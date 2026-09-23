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हिंदी न्यूज़ऑटोअगले साल आएगी 100% एथेनॉल वाली कार! जानिए क्या बोली सरकार

अगले साल आएगी 100% एथेनॉल वाली कार! जानिए क्या बोली सरकार

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E100 ईंधन नियमों को मंजूरी देकर 100% एथेनॉल से चलने वाले वाहनों का रास्ता साफ किया, टोयोटा और मारुति जैसी कंपनियां जल्द लॉन्च करेंगी नए मॉडल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 10:01 AM (IST)
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केंद्र सरकार ने देश में 100% शुद्ध एथेनॉल को गाड़ियों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाले नए नियमों को आधिकारिक और कानूनी मंजूरी दे दी है. सरकार के इस बड़े फैसले के बाद अब देश में पेट्रोल डीजल की निर्भरता को कम करने वाली फ्लेक्स-फ्यूल कारों के आने का रास्ता पूरा तरह साफ हो गया है. 

इस ऐतिहासिक फैसले के बाद मारुति सुजुकी, टोयोटा और हुंडई जैसी देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनियां अगले साल से 100% एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां बाजार में उतारने के लिए तैयार हो चुकी हैं. आइे जानते हैं कि सरकार के इस से आम जनता को क्या फायदा होने वाला है. 

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सरकार के फैसले का क्या है मतलब?

अब तक हम जो गाड़ियां चला रहे हैं, उनमें सरकार धीरे-धीरे पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की सीमा को बढ़ा रही थी, जिसे E20 20% कहा जाता है. लेकिन सरकार द्वारा मंजूर किए गए नए नियमों के तहत अब गाड़ियों में E100 ईंधन यानी 100% शुद्ध एथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकेगा. 

फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक वाली ये नई गाड़ियां ऐसी होंगी जो या तो पूरी तरह से एथेनॉल पर चलेंगी या फिर जरूरत पड़ने पर पेट्रोल और एथेनॉल के किसी भी मिश्रण पर आसानी से दौड़ सकेंगी. सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में देश के हर कोने में एथेनॉल फ्यूल स्टेशन खोले जाएं ताकि लोगों को ईंधन की कोई कमी न हो.

मारुति, टोयोटा और हुंडई की क्या है तैयारी?

सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया हैं. मारुति सुजुकी ने पहले ही अपनी सबसे पॉपुलर हैचबैक कार WagonR का फ्लेक्स-फ्यूल प्रोटोटाइप मॉडल प्रदर्शित किया था, जो 20% से लेकर 85% से ज्यादा एथेनॉल मिक्स पर चल सकती है. कंपनी अब इसे 100% एथेनॉल के अनुकूल बनाकर अगले साल लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है. 

वहीं, टोयोटा ने भारत में अपनी मशहूर सेडान कार Innova Hycross का दुनिया का पहला 100% एथेनॉल से चलने वाला प्रोटोटाइप मॉडल पेश किया था. यह गाड़ी न सिर्फ एथेनॉल पर चलती है, बल्कि इसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक तकनीक भी है, जो इसे सबसे एडवांस बनाती है. हुंडई भी अपनी गाड़ियों के इंजन को पूरी तरह अपडेट कर रही है ताकि वे बिना किसी तकनीकी खराबी के 100% एथेनॉल ईंधन को झेल सकें. 

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आम जनता को क्या होगा फायदा?

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान आम जनता के लिए एथेनॉल एक बहुत ही सस्ता विकल्प साबित होगा. एथेनॉल की कीमत पेट्रोल के मुकाबले काफी कम होती है, जिससे हर महीने ईंधन पर होने वाला खर्च काफी घट जाएगा. साथ ही, 100% एथेनॉल एक ग्रीन और साफ ईंधन है. इसके इस्तेमाल से गाड़ियों से निकलने वाले हानिकारक धुएं और कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी, जिससे शहरों की हवा साफ होगी. 

भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, जिस पर देश का अरबों रुपया खर्च होता है. घरेलू स्तर पर एथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से भारत आत्मनिर्भर बनेगा और देश का पैसा देश में ही रहेगा. 

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 23 Sep 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
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