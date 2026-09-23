नई Thar OG खरीदने के लिए कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट?

महिंद्रा थार देश की पॉपुलर ऑफ-रोड SUV में शामिल है. कंपनी ने अब इसके 3-डोर मॉडल को नए अपडेट के साथ बाजार में उतारा है. नई Thar OG की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.32 लाख रुपये रखी गई है. इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 18.99 लाख रुपये तक जाती है. ये कीमतें शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतें हैं. ऐसे में अगर आप नई 3-डोर Thar खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल डाउन पेमेंट को लेकर होगा. डाउन पेमेंट की कीमत, लोन प्रोफाइल, वेरिएंट और ऑन-रोड कीमत के हिसाब से अलग हो सकती है.

बेस मॉडल की कीमत कितनी है?

नई Thar OG के बेस मॉडल AXT 1.5-लीटर डीजल RWD की एक्स-शोरूम कीमत 10.33 लाख रुपये है. इसके बाद LXT और ZXT जैसे वेरिएंट आते हैं. अलग-अलग इंजन और ड्राइवट्रेन के साथ इसकी कीमत 18.99 लाख तक पहुंचती है. लेकिन कार खरीदते समय सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत ही नहीं देनी होती. इसके साथ RTO, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी चार्ज भी जुड़ते हैं.

20 परसेंट डाउन पेमेंट कितनी होगी?

अगर करीब 11.70 लाख रुपये की ऑन-रोड कीमत को मानें और इसके लिए आप 20 परसेंट डाउन पेमेंट देते हैं, तो लगभग 2.34 लाख रुपये होंगे. इसके बाद आपको करीब 9.36 लाख रुपये का लोन लेना पड़ सकता है. ऐसे में अगर यह लोन 5 साल के लिए 9.5 परसेंट इंटरेस्ट रेट पर लिया जाए, तो EMI करीब 19,700 प्रति महीने बन सकती है.

25 परसेंट डाउन पेमेंट रखें तो?

अगर आप शुरुआत में थोड़ा ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, तो 25 परसेंट डाउन पेमेंट का विकल्प आपके लिए बेहतर हो सकता है. 11.70 लाख की ऑन-रोड कीमत पर 25 परसेंट डाउन पेमेंट करीब 2.93 लाख होगी. इस स्थिति में लगभग 8.78 लाख का लोन बचेगा. वहीं 5 साल और 9.5 परसेंट के इंटरेस्ट रेट पर EMI करीब 18,400 प्रति महीना हो सकती है.

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30 परसेंट डाउन पेमेंट पर कितना खर्च आएगा?

अगर आप 30 परसेंट डाउन पेमेंट रखते हैं, तो करीब 3.51 लाख शुरुआत में देने पड़ सकते हैं. इसके बाद लगभग 8.19 लाख का लोन बचेगा. इसी 5 साल और 9.5 परसेंट इंटरेस्ट रेट पर EMI करीब 17,200 प्रति महीने हो सकती है. इसका मतलब साफ है कि ज्यादा डाउन पेमेंट रखने पर हर महीने का लोन बोझ कम हो सकता है. हालांकि, डाउन पेमेंट तय करते समय अपनी बचत और दूसरे जरूरी खर्चों को भी ध्यान में रखना चाहिए.

खरीदने से पहले इन खर्चों का रखें ध्यान

Thar खरीदते समय सिर्फ डाउन पेमेंट और EMI का हिसाब लगाना काफी नहीं है. कार के इंश्योरेंस, RTO, एक्सेसरीज, सर्विस और ईंधन का खर्च भी बजट में शामिल करना चाहिए. इसके अलावा बैंक कई मामलों में कस्टमर की सैलरी, क्रेडिट स्कोर और मौजूदा लोन देखकर लोन की शर्तें तय करता है. इसलिए हर कस्टमर को एक जैसी डाउन पेमेंट या इंटरेस्ट नहीं मिलता.

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