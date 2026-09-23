'कोई मतलब नहीं रह गया...' बुलडोजर का जिक्र कर ECI-SIR विवाद पर बोले अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेद के दावों वाली रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया है.
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने यादव ने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू के बीच कथित मतभेदों पर प्रतिक्रिया दी.
उन्होंने कहा कि सरकार हर स्तर पर मनमानी कर रही है. सरकार का जो रवैया है वो मनमानी का है और हर व्यवस्था को बुलडोज करने की कोशिश है. चाहे वो कानून हो, संविधान हो या कोई नियम हो.
अखिलेश ने कहा कि एसआईआर के नाम पर विपक्ष के वोट काटे गए. कोई हक और सम्मान की भी बात हो तो इनको कोई मतलब नहीं रह गया है.
'लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाईं...'
कन्नौज सांसद ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है. आखिर वह किसके इशारे पर काम कर रहा है? उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव - आज यह बात सामने आई कि चुनाव आयोग के फैसले अन्य अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किए. आप कल्पना कर सकते हो कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा होगा? इस दौरान जो सरकारें बनीं, वो असंवैधानिक हैं. कौन खिलवाड़ कर रहा है सरकार में रहने के लिए ... इस दौरान जो सरकार बनी है वो असंवैधानिक सरकार है.. जिन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाईं.
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सपा नेता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से उम्मीद थी लेकिन 10 महीने में 14 बार जो अधिकारी हैं उन्होंने नोट लिखा है तो सोच सकते हैं जो निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन है वो ही नहीं बची. मैंने आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन ने समाजवादी वोटरों को चिन्हित करके बाहर किया लिखकर देने के बाद कार्रवाई नहीं हुई. चिन्हित करके बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई थी मुझे कफ़न लेकर लोकसभा जाना पड़ा था कि इलकेशन कमीशन मर गया है. यूपी में बाय इलेक्शन में जो किया था, बंगाल में 3 लाख सेंट्रल फोर्स लगाकर चुनाव लूट लिया.