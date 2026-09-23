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हिंदी न्यूज़ऑटोनई Thar OG खरीदने के लिए कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट?

नई Thar OG खरीदने के लिए कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट?

अगर आप महिंद्रा की नई 3 डोर थार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो जान लिजिए इसकी कीमत और खरीदने के लिए कितनी डाउन पैमेंट देना आपके बजट और अन्य खर्च के हिसाब से बेहतर होगा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 12:13 PM (IST)
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महिंद्रा थार देश की पॉपुलर ऑफ-रोड SUV में शामिल है. कंपनी ने अब इसके 3-डोर मॉडल को नए अपडेट के साथ बाजार में उतारा है. नई Thar OG की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.32 लाख रुपये रखी गई है. इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 18.99 लाख रुपये तक जाती है. ये कीमतें शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतें हैं. ऐसे में अगर आप नई 3-डोर Thar खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल डाउन पेमेंट को लेकर होगा. डाउन पेमेंट की कीमत, लोन प्रोफाइल, वेरिएंट और ऑन-रोड कीमत के हिसाब से अलग हो सकती है.

बेस मॉडल की कीमत कितनी है?

नई Thar OG के बेस मॉडल AXT 1.5-लीटर डीजल RWD की एक्स-शोरूम कीमत 10.33 लाख रुपये है. इसके बाद LXT और ZXT जैसे वेरिएंट आते हैं. अलग-अलग इंजन और ड्राइवट्रेन के साथ इसकी कीमत 18.99 लाख तक पहुंचती है. लेकिन कार खरीदते समय सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत ही नहीं देनी होती. इसके साथ RTO, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी चार्ज भी जुड़ते हैं.

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20 परसेंट डाउन पेमेंट कितनी होगी?

अगर करीब 11.70 लाख रुपये की ऑन-रोड कीमत को मानें और इसके लिए आप 20 परसेंट डाउन पेमेंट देते हैं, तो लगभग 2.34 लाख रुपये होंगे. इसके बाद आपको करीब 9.36 लाख रुपये का लोन लेना पड़ सकता है. ऐसे में अगर यह लोन 5 साल के लिए 9.5 परसेंट इंटरेस्ट रेट पर लिया जाए, तो EMI करीब 19,700 प्रति महीने बन सकती है.

25 परसेंट डाउन पेमेंट रखें तो?

अगर आप शुरुआत में थोड़ा ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, तो 25 परसेंट डाउन पेमेंट का विकल्प आपके लिए बेहतर हो सकता है. 11.70 लाख की ऑन-रोड कीमत पर 25 परसेंट डाउन पेमेंट करीब 2.93 लाख होगी. इस स्थिति में लगभग 8.78 लाख का लोन बचेगा. वहीं 5 साल और 9.5 परसेंट के इंटरेस्ट रेट पर EMI करीब 18,400 प्रति महीना हो सकती है.

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30 परसेंट डाउन पेमेंट पर कितना खर्च आएगा?

अगर आप 30 परसेंट डाउन पेमेंट रखते हैं, तो करीब 3.51 लाख शुरुआत में देने पड़ सकते हैं. इसके बाद लगभग 8.19 लाख का लोन बचेगा. इसी 5 साल और 9.5 परसेंट इंटरेस्ट रेट पर EMI करीब 17,200 प्रति महीने हो सकती है. इसका मतलब साफ है कि ज्यादा डाउन पेमेंट रखने पर हर महीने का लोन बोझ कम हो सकता है. हालांकि, डाउन पेमेंट तय करते समय अपनी बचत और दूसरे जरूरी खर्चों को भी ध्यान में रखना चाहिए.

खरीदने से पहले इन खर्चों का रखें ध्यान

Thar खरीदते समय सिर्फ डाउन पेमेंट और EMI का हिसाब लगाना काफी नहीं है. कार के इंश्योरेंस, RTO, एक्सेसरीज, सर्विस और ईंधन का खर्च भी बजट में शामिल करना चाहिए. इसके अलावा बैंक कई मामलों में कस्टमर की सैलरी, क्रेडिट स्कोर और मौजूदा लोन देखकर लोन की शर्तें तय करता है. इसलिए हर कस्टमर को एक जैसी डाउन पेमेंट या इंटरेस्ट नहीं मिलता.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 23 Sep 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
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