे रोड ट्रिप्स के लिए भी एकदम मुफीद है.
5/8
लेकिन अगर आपका ध्यान माइलेज के साथ-साथ लेटेस्ट फीचर्स और मॉडर्न लुक्स पर भी है तो किआ सोनेट को नजरअंदाज नहीं कर सकते. इसका डीजल इंजन बहुत ही रिफाइंड है यानी केबिन में बिल्कुल भी शोर या वाइब्रेशन महसूस नहीं होता. क्योंकि, इसमें मिलने वाले ऑटोमैटिक और मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शंस इसे शहर के ट्रैफिक में चलाने के लिए बहुत आसान बना देते हैं.
6/8
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भले ही बहुत बड़ा फर्क ना बचा हो लेकिन जब बात माइलेज और परफॉर्मेंस की आती है तो डीजल बाजी मार लेता है. डीजल इंजन का टॉर्क इतना बेहतरीन होता है कि गाड़ी फुल लोड होने के बाद भी पहाड़ों या चढ़ाई पर बिना जोर लगाए आराम से निकल जाती है. अगर आप महीने में 1000 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी चलाते हैं तो डीजल आपके पैसे बचाएगा.
7/8
लेकिन अक्सर लोगों को लगता है कि डीजल कार की सर्विस बहुत महंगी होती है. आजकल की मॉडर्न गाड़ियों में ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप टाइम पर सर्विस करवाते हैं तो मेंटेनेंस का खर्चा काफी सीमित रहता है. जबकि इसके अलावा महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियों की डीजल गाड़ियों की सेकंड हैंड मार्केट में रीसेल वैल्यू भी काफी तगड़ी मिलती है. जिससे गाड़ी बेचते वक्त भी आपको नुकसान नहीं होता.
8/8
आपको बता दें कि, गाड़ी खरीदने से पहले अपनी जरूरतों को समझना सबसे जरूरी है. अगर आपका ज्यादा सफर शहर के छोटे-मोटे कामों के लिए है तो हैचबैक सही रहेगी. लेकिन अगर आप फैमिली के साथ अक्सर हाईवे या खराब रास्तों पर जाते हैं तो एसयूवी का रुख करना बेहतर होगा. इन सभी गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव लें उनके सर्विस नेटवर्क को समझें और फिर अपनी जेब के हिसाब से बेस्ट डीजल कार घर ले आएं.